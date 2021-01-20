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Фулхэм - Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити - Астон Вилла

Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм против Манчестер Юнайтед

Фулхэм Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон) 1:2 Логотип футбольный клуб Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм
1 : 2
завершен
20 января 2021, 23:15
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 133 - 421
Очков за игру в нац. чемп.: 0.8 - 2
Средний возраст: 25.2 - 26.6
Средний рост: 183.8 - 184.2
Легионеров: 5 - 7
Схемы: 3-4-2-1 - 4-2-3-1
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Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 18 тур
Стадион Крэвен Коттедж
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.264.351.57
Лига Ставок 5.40 4.20 1.68
Фонбет Live! 100.00 11.00 1.05
Мелбет 5.65 4.34 1.65
 
5' (1:0) Лукман Адемола (19) (Замбо Ангисса Андре-Франк (29))
 
12' Замбо Ангисса Андре-Франк (29)
 
62' Брайан Джо (23)
 
69' Айна Ола (34)
 
71' Иван Кавалейру (17) уходит с поля, Камара Абубакар (47) вышел на поле
 
79' Замбо Ангисса Андре-Франк (29) уходит с поля, Лемина Марио (18) вышел на поле
 
83' Айна Ола (34) уходит с поля, Митрович Александар (9) вышел на поле
 
10' Погба Поль (6)
 
21' (1:1) Кавани Эдинсон (7)
 
65' (1:2) Погба Поль (6)
 
2
85' Марсьяль Антони (9) уходит с поля, МакТоминэй Скотт (39) вышел на поле
85' Гринвуд Мэйсон (11) уходит с поля, Рэшфорд Маркус (10) вышел на поле
 
90+5' Фернандеш Бруну (18) уходит с поля, Матич Неманья (31) вышел на поле
Голы
Лукман Адемола
ассистент Замбо Ангисса Андре-Франк 		1:0 5’
21’ 1:1 Кавани Эдинсон
65’ 1:2 Погба Поль
Наказания
10’ Погба Поль
Замбо Ангисса Андре-Франк 12’
Брайан Джо 62’
Айна Ола 69’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Камара Абубакар Иван Кавалейру 71’
Лемина Марио Замбо Ангисса Андре-Франк 79’
Митрович Александар Айна Ола 83’
85’ МакТоминэй Скотт Марсьяль Антони
85’ Рэшфорд Маркус Гринвуд Мэйсон
90+5’ Матич Неманья Фернандеш Бруну
Статистика
 12 Удары по воротам 15
5 Удары в створ 5
6 Фолы 10
2 Угловые 8
1 Офсайды 2
38% Владение мячом 62%
3 Cэйвы 4
3 Предупреждения 1
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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
21 января в 13:44
несмотря на победу, много невынужденных ошибок, сказывается отсутствие наигранных схем, несыгранность т.к. состав постоянно меняется, больше всех в АПЛ.. И еще, когда выходит Марсьяль, то МЮ играет, считай, вдесятером,
Evilhuman
Evilhuman
21 января в 09:54
Всех с победой, молодцы, бьются, держатся
Санчо Панса
Санчо Панса
21 января в 09:45
Красавцы, парни! Наконец-то и Поль сказал свое веское слово) Манчестер Юнайтед по итогу вернулся на 1 место в АПЛ, с чем я всех преданных болельщиков красных дъяволов и поздравляю!
SpartakАдекват
SpartakАдекват ответ Зеброид Посохоносный (комментарий удален) (раскрыть)
21 января в 08:31
Привет! Спасибо!
Тебя с победой Ювентуса над Наполи!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
21 января в 08:23
Тяжелая победа против автобуса. Фулхэму удалось быстро забить, но скорее из-за того что Биссака подвел при создании офсайда. Дальше МЮ владел инициативой и Кавани вовремя забил. Ну а втором тайме Погба исполнил шикарный дальний удар, игроки Фулхэма его даже не держали. Такими темпами Погба станет игроком месяца АПЛ, 2 раз приносит победу МЮ, вообще он в шикарной форме. Замены Сульшер сделал немного поздно, но хоть Рэшфорд отдохнул. Но на последних минутах зачем менять Бруно на Матича на минуту все-таки не нужно было.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
21 января в 04:46
Все равно, спад неизбежен.
Ice van Reed
Ice van Reed
21 января в 01:24
С Победой Краные Дьяволы!!! GGMU!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ SpartakАдекват (раскрыть)
21 января в 01:19
Погба сегодня сделал то, что не смог в том матче -Забил, плевать на его форму, когда забивает, многое прощается!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Пьерлуиджи Мартини (раскрыть)
21 января в 01:18, ред.
При Кумане могли бы до 1.4 дойти, а при ныне новой птице своего полёта, я уже особенно ничего не жду, ибо ключивые фигуры не все в форме физической будут, той чего от них ждут, а это минус, я ндеюсь, что глубоко ошибаюсь! С Победой! P.S. Хотя Ван Гаал показал, не зарекайся, ибо на Нидерландов против Испании 1, к 8 коэф, итог победа оранжевых, при этом не оптимальный состав, молодняку, есть чего доказывать, чтобы за дорого себя продать!!!
Пьерлуиджи Мартини
Пьерлуиджи Мартини
21 января в 01:17
МЮ с победой! Но Сульшера всё равно считаю физруком, уж простите) Если не пропустит никого, кроме Мансити с Пепом, я поменяю это мнение (ЛЕ не в счёт, там возможен путь к полуфиналу вроде Рейнджерс - Брюгге - Олимпиакос).
SpartakАдекват
SpartakАдекват
21 января в 01:16
Всё. С победой МЮ! Теперь надо постараться всё-таки обыграть Ливерпуль, но пока в рамках кубкового матча!
Пьерлуиджи Мартини
Пьерлуиджи Мартини ответ Ice van Reed (раскрыть)
21 января в 00:55
Как считаешь, у Голландии есть шансы добиться чего-то стОящего на ЧЕ-2021? Хотя бы полуфинал, понятно, что Украину и Австрию должны как стоячих обыгрывать, а вот каковы они против Франции, Италии или Испании.
SpartakАдекват
SpartakАдекват
21 января в 00:50, ред.
Удивительно... нет, сейчас не про то, что у МЮ снова приключения по ходу встречи, ибо не привыкать)) А то, что на данную минуту команду Сульшера выручает тот, от кого меньше всего этого ожидаешь и кого я больше всего критиковал после матча с Ливерпулем. Но поединок ещё не закончен.
Ice van Reed
Ice van Reed
21 января в 00:40
А вот и ПогБУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУМ!
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ Пьерлуиджи Мартини (раскрыть)
21 января в 00:19
Ну да а МЮ держится на фарте и везение и игре Бруну, а не на тренере. МЮ итак в прошлом сезоне незаконно в ЛЧ пролез вместо Лестера, впрочем ЛЧ все на свои места поставила. А Фулхэм заслужил остаться в АПЛ, не проиграл "святым", скаузерам, Ньюкаслу, обыграл Лестер, больше одного мяча не проигрывает. Тут еще можно поспорить кто чего достоин
Ice van Reed
Ice van Reed ответ dimagas2 (раскрыть)
21 января в 00:08
Сульшер допускает главную ошибку тренера - если даже твой любимчик, он наигрывает, уже чужого игрока, ибо за Погбуном придут, а вот Ван де Бек к лету форму растеряет и это для него минус, могут как Марса в сборную не вызвать, а без него, Вейналдума и Депая, забивать особо и некому
Пьерлуиджи Мартини
Пьерлуиджи Мартини ответ allemz (раскрыть)
20 января в 23:47
А вот я ваших поздравил с победой над АВ, где реакция?))
Van Vanovich
Van Vanovich ответ dimagas2 (раскрыть)
20 января в 23:42
Сульшер упертый, не хочет ставить Ван де Бека , и ставит не мотивированного Погба.
dimagas2
dimagas2
20 января в 23:38
Мне вот интересно что такого делает или не делает ван де Бек на тренировках у Сульшера что он не попадает в старт вот уже 5 мес+-?А Погбун играет стабильно средненько но упорно его ставят.
allemz
allemz ответ dzvinka (комментарий удален) (раскрыть)
20 января в 23:33
Ахахахах))
allemz
allemz
20 января в 23:33
Виталик, ты где? Виталь?! Ты же так рьяно болел за Виллу, наверное результат настолько разочаровал тебя, что сил и эмоций на игру "любимой" команды не осталось((0((
Пьерлуиджи Мартини
Пьерлуиджи Мартини
20 января в 23:30
Четвёртые активизировались, будут теперь надеяться на то, чтобы конкуренты споткнулись) Вот ор-то будет, если Лестер и Эвертон с их копеечными составами окажутся выше)
Van Vanovich
Van Vanovich
20 января в 23:29
Кто поставил такой календарь Фулхэму??) Одни лидеры. Даешь Фулхэм победу!!
Пьерлуиджи Мартини
Пьерлуиджи Мартини
20 января в 23:26
Я за МЮ, не потому, что желаю им чемпионства, а потому, что считаю, что место Фулхэма - в Чемпионшипе. Еле-еле отскочили в прошлогодних плей-офф, одна из самых неярких команд в истории АПЛ, вообще непонятно, зачем они в Лондоне, где и так по команде на каждой улице.
AlexBang
AlexBang
20 января в 23:25
Вот так приехали на дачу...
sihafazatron
sihafazatron
20 января в 23:23
опачки тут уже первый пошел)) надо еще парочку закинуть)
allemz
allemz
20 января в 23:20
Скотт Паркер избрал суператакующую схему 3-4-2-1, видимо, боится потерять очки)
95-shishani-95
95-shishani-95
20 января в 22:30
Победа МЮ
Foxes
Foxes
20 января в 15:41
Победа дачников в один мяч.
ДАША Д
ДАША Д
20 января в 08:20
Фулхэм должен удивить.
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