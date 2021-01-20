В 1 Де Хеа Давид Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 4 Пасы: 20 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

З 3 Байи Эрик Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 76 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 90

З 29 Ван-Биссака Аарон Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 77 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 90

З 5 Магуайр Харри Ударов всего: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 76 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 90

З 23 Шоу Люк Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 13 Точные навесы: 3 Выносы: 1 Пасы: 70 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 90

П 6 Погба Поль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 3 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 80 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 90

П 18 Фернандеш Бруну Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 89

П 17 Фред Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 66 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

П 11 Гринвуд Мэйсон Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 35 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 85

Н 7 Кавани Эдинсон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

П 9 Марсьяль Антони Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 85

Запасные игроки

В 26 Хендерсон Дин

З 27 Теллес Алекс

З 38 Туанзебе Аксель

П 34 ван де Бек Донни

П 21 Джеймс Даниэл

П 39 МакТоминэй Скотт Фолов совершено: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 10

П 8 Мата Хуан Мануэль

П 31 Матич Неманья Пасы: 1 Минут сыграно: 1