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1 : 2
завершен
20 января 2021, 23:15
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 133 - 421
Очков за игру в нац. чемп.: 0.8 - 2
Средний возраст: 25.2 - 26.6
Средний рост: 183.8 - 184.2
Легионеров: 5 - 7
Схемы: 3-4-2-1 - 4-2-3-1
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Стадион Крэвен Коттедж
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Лукман Адемола
ассистент Замбо Ангисса Андре-Франк
|1:0
|5’
|21’
|1:1
|Кавани Эдинсон
|65’
|1:2
|Погба Поль
|10’
|Погба Поль
|Замбо Ангисса Андре-Франк
|12’
|Брайан Джо
|62’
|Айна Ола
|69’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Камара Абубакар
|Иван Кавалейру
|71’
|Лемина Марио
|Замбо Ангисса Андре-Франк
|79’
|Митрович Александар
|Айна Ола
|83’
|85’
|МакТоминэй Скотт
|Марсьяль Антони
|85’
|Рэшфорд Маркус
|Гринвуд Мэйсон
|90+5’
|Матич Неманья
|Фернандеш Бруну
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|12
|Удары по воротам
|15
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|5
|Удары в створ
|5
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|6
|Фолы
|10
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|2
|Угловые
|8
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|1
|Офсайды
|2
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|38%
|Владение мячом
|62%
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|3
|Cэйвы
|4
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|3
|Предупреждения
|1
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Тебя с победой Ювентуса над Наполи!
Тебя с победой Ювентуса над Наполи!