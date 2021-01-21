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0 : 1
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Энфилд Роуд
|83’
|0:1(П)
|Барнс Эшли
|39’
|Барнс Эшли
|Фабиньо
|45+2’
|Матип Жоэль
|87’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|49’
|Питерс Эрик
|Тэйлор Чарли
|Салах Мохамед
|Ориги Дивок
|57’
|Фирмино Роберто
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|57’
|65’
|Гудмундссон Йохан
|Брэди Робби
|Минамино Такуми
|Шакири Джердан
|84’
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|27
|Удары по воротам
|6
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|6
|Удары в створ
|4
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|11
|Фолы
|8
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|12
|Угловые
|0
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|1
|Офсайды
|6
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|71%
|Владение мячом
|29%
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|3
|Cэйвы
|6
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|2
|Предупреждения
|1
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Хочется похвалить Бернли, да автобус, но а как по другому они могли приехать играть к чемпиону на Энфилд? Отдали все силы, ноги сводит, но выстояли - и добыли желаемое - важнейшие 3 очка, аж 3 очка там где не планировалось взять ничего.
Ну а благородный Ливерпуль, друг страждущих, должен прийти в себя.
Из приятного - вернулся Матип, надеюсь на подольше!
Хочется похвалить Бернли, да автобус, но а как по другому они могли приехать играть к чемпиону на Энфилд? Отдали все силы, ноги сводит, но выстояли - и добыли желаемое - важнейшие 3 очка, аж 3 очка там где не планировалось взять ничего.
Ну а благородный Ливерпуль, друг страждущих, должен прийти в себя.
Из приятного - вернулся Матип, надеюсь на подольше!