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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль против Бернли

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    45+2' Фабиньо (3)
     
    2
    57' Ориги Дивок (27) уходит с поля, Салах Мохамед (11) вышел на поле
    57' Окслейд-Чемберлен Алекс (15) уходит с поля, Фирмино Роберто (9) вышел на поле
     
    84' Шакири Джердан (23) уходит с поля, Минамино Такуми (18) вышел на поле
     
    87' Матип Жоэль (32)
     
    39' Барнс Эшли (10)
     
    49' Тэйлор Чарли (3) уходит с поля, Питерс Эрик (23) вышел на поле
     
    65' Брэди Робби (12) уходит с поля, Гудмундссон Йохан (7) вышел на поле
     
    83' (0:1) Барнс Эшли (10)
    Голы
    83’ 0:1(П) Барнс Эшли
    Наказания
    39’ Барнс Эшли
    Фабиньо 45+2’
    Матип Жоэль 87’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    49’ Питерс Эрик Тэйлор Чарли
    Салах Мохамед Ориги Дивок 57’
    Фирмино Роберто Окслейд-Чемберлен Алекс 57’
    65’ Гудмундссон Йохан Брэди Робби
    Минамино Такуми Шакири Джердан 84’
    Статистика
    		 27 Удары по воротам 6
    		6 Удары в створ 4
    		11 Фолы 8
    		12 Угловые 0
    		1 Офсайды 6
    		71% Владение мячом 29%
    		3 Cэйвы 6
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    vastudio
    vastudio
    сегодня в 01:12
    Мда...жесть, такими темпами чемпиона будут разыгрывать мумушки с лестером)))
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 01:10
    Надо снять проклятие КристалПэлэс.
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    сегодня в 01:10
    Опять этот ненужный ватокат около штрафной. Какая та непонятная пародия на тики таку Барселоны Хосепа, и ещё впридачу ужасные навесы на низкорослых Мане и Фирмино
    Клиент
    Клиент
    сегодня в 01:10
    Тут почитал пишет человек - Ливерные,вы меня уже раз пятый на деньги кидаете - Ну так не тебя одного кинули а 95% как минимум кто сделал ставку на П1 или 1Х
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 01:10
    Бордовые играют в штрафной в гандбол - всё нормально. ну это же смех... Алиссон задел ногу после удара - пенальти.Ну там не совсем Бекер виноват.то уже он как крайний. дали игроку ворваться в штрафную и выход один на один, кстати ещё могли и удалить.
    shlifen
    shlifen
    сегодня в 01:03
    Афигеть, вот это я зашёл результат глянуть... =) Ожидал конечно что у Ливера будут проблемы с Бёрнли, но не настолько же...
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    сегодня в 01:02
    Алиссон, спасибо что избавил нас от мучении. После твоего привоза ребята хоть и ненадолго, но начали играть)
    Y. N. W . A .
    Y. N. W . A . ответ Пьерлуиджи Мартини (раскрыть)
    сегодня в 01:01
    Да и пусть- кто за Ливерпуль болеет не первый год, болеет не из-за трофеев. Думаешь нас напугать провалами или кризисами? Не туда стучите)
    allemz
    allemz ответ Пьерлуиджи Мартини (раскрыть)
    сегодня в 01:01
    Причем тут начало? Живи настоящим)
    Пьерлуиджи Мартини
    Пьерлуиджи Мартини ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 01:00
    Как раз МанСити-то и есть феникс, учитывая, как ваши начинали)
    Сантус
    Сантус
    сегодня в 01:00
    А с чего собственно расползается Ливер?Вот я предпосылок не вижу.Всё вроде ровно,тренер,состав,ну,пара травм,но это же не повод так косячить?Не болею за них и не владею объективной инфой,но было бы интересно почитать разбор этого пердомонокля...Соккер,вы же можете?)
    Пьерлуиджи Мартини
    Пьерлуиджи Мартини ответ Y. N. W . A . (раскрыть)
    сегодня в 01:00
    Возможно, всё и выйдет, но пока что даже Эвертон может оказаться выше в таблице!
    allemz
    allemz
    сегодня в 01:00
    Дисциплина команды Дайча на высоте. Ну и эта возня 90 мин с навесами против жирафов под 2 метра, мне тоже непонятна. Плывет феникс, проблемы еще скорее всего внутри команды, нет мотивации от слова совсем.
    МЮ лёгкий соперник, легче не придумаешь, уверен, они нам не конкуренты.
    Y. N. W . A .
    Y. N. W . A . ответ Пьерлуиджи Мартини (раскрыть)
    сегодня в 00:59
    Забавный ты конечно- нет сил дождаться конца сезона и реального провала, или не веришь, что по итогам сезона твой этот коммент будет актуален?)
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin ответ dzvinka (раскрыть)
    сегодня в 00:58
    Переоценил Клопп свою скамейку
    Evilhuman
    Evilhuman
    сегодня в 00:57
      Y. N. W . A .
      Y. N. W . A .
      сегодня в 00:57, ред.
      Игра закончилась, стадион опустел, все уехали по домам и только Трент продолжает вешать и вешать, вешать и вешать)
      Январский кризис типичный для Ливерпуля. Не расстраивайтесь ребзя, самый яркий рассвет наступает после самой темной ночи. А ночь в Ливерпуле нынче темнейшая)))
      dzvinka
      dzvinka
      сегодня в 00:57, ред.
      ну тут все понятно, без сюрпризов, так сказать... в духе последних недель.
      Хочется похвалить Бернли, да автобус, но а как по другому они могли приехать играть к чемпиону на Энфилд? Отдали все силы, ноги сводит, но выстояли - и добыли желаемое - важнейшие 3 очка, аж 3 очка там где не планировалось взять ничего.
      Ну а благородный Ливерпуль, друг страждущих, должен прийти в себя.
      Из приятного - вернулся Матип, надеюсь на подольше!
      Пьерлуиджи Мартини
      Пьерлуиджи Мартини
      сегодня в 00:55
      Ну что тут можно сказать, Бернли с победой!

      Не испытываю абсолютно никакого злорадства насчёт поражения Ливерпуля, нормальных и вменяемых фанов мне искренне жалко - такое крушение видеть, едва успели на вершину залезть, как теперь с неё свалились.

      Но в эти три года было несколько пользователей, никак не связанных с Ливерпулем, которые ему подпевали (именно не симпатизировали, не поддерживали, а именно подпевали), при этом не на почве симпатии к их тогда яркой и атакующей игре, а на почве "против кого дружим". И вот этих личностей читать чрезвычайно противно. То, что они обломались, - очень приятно, что ни говори)
      Ilya Seedyakin
      Ilya Seedyakin
      сегодня в 00:54
      Шакири дофига моментов за76, дерево, продавать срочно
      Пьерлуиджи Мартини
      Пьерлуиджи Мартини
      сегодня в 00:52
      Просто факт: до вот этого гола у Бернли было меньше забитых, чем у Шеффилда. Это ж надо так постараться было)
      Сантус
      Сантус
      сегодня в 00:51
        Том Хеннинг Эвребе
        Том Хеннинг Эвребе
        сегодня в 00:50, ред.
          witynchik
          witynchik
          сегодня в 00:50
            Клиент
            Клиент
            сегодня в 00:49
              Пьерлуиджи Мартини
              Пьерлуиджи Мартини
              сегодня в 00:47
              Честно, вот совсем не хочется насмехаться, писать про Джаханнам и так далее, поскольку Ливерпуль в последних матчах реально именно в этом самом, и никакой иронии тут нет. Я не знаю, за счёт чего смогут пройти Лейпциг и вернуть себе 1 место в АПЛ.
              Liver1892
              Liver1892
              сегодня в 00:43
              просто нет слов.
              Пьерлуиджи Мартини
              Пьерлуиджи Мартини
              сегодня в 00:43
              Захожу с мыслью "Да что ж такое с ними случилось, что аж Бернли забить не могут".

              Нажимаю - 0:1.... Жесть
              dzvinka
              dzvinka
              сегодня в 00:41
              круто!
              dzvinka
              dzvinka
              сегодня в 00:41, ред.
              бред, они 10ром в своей штрафной, все здоровые... зачем эти навесы , на кого? на мане и салаха? нужно вжимать их... но не навешивать а выкатывать под дальние удары есть же кому ударить Тьяго и Шакири могут ударить... но такой тренер как Клопп типа постесняется на такое игарть... в итоге мы катаем мяч кругами и навешиваем на защитников бернли
              надо бить ... там рикошет другой и гол, дай 10-20 ударов 1 залетит
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