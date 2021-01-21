В 1 Алиссон Голов пропущено: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Спасений: 3 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

З 66 Александер-Арнольд Трент Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 22 Точные навесы: 1 Пасы: 84 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 90

З 32 Матип Жоэль Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 70 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

З 26 Робертсон Эндрю Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 6 Пасы: 92 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 90

П 6 Алькантара Тьяго Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90

П 5 Вейналдум Джорджиньо Выносы: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 90

Н 15 Окслейд-Чемберлен Алекс Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 57

З 3 Фабиньо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90

П 23 Шакири Джердан Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 84

Н 10 Мане Садио Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

Н 27 Ориги Дивок Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 57

Запасные игроки

В 62 Келлехер Куимхин

З 76 Уильямс Неко

З 47 Филлипс Натаниэль

З 21 Цимикас Константинос

П 17 Джонс Кертис

П 7 Милнер Джеймс

Н 18 Минамино Такуми Всего навесов: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 11

Н 11 Салах Мохамед Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 33