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Порту - Бенфика
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Текстовая онлайн трансляция матча Порту против Бенфика

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Мелбет 2.23 3.52 3.36
Лига ставок 2.20 3.35 3.15
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    25' (1:1) Тареми Мехди (9) (Корона Хесус (17))
     
    51' Пепе (3)
     
    64' Корона Хесус (17)
     
    2
    73' Тареми Мехди (9)
    73' Марега Мусса (11)
     
    2
    82' Сануси Заиду (12) уходит с поля, Марио Жоао (23) вышел на поле
    82' Диас Луис (7) уходит с поля, Лейте Диого (4) вышел на поле
     
    3
    90+3' Марега Мусса (11) уходит с поля, Эванилсон (30) вышел на поле
    90+5' Маркесин Агустин (1)
    90+8' Оливейра Сержиу (27) уходит с поля, Груич Марко (16) вышел на поле
     
    17' (0:1) Гримальдо Алехандро (3) (Сеферович Харис (14))
     
    50' Пицци (21)
     
    54' Таварес Нуно (71)
     
    77' Пицци (21) уходит с поля, Шикинью (19) вышел на поле
     
    78' Шикинью (19)
     
    83' Гримальдо Алехандро (3) уходит с поля, Эвертон (7) вышел на поле
     
    84' Вертонген Ян (5)
     
    90+2' Силва Рафа (27) уходит с поля, Вальдшмидт Лука (10) вышел на поле
    Голы
    17’ 0:1 Гримальдо Алехандро
    ассистент Сеферович Харис
    Тареми Мехди
    ассистент Корона Хесус     		1:1 25’
    Наказания
    50’ Пицци
    Пепе 51’
    54’ Таварес Нуно
    Корона Хесус 64’
    Тареми Мехди 73’
    Марега Мусса 73’
    78’ Шикинью
    84’ Вертонген Ян
    Маркесин Агустин 90+5’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    77’ Шикинью Пицци
    Марио Жоао Сануси Заиду 82’
    Лейте Диого Диас Луис 82’
    83’ Эвертон Гримальдо Алехандро
    90+2’ Вальдшмидт Лука Силва Рафа
    Эванилсон Марега Мусса 90+3’
    Груич Марко Оливейра Сержиу 90+8’
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 12
    		4 Удары в створ 4
    		17 Фолы 26
    		1 Угловые 3
    		1 Офсайды 0
    		36% Владение мячом 64%
    		3 Cэйвы 3
    		4 Предупреждения 4
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    David Young
    David Young ответ Даниил Курапин 1 (раскрыть)
    16 января в 14:03
    Порту сейчас действительно сильнее Бенфики, но совсем немного. Обе команды являются одними из сильнейших команд Португалии, топ клубами этой страны. Поэтому неудивительно, что здесь была равная и ожесточённая игра, и команды в итоге сыграли вничью, забив на двоих лишь два гола.
    vas197474
    vas197474
    16 января в 08:39
    два лидера этого и следовало ожидать
    andromend
    andromend ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    16 января в 03:54
    Соглашусь,что напряг был существенный.Но игра изобиловала как грубостью,так откровенными симуляциями. И не поймешь чего больше.Такое ощущение складывалось,что по полю ненависть перемещалась. Футбол резкий,но не красивый. Португальцы не интересны. .
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    16 января в 02:39
    Потрясающий по футбольной красоте первый тайм и по напряжению второй. Сошлись абсолютно два равных соперника, которым для погоне за "Спортингом" было необходимо взять в игре три очка. Первые тайм прошел в обоюдоострых атаках. Картину игры изменило удаление в составе "Порту" и смена задачи хозяев на удержание счета. В концовку матча добавились характерные для португальского чемпионата разборки и разговоры за пределами поля и серия тактических замен. Подняли до невозможности градус напряжения 8 (восемь!) добавленных минут. Результат игры ничья - скорее справедлив, потому что никто из участников матча не заслуживал поражения.
    1bear
    1bear
    15 января в 23:59
    верю в победу хозяев...
    Gahi
    Gahi
    15 января в 23:54
    Порту = П.1.
    zsb1961
    zsb1961
    15 января в 23:53
    Хозяева
    Даниил Курапин 1
    Даниил Курапин 1
    15 января в 23:47
    Я считаю что у порту состав по силнее к тому же там пепе
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    15 января в 23:38
    Победа драконов!
    MaxRnD
    MaxRnD
    15 января в 23:19
    ничейка без вариантов
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