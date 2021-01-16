В 99 Влаходимос Одиссеас Голов пропущено: 1 Фолов заработано: 1 Выносы: 2 Спасений: 3 Пасы: 24 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

З 5 Вертонген Ян Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Перехваты: 4 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

П 3 Гримальдо Алехандро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 83

З 2 Жилберто Жуниор Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

З 30 Отаменди Николас Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

З 71 Таварес Нуно Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 5 Отборы: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 4 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

П 28 Вайгль Юлиан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 81 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 90

П 21 Пицци Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 6 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 77

П 27 Силва Рафа Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 89

Н 9 Нуньес Дарвин Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

Н 14 Сеферович Харис Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 17 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 77 Элтон Лейте

З 33 Жардел

П 17 Гонсалвеш Диого

П 38 Педриньо

П 88 Рамос Гонсалу

П 22 Самарис Андреас

П 19 Шикинью Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 13

П 7 Эвертон Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 16