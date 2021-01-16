|
1 : 1
завершен
16 января 2021, 00:00
суббота
|
Стадион Драгау
|17’
|0:1
|
Гримальдо Алехандро
ассистент Сеферович Харис
|
Тареми Мехди
ассистент Корона Хесус
|1:1
|25’
|50’
|Пицци
|Пепе
|51’
|54’
|Таварес Нуно
|Корона Хесус
|64’
|Тареми Мехди
|73’
|Марега Мусса
|73’
|78’
|Шикинью
|84’
|Вертонген Ян
|Маркесин Агустин
|90+5’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|77’
|Шикинью
|Пицци
|Марио Жоао
|Сануси Заиду
|82’
|Лейте Диого
|Диас Луис
|82’
|83’
|Эвертон
|Гримальдо Алехандро
|90+2’
|Вальдшмидт Лука
|Силва Рафа
|Эванилсон
|Марега Мусса
|90+3’
|Груич Марко
|Оливейра Сержиу
|90+8’
|
|8
|Удары по воротам
|12
|
|
|4
|Удары в створ
|4
|
|
|17
|Фолы
|26
|
|
|1
|Угловые
|3
|
|
|1
|Офсайды
|0
|
|
|36%
|Владение мячом
|64%
|
|
|3
|Cэйвы
|3
|
|
|4
|Предупреждения
|4
|
|
|1
|Удаления
|0
|