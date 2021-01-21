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0 : 2
завершен в доп. время
вчера, 23:00
|92’
|0:1
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Дембеле Усман
ассистент Педри
|120+1’
|0:2
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Брейтуэйт Мартин
ассистент Педри
|7’
|Пуч Рикард
|Эстельес
|38’
|Преса Дуарте Кевин
|57’
|Медина Агус
|96’
|106’
|Пьянич Миралем
|Эстельес
|118’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Дембеле Усман
|Пуч Рикард
|Боррего Кристиан
|Марсет Макс
|68’
|74’
|Педри
|Тринкан Франсишку
|Санмарти Ашалев
|Преса Дуарте Кевин
|84’
|Álex Plà
|Элой Хила
|97’
|101’
|Конрад
|Гризманн Антуан
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|12
|Удары по воротам
|23
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|4
|Удары в створ
|9
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|20
|Фолы
|17
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|7
|Угловые
|13
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|1
|Офсайды
|3
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|27%
|Владение мячом
|73%
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|7
|Cэйвы
|4
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|4
|Предупреждения
|2
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|1
|Удаления
|0
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Что с них взять..
Что с них взять..
Вратарь у соперника герой матча!
Вратарь у соперника герой матча!
Пока писал Барса и вторую пенку не реализовала
Пока писал Барса и вторую пенку не реализовала
Добавлено. перед Реалом
Добавлено. перед Реалом
Барселону уничтожили (допустим) в 1/16
Слепой жребий хочет Реал Мадрид, но те уничтожили себя сами от греха подальше
Барселону уничтожили (допустим) в 1/16
Слепой жребий хочет Реал Мадрид, но те уничтожили себя сами от греха подальше
Зачем снова играть 120 минут..
И так еле передвигаютя в последних играх
Зачем снова играть 120 минут..
И так еле передвигаютя в последних играх