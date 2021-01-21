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Корнелья - Барселона
Ибица - Атлетик

Текстовая онлайн трансляция матча Корнелья против Барселона

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
10.806.031.24
Мелбет 13.90 6.43 1.24
Лига ставок 12.00 6.00 1.26
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    38' Эстельес (2)
     
    57' Преса Дуарте Кевин (6)
     
    68' Марсет Макс (8) уходит с поля, Боррего Кристиан (9) вышел на поле
     
    84' Преса Дуарте Кевин (6) уходит с поля, Санмарти Ашалев (26) вышел на поле
     
    3
    96' Медина Агус (20)
    97' Элой Хила (7) уходит с поля, Álex Plà (14) вышел на поле
    118' Эстельес (2)
     
    7' Пуч Рикард (12)
     
    39' (0:0) Нереализованный пенальти Пьянич Миралем (8)
     
    46' Пуч Рикард (12) уходит с поля, Дембеле Усман (11) вышел на поле
     
    74' Тринкан Франсишку (17) уходит с поля, Педри (16) вышел на поле
     
    80' (0:0) Нереализованный пенальти Дембеле Усман (11)
     
    4
    92' (0:1) Дембеле Усман (11) (Педри (16))
    101' Гризманн Антуан (7) уходит с поля, Конрад (29) вышел на поле
    106' Пьянич Миралем (8)
    120+1' (0:2) Брейтуэйт Мартин (9) (Педри (16))
    Голы
    92’ 0:1 Дембеле Усман
    ассистент Педри
    120+1’ 0:2 Брейтуэйт Мартин
    ассистент Педри
    Наказания
    7’ Пуч Рикард
    Эстельес 38’
    Преса Дуарте Кевин 57’
    Медина Агус 96’
    106’ Пьянич Миралем
    Эстельес 118’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Дембеле Усман Пуч Рикард
    Боррего Кристиан Марсет Макс 68’
    74’ Педри Тринкан Франсишку
    Санмарти Ашалев Преса Дуарте Кевин 84’
    Álex Plà Элой Хила 97’
    101’ Конрад Гризманн Антуан
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 23
    		4 Удары в створ 9
    		20 Фолы 17
    		7 Угловые 13
    		1 Офсайды 3
    		27% Владение мячом 73%
    		7 Cэйвы 4
    		4 Предупреждения 2
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    Дрючик 76
    Дрючик 76
    сегодня в 02:40
    Кроме как трэшем игру Барсы в этом сезоне никак не назвать!)Кумана гнать в опу,да пинка дать для ускорения!Суарес ему не подходит,разогнал что хоть что-то играло!Короче абзац!)
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    сегодня в 01:47
      allemz
      allemz
      сегодня в 01:22
      Каталонцы ещё те мазохисты, нравится им так играть, видимо. Ближе к ЛЧ выжатыми лимонами будут, что дальше то?
      bsww
      bsww
      сегодня в 01:04
      Танкист даёт своим надежду
      bsww
      bsww
      сегодня в 00:57
      Это ничего не значит. Пускай этот гол будет красной карточкой. А значит им терять нечего, Реал вчера расслабился получив преимущество и проиграл
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец. ответ bsww (раскрыть)
      сегодня в 00:55
      Мертвецы)
      Что с них взять..
      Cympak-05
      Cympak-05
      сегодня в 00:55
      Как этот колхоз обыграл Атлетико и как до сих пор не пропустил от Барселоны. Больше удивляет победа над Атлетико. Как будто играют ребята со двора
      AgamagA..
      AgamagA..
      сегодня в 00:51
      Описать игру игроков Барсы.... Позорище!!!
      Вратарь у соперника герой матча!
      bsww
      bsww
      сегодня в 00:49
      Смотрим ещё 30 минут прекрасного футбола в исполнении бойцов из UFC
      bsww
      bsww
      сегодня в 00:46
      Ну зачем пас, самому бить надо было
      bsww
      bsww
      сегодня в 00:41
      Так, НАРОД, это что, был эпизод за что вторую пегку поставили?
      bsww
      bsww
      сегодня в 00:39
      Лео наверное очень рад отдыху
      bsww
      bsww
      сегодня в 00:37
      Дайте зелёным исполнить пенку и показать мастер-класс полосатым
      Шишанутый
      Шишанутый
      сегодня в 00:36
      Кипер красавчик две пенки взял!! Стена!! Нет Пенесси вот и не кому пенку забить. Судья старается но тщетно.
      ОРЛОВЕЦ
      ОРЛОВЕЦ
      сегодня в 00:36
      Нахрен Тер Штегена, покупайте этого фаната Чеха!
      bsww
      bsww ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
      сегодня в 00:35
      Будет слегка на по себе, что большая тройка Испании вылетела от клубов третьего дивизиона, причём два клуба выбил один клуб.
      Пока писал Барса и вторую пенку не реализовала
      bsww
      bsww ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
      сегодня в 00:30, ред.
      Хотят похвастаться "бананом" перед Реалом, мол, мы сильнее на один раунд
      Добавлено. перед Реалом
      bsww
      bsww
      сегодня в 00:28
      Атлетико Мадрид уничтожили в 1/32
      Барселону уничтожили (допустим) в 1/16
      Слепой жребий хочет Реал Мадрид, но те уничтожили себя сами от греха подальше
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец.
      сегодня в 00:24
      Слейте уже этот кубок)
      Зачем снова играть 120 минут..
      И так еле передвигаютя в последних играх
      bsww
      bsww
      сегодня в 00:22
      Пока держатся. При этом 'е' плохо читается, будто смотришь противостояние UFC VS FCB
      R0100V
      R0100V
      вчера в 14:45
      1-1
      David Young
      David Young
      вчера в 14:32
      Победа Барселоны.
      ДАША Д
      ДАША Д
      вчера в 07:52
      Тут вполне возможно чудо.
      Шишанутый
      Шишанутый
      19 января в 19:06
      Хесус Хиль Мансано встретил в супермаркете Лионеля Месси и по привычке показал ему красную карточку.
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