В 13 Нето Выносы: 1 Спасений: 4 Пасы: 35 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 120

З 4 Араухо Рональд Ударов всего: 1 Фолов заработано: 4 Отборы: 4 Перехваты: 1 Выносы: 5 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 107 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 120

З 15 Ленгле Клеман Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 110 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 120

З 28 Мингеса Оскар Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 6 Всего навесов: 4 Перехваты: 2 Пасы: 69 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 120

З 24 Фирпо Эктор Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 120

П 27 Мориба Курума Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 5 Выносы: 2 Пасы: 50 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 74

П 12 Пуч Рикард Желтые карточки: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 45

П 8 Пьянич Миралем Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 4 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пенальти не забито: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 113 Точность пасов: 103 Минут сыграно: 120

Н 9 Брейтуэйт Мартин Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 120

Н 7 Гризманн Антуан Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 101

Н 17 Тринкан Франсишку Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 74

Запасные игроки

В 36 Тенас Арнау

В 1 Тер Штеген Марк-Андре

З 23 Умтити Самюэль

П 5 Бускетс Серхио Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 46

П 30 Кольядо Алекс

П 19 Фернандес Матеус

Н 11 Дембеле Усман Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 10 Точные навесы: 3 Пенальти не забито: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 75

Н 29 Конрад Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 19