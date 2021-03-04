|
0 : 1
завершен
04 марта 2021, 21:00
четверг
|
Стадион Крэвен Коттедж
|19’
|0:1(А)
|Адарабиойо Тосин
|Лукман Адемола
|39’
|45+1’
|Бэйл Гарет
|Рид Харрисон
|90+4’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Замбо Ангисса Андре-Франк
|Лофтус-Чик Рубен
|64’
|67’
|Сиссоко Мусса
|Алли Деле
|67’
|Моура Лукас
|Бэйл Гарет
|Митрович Александар
|Иван Кавалейру
|71’
|Брайан Джо
|Робинсон Энтони
|75’
|75’
|Ламела Эрик
|Н'Домбеле Тангай
|
|11
|Удары по воротам
|9
|
|
|3
|Удары в створ
|2
|
|
|13
|Фолы
|9
|
|
|4
|Угловые
|1
|
|
|4
|Офсайды
|2
|
|
|59%
|Владение мячом
|41%
|
|
|2
|Cэйвы
|3
|
|
|2
|Предупреждения
|1
|
Бредятина полная.. Убивают такими решениями любовь к футболу..
Бредятина полная.. Убивают такими решениями любовь к футболу..