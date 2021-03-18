|Вильярреал
|2:0
|Динамо
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2 : 0
завершен
18 марта 2021, 23:00
четверг
2 - 0
Первый матч
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Стадион Эстадио де ла Серамика (Вильярреал)
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Морено Жерар
ассистент Чуквуэзе Самуэль
|1:0
|13’
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Морено Жерар
ассистент Парехо Даниэль
|2:0
|36’
|Тригерос Мануэль
|17’
|Парехо Даниэль
|43’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Супряга Владислав
|Цыганков Виктор
|Пиньо Йереми
|Бакка Карлос
|63’
|Гаспар Марио
|Фойт Хуан
|63’
|65’
|Шепелев Владимир
|Андриевский Александр
|65’
|Леднев Богдан
|Родригес Жерсон
|Баэна Алекс
|Чуквуэзе Самуэль
|71’
|Коста Хауме
|Тригерос Мануэль
|79’
|Раба Дани
|Морено Жерар
|79’
|83’
|Сидклей
|Миколенко Виталий
|83’
|Попов Денис
|Сирота Александр
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|10
|Удары по воротам
|4
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|3
|Удары в створ
|2
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|10
|Фолы
|11
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|4
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|3
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|57%
|Владение мячом
|43%
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|3
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|0
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