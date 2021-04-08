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Крылья Советов - Динамо
Арсенал - ЦСКА

Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов против Динамо

Крылья Советов Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара) 2:0 Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) Динамо
Крылья Советов
2 : 0
завершен
08 апреля 2021, 17:30
четверг
Стартовый состав
Цена (млн. €): 11.9 - 38.3
Очков за игру в нац. чемп.: 2.3 - 1.7
Средний возраст: 24.4 - 26
Средний рост: 181.3 - 183.2
Легионеров: 2 - 4
Схемы: 4-2-3-1 - 4-1-4-1
Серия побед: 11 - 2
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Динамо
Россия. Кубок 2020/2021, 1/4 финала
Стадион Самара Арена (Самара) +2 +4, Снег
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 17:25
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
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Мелбет 3.07 3.20 2.65
BetBoom 2.85 2.95 2.65
 
4' (1:0) Ежов Роман (11) (Сергеев Иван (33))
 
29' Чернов Никита (3)
 
56' Сарвели Владислав (10)
 
66' Ежов Роман (11)
 
2
67' Алвеш Рикарду (16) уходит с поля, Полуяхтов Владимир (2) вышел на поле
67' Сарвели Владислав (10) уходит с поля, Голенков Егор (69) вышел на поле
 
73' (2:0) Сергеев Иван (33)
 
74' Зеффан Мехди (18)
 
85' Зиньковский Антон (17) уходит с поля, Кабутов Дмитрий (77) вышел на поле
 
2
90+1' Ежов Роман (11) уходит с поля, Комбаров Дмитрий (23) вышел на поле
90+1' Горшков Юрий (5) уходит с поля, Божин Сергей (47) вышел на поле
 
49' Нойштедтер Роман (5)
 
2
57' Моро Никола (8) уходит с поля, Игбун Сильвестр (10) вышел на поле
57' Тюкавин Константин (70) уходит с поля, Комличенко Николай (11) вышел на поле
 
62' Шиманьски Себастьян (53)
 
65' Паршивлюк Сергей (4)
 
2
76' Варела Гильермо (2) уходит с поля, Н'Жи Клинтон (9) вышел на поле
76' Лесовой Даниил (19) уходит с поля, Скопинцев Дмитрий (7) вышел на поле
 
85' Фомин Даниил (74)
Голы
Ежов Роман
ассистент Сергеев Иван 		1:0 4’
Сергеев Иван 2:0 73’
Наказания
Чернов Никита 29’
49’ Нойштедтер Роман
Сарвели Владислав 56’
62’ Шиманьски Себастьян
65’ Паршивлюк Сергей
Ежов Роман 66’
Зеффан Мехди 74’
85’ Фомин Даниил
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
57’ Комличенко Николай Тюкавин Константин
57’ Игбун Сильвестр Моро Никола
Полуяхтов Владимир Алвеш Рикарду 67’
Голенков Егор Сарвели Владислав 67’
76’ Н'Жи Клинтон Варела Гильермо
76’ Скопинцев Дмитрий Лесовой Даниил
Кабутов Дмитрий Зиньковский Антон 85’
Комбаров Дмитрий Ежов Роман 90+1’
Божин Сергей Горшков Юрий 90+1’
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 4 Предупреждения 4
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Все комментарии
nautilus163
nautilus163 ответ Bastardo (раскрыть)
16 апреля в 10:34
Ты хочешь сказать из Москвабада!
Bastardo
Bastardo
09 апреля в 16:17
Нормально так чертановцы обыграли своих земляков из Москвы
Prazdnik
Prazdnik ответ AlVi77 (раскрыть)
09 апреля в 06:45
Помимо этого есть ещё свобода выбора самого игрока. Всё и сразу или грамотное планирование своего будущего. Каждая история того или иного игрока в его собственных руках. Всем ясного ума)
112910415
112910415
09 апреля в 06:16
очень хороши Крылья !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
09 апреля в 02:01
По современному проиграл Саша Черный). Лететь так лететь!). Да Сабитов?).
AlVi77
AlVi77 ответ nautilus163 (раскрыть)
08 апреля в 23:31
Динамо в Европе делать нечего, ну а нам как бы хочется кубок, а вот Европа... Виллемы, АЗ, да что уж Сент-Патрик мля! Ох не знаю
AlVi77
AlVi77 ответ Prazdnik (раскрыть)
08 апреля в 23:24, ред.
Ага, особенно когда Антона с Иваном купят у нас по 50 тыщ деревянных. Посадят на лавку и через сезон отдадут конкурентам за выживание. Ткачук, Цаллагов как бы нам были нужнее, про Молло забыли? Ну не отдали конкурентам, хрен редьки. И так с любыми игроками мало мальски показывающими игру. У них много денег всем по 50к раздать
vont
vont
08 апреля в 23:09
Шварц, ты что обещал, когда просился на пост?! Нам не нужна посредственная игра! А тем более такая! Это ж второй Локомотив Тбилиси!
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
08 апреля в 22:30
да игра была интересная и крылья играли намного интереснее полицаев
такое ощущение что динамики слили кубок
санек002
санек002 ответ Gahi (раскрыть)
08 апреля в 22:14
крылышки!так держать!
stasil
stasil
08 апреля в 22:00
Нет Захаряна, нет и Динамо. увы.
Галя Каблукова
Галя Каблукова
08 апреля в 21:27
Как то быстро погасли, молодые звезды Динамо...
VeniaminS
VeniaminS
08 апреля в 21:10
Ждем Крылья в премьер лиге.
Gahi
Gahi ответ Dirty_Harry (раскрыть)
08 апреля в 21:08, ред.
Ваши переживания и беспокойство по поводу того смогут Крылья Советов сохранить тот настрой и игру, что показывает команда вполне понятны. Но исходя из того опыта, что приобрели Крылья в прошлых играх и той игрой, что они сейчас показывают, дают основания  верить в то что подобных ошибок они впредь будут стараться не допускать. Достаточно проследить игры команды на Кубке России где станет понятно что команда находиться на правильном пути Кр. Советов-Иртыш = 5:0, Динамо Ст.- Кр. Советов = 1:4; Кр. Советов - Ротор = 3:0; Химки - Кр. Советов = 0:4; Кр. Советов - Динамо М. = 2-0, последние три команды представители РПЛ, которые не смогли поразить ворота Крыльев, а вообще они пропустили в этом турнире всего один гол. Будем надеяться что, тот опыт который приобрели Крылья Советов за это время станет отправной точкой их большого и удачного полёта в решение и достижения поставленных задач.  Удачи 
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
08 апреля в 21:03
Кубок был единственным трофеем, за который могли побороться динамовцы, и его слили
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
08 апреля в 20:48
очень удивительно
1viking17
1viking17
08 апреля в 20:35
МО-ЛОД-ЦЫ!!!!! Вратарь - красава!!!
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ Gahi (раскрыть)
08 апреля в 20:32
Ваши слова да богу в уши, помнится когда в первый раз вылетали, так же уверенно шли в ФНЛ, в итоге снова вылетели. А в целом рад что КС возвращаются.
матос
матос
08 апреля в 20:25
Поздравляю Самару с победой , молодцы!
DVOK68
DVOK68
08 апреля в 20:23
Что и следовало ожидать,фаворит победил,здесь без сюрпризов обошлось.
Petergoff
Petergoff
08 апреля в 20:22
КС-С Великолепной По-Бе-Дооооооой!!!!!
Ravshan878
Ravshan878 ответ Cat01 (раскрыть)
08 апреля в 20:05
Эх Катёнок.Нужно было ставить за Самару.Нечего повезёт следующий раз.)
Эдмон
Эдмон
08 апреля в 20:04
И это было Динамо?Проиграло по всем статьям,слив
valt134
valt134
08 апреля в 20:00
Довольно сенсационно! Знатно Осинькин «русского» Шварца приложил. Мои поздравления!
nautilus163
nautilus163
08 апреля в 19:58
Интересно, Чертаново, сегодня болело за Самару? Большой респект чертикам! Спасибо за таких игроков и за такого тренера!
nautilus163
nautilus163 ответ makkie (раскрыть)
08 апреля в 19:53, ред.
А зачем с такой игрой ей еврокубки? Позориться, проигрывая словакам и киприотам и уж точно грузинякам??
баск
баск
08 апреля в 19:53, ред.
К середине первого тайма Динамо, уже давненько к тому моменту проигрывая в счёте, нанесло первый мало-мальски приличный удар по воротам (Грулёв).
Лишь к исходу получаса возник первый перспективный комбинационный эпизод в атаке Динамо, приведший к сносу Тюкавина и опасному стандарту, который Шима исполнил так себе.
Вот этими двумя моментами и исчерпывается всё сколько-нибудь примечательное, созданное динамовцами впереди за весь первый тайм.

Самарские до перерыва смотрелись лучше- техничнее, организованее и собраннее, а гол организовали из безобразного обреза Лесового в центре поля.
Т.е. как была опасность у Динамо состроить из себя академиков с тросточками, вместо того, чтобы с первых минут работать, засучив рукава, так она и реализовалась.

Самое забавное, что второй тайм начался не попытками Динамо ломать ход игры, а... длительной позиционной атакой хозяев, длившей минут 15 (!), не меньше.
Дальний же удар Зеффана в эти минуты достоин быть включенным в учебники, хорошо Тоха потащил его.

Лишь после 60 минуты мы смогли поднять голову и начать хоть что-то создавать, хотя получить серьёзный игровой перевес так и не удалось.
А самарские с контратаки еще и вторую банку закатили.

Вдобавок ко всему этому, Шварц уже в начале тайма убрал с поля способного что-то сделать впереди Тюкавина и заменил его на Комличенко, который и передвигается-то с трудом.
К тому же, выпустив на поле одновременно с Комли ещё и Игбуна, Шварц вопроизвёл подплинтусный уровень атакующего потенциала Динамо с этими игроками, показанного командой ещё в Тбилиси, а также в матче с Уфой 3-го числа, когда выход этой парочки на замену мгновенно помножил на ноль атаку команды.
Чего ждал сегодня от этих двух красавцев Шварц- непонятно....

Самару- с победой и проходом в полуфинал.

Шварцу- первый по-настоящему большой и толстый черный шар.
makkie
makkie
08 апреля в 19:52
Похоже, Динамо не нужен Кубок.
Тем более в чемпионате есть неплохие шансы зацепиться за еврокубки.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
08 апреля в 19:50
"Крылья Советов" на полном спокойствии и уверенности прошли команду, боящуюся за еврокубки. Обыграли абсолютно по игре и по делу. Причем в составе "Динамо" был голкипер сборной России, бывшие защитники сборной Украины и России Паршивлюк и Ордец, позолоченная российская молодежь - Тюкавин, Лесовой, Грулев ну и так далее. Команде идеально зашел Осинькин. Интересно, как "Крылья" будут выглядеть в РПЛ и в полуфинале Кубка. Лишь бы команду не растащили. А пока ФНЛ бьет РПЛ. Не даром ее называют лучшей лигой мира.
ЧиП
ЧиП
08 апреля в 19:49
Смотрел почти весь второй тайм. Самара очень понравилась, молодежь перспективная, точно заиграют в РПЛ. Только при условии, что будут играть командой, а не разбегуться на повышение зарплат в топ клубы лавки полировать.
Ну а Динамо....., зато Спартак выбили. Достижение ради фиаско. В очередной раз.
Зато Степашин заявил, что это Динамо через 2-3 года будет чемпионом 😅🤣😅🤣😂
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