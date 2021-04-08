|Крылья Советов
|2:0
|Динамо
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2 : 0
завершен
08 апреля 2021, 17:30
четверг
Стартовый состав
Цена (млн. €): 11.9 - 38.3
Очков за игру в нац. чемп.: 2.3 - 1.7
Средний возраст: 24.4 - 26
Средний рост: 181.3 - 183.2
Легионеров: 2 - 4
Схемы: 4-2-3-1 - 4-1-4-1
Серия побед: 11 - 2
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Стадион Самара Арена (Самара) +2 +4, Снег
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 17:25
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Ежов Роман
ассистент Сергеев Иван
|1:0
|4’
|Сергеев Иван
|2:0
|73’
|Чернов Никита
|29’
|49’
|Нойштедтер Роман
|Сарвели Владислав
|56’
|62’
|Шиманьски Себастьян
|65’
|Паршивлюк Сергей
|Ежов Роман
|66’
|Зеффан Мехди
|74’
|85’
|Фомин Даниил
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|57’
|Комличенко Николай
|Тюкавин Константин
|57’
|Игбун Сильвестр
|Моро Никола
|Полуяхтов Владимир
|Алвеш Рикарду
|67’
|Голенков Егор
|Сарвели Владислав
|67’
|76’
|Н'Жи Клинтон
|Варела Гильермо
|76’
|Скопинцев Дмитрий
|Лесовой Даниил
|Кабутов Дмитрий
|Зиньковский Антон
|85’
|Комбаров Дмитрий
|Ежов Роман
|90+1’
|Божин Сергей
|Горшков Юрий
|90+1’
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|4
|Предупреждения
|4
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