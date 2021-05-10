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1 : 0
завершен
10 мая 2021, 16:30
понедельник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 8.3 - 21.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 1.4
Средний возраст: 28.3 - 26.5
Средний рост: 185.5 - 184.8
Легионеров: 3 - 5
Схемы: 4-2-3-1 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 2
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Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 16:25
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Гаджимурадов Рамазан
ассистент Подберёзкин Вячеслав
|1:0
|37’
|40’
|Хаджикадунич Деннис
|Погребняк Павел
|69’
|84’
|Алисами Хайтам
|90+4’
|Хашимото Кенто
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Мамаев Павел
|Махатадзе Георгий
|46’
|Фольмер Кирилл
|Полоз Дмитрий
|64’
|Тугарев Роман
|Алмквист Понтус
|Мишкич Даниел
|Подберёзкин Вячеслав
|72’
|74’
|Терентьев Денис
|Хаджикадунич Деннис
|Ибрахимай Йллдрен
|Гаджимурадов Рамазан
|82’
|Евсеев Алексей
|Егорычев Андрей
|88’
|90+1’
|Обухов Владимир
|Глебов Данил
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|9
|Удары по воротам
|14
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|4
|Удары в створ
|5
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|12
|Фолы
|13
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|5
|Угловые
|5
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|4
|Офсайды
|0
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|49%
|Владение мячом
|51%
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|5
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|3
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Они бы лучше играли на победу и бились до конца, чем в CINEMA участвовать.....короче ЦЫРК показывают, а его и в жизни хватает... Хотелось бы футбола!!!
Они бы лучше играли на победу и бились до конца, чем в CINEMA участвовать.....короче ЦЫРК показывают, а его и в жизни хватает... Хотелось бы футбола!!!
Ростов опять разочаровал..
Ростов опять разочаровал..
И это за те миллионы, которые они получают...
Зарплата приличная, чё напрягаться-то...
И это за те миллионы, которые они получают...
Зарплата приличная, чё напрягаться-то...