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Урал - Ростов
Спартак - Химки

Текстовая онлайн трансляция матча Урал против Ростов

Урал Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург) 1:0 Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону) Ростов
Урал
1 : 0
завершен
10 мая 2021, 16:30
понедельник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 8.3 - 21.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 1.4
Средний возраст: 28.3 - 26.5
Средний рост: 185.5 - 184.8
Легионеров: 3 - 5
Схемы: 4-2-3-1 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 2
Ростов
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 29 тур
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 16:25
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.883.282.63
Лига Ставок 3.10 3.00 2.60
Мелбет 3.37 3.21 2.37
1XBET 2.92 3.32 2.69
BetBoom 3.07 2.92 2.70
    Еще
     
    37' (1:0) Гаджимурадов Рамазан (40) (Подберёзкин Вячеслав (21))
     
    69' Погребняк Павел (9)
     
    72' Подберёзкин Вячеслав (21) уходит с поля, Мишкич Даниел (19) вышел на поле
     
    82' Гаджимурадов Рамазан (40) уходит с поля, Ибрахимай Йллдрен (17) вышел на поле
     
    88' Егорычев Андрей (5) уходит с поля, Евсеев Алексей (30) вышел на поле
     
    40' Хаджикадунич Деннис (5)
     
    2
    46' Махатадзе Георгий (21) уходит с поля, Мамаев Павел (10) вышел на поле
    46' Полоз Дмитрий (99) уходит с поля, Фольмер Кирилл (25) вышел на поле
     
    64' Алмквист Понтус (11) уходит с поля, Тугарев Роман (23) вышел на поле
     
    74' Хаджикадунич Деннис (5) уходит с поля, Терентьев Денис (4) вышел на поле
     
    84' Алисами Хайтам (2)
     
    2
    90+1' Глебов Данил (15) уходит с поля, Обухов Владимир (13) вышел на поле
    90+4' Хашимото Кенто (6)
    Голы
    Гаджимурадов Рамазан
    ассистент Подберёзкин Вячеслав     		1:0 37’
    Наказания
    40’ Хаджикадунич Деннис
    Погребняк Павел 69’
    84’ Алисами Хайтам
    90+4’ Хашимото Кенто
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Мамаев Павел Махатадзе Георгий
    46’ Фольмер Кирилл Полоз Дмитрий
    64’ Тугарев Роман Алмквист Понтус
    Мишкич Даниел Подберёзкин Вячеслав 72’
    74’ Терентьев Денис Хаджикадунич Деннис
    Ибрахимай Йллдрен Гаджимурадов Рамазан 82’
    Евсеев Алексей Егорычев Андрей 88’
    90+1’ Обухов Владимир Глебов Данил
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 14
    		4 Удары в створ 5
    		12 Фолы 13
    		5 Угловые 5
    		4 Офсайды 0
    		49% Владение мячом 51%
    		5 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    протон1
    протон1 ответ Маgоmеd Аydаmirоv (раскрыть)
    10 мая в 23:47
    ахмату на руку попасть в еврокубки . . на счет ростова удивлен
    Маgоmеd Аydаmirоv
    Маgоmеd Аydаmirоv ответ протон1 (раскрыть)
    10 мая в 23:32
    Сливают походу матчи..чтоб не попасть на Еврокубки..указание руководство выполняет видимо..как и Ахмат к примеру..
    протон1
    протон1
    10 мая в 21:55, ред.
    карпин так хорошо начинал сезон . в конце ваше не понятно что с ним происходит? кто ответит тут есть специалисты лучше чем я? я сам в 89 годах играл за спартак .
    протон1
    протон1
    10 мая в 21:54
    не ожидал такого рзультата если чесно
    Шуnя771
    Шуnя771
    10 мая в 21:21
    Болею за Ростов. Но ставка зашла.
    XL-965
    XL-965
    10 мая в 19:15
    Локомотиву будет непросто с Уралом, хоть и дома
    Брулин
    Брулин
    10 мая в 19:12
    Ростовским не унывать. Всё будет ок. Летом усиление, подлечатся, кто на травмах. Тот же Осипенко и Соу играют с микротравмами. Я верю, сезон будет удачным. Скриньте, кто сейчас хейтерит команду. ☝
    Loko best
    Loko best ответ 161регион (раскрыть)
    10 мая в 19:04
    А мне кажется все по другому,Карпину нужен амбициозный проект,а не клуб типа Ростова.
    Loko best
    Loko best ответ Красно Синий воин (раскрыть)
    10 мая в 19:02
    Вы не понимаете смысл слова сглазить....
    нечитайло
    нечитайло
    10 мая в 18:50
    Валера как всегда концовку сливает
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    10 мая в 18:48
    Федун сглазил Валеру, говорил сбитый летчик.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    10 мая в 18:48
    Ростов при карпине всегда валится весной.
    161регион
    161регион
    10 мая в 18:47
    Пока Ростов только в фильмах сниматься может.... Острые козырьки, Ростов на кону и т.д.
    Они бы лучше играли на победу и бились до конца, чем в CINEMA участвовать.....короче ЦЫРК показывают, а его и в жизни хватает... Хотелось бы футбола!!!
    cska1948
    cska1948
    10 мая в 18:44
    Понравился гол Рамазана! Упал, отжался, встал - ЗАБИЛ!
    Bom Bom
    Bom Bom
    10 мая в 18:42
    Ростов никакущий, еще Павлик в конце простил.
    161регион
    161регион
    10 мая в 18:41
    Карпина пора отпускать..... Не может он поставить игру.... Все одно и тоже... Бей беги... Чем дальше, тем хуже
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    10 мая в 18:36
    Две команды, которые мне очень нравились в первой части сезона ( Краснодар и Ростов) , совсем сломались. Жаль.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    10 мая в 18:35
    Очень слабая игра Ростова. Урал обыграл нас в одну калитку. Тренер и игроки явно расслабились. Видно что им уже всё-равно какое место занять 8 или 9. Зачем выпускать центрального нападающего на замену на 90 минуте?
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    10 мая в 18:34
    Гамула сказал,проиграли но это футбол.По моему Ростов не играл в футбол, вообще не понятно.На следующий год будем телепаться на грани вылета.
    Таганский
    Таганский
    10 мая в 18:30
    Урал заслужил победу..
    Ростов опять разочаровал..
    Бен Зопилой
    Бен Зопилой
    10 мая в 18:27
    Даже Паша Погребняк не помог сегодня Ростову :)
    Михаил Полунин
    Михаил Полунин
    10 мая в 18:23
    Все может быть...Это Спартак и он непредсказуем, часто... И часто в худшую сторону...
    Бен Зопилой
    Бен Зопилой
    10 мая в 18:22
    Мандаринка в тюбетейке у Урала конечно доставляет. Что-то из начала девяностых - цепура, пэйджер, а глаза такие ясные-ясные :))
    Бен Зопилой
    Бен Зопилой ответ Михаил Полунин (раскрыть)
    10 мая в 18:20
    Главное, чтобы смех в ответку через 2 часа не зашел так-то)
    Михаил Полунин
    Михаил Полунин
    10 мая в 18:18, ред.
    Смотрю и от души хохочу: это пародия на футбол и главная роль у Ростова...
    Михаил Полунин
    Михаил Полунин
    10 мая в 18:14
    Копирка со Спартака: вообще хрень какая-то от Ростова....
    Михаил Полунин
    Михаил Полунин
    10 мая в 18:10
    Такое впечатление, что футболисты не в футбол играют, а отбывают тяжкую повинность...
    И это за те миллионы, которые они получают...
    Зарплата приличная, чё напрягаться-то...
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    10 мая в 18:04
    Ростов хотя бы ради самоуважения постарался, вообще пока ни о чём.
    mor57
    mor57
    10 мая в 18:04
    Урал победит или ничья...
    Iv the Lucky
    Iv the Lucky
    10 мая в 18:00
    Впечатления как будто играет первая команда чемпионата с последней
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