В 31 Эдерсон Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

З 3 Диаш Рубен Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 83 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 90

З 5 Стоунз Джон Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 70 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

З 2 Уокер Кайл Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

П 8 Гюндоган Илкай Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 104 Точность пасов: 96 Минут сыграно: 90

Н 17 Де Брюйне Кевин Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

З 11 Зинченко Александр Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 95 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 90

П 16 Родри Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 87 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 90

П 20 Силва Бернарду Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

Н 47 Фоден Фил Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 90

Н 26 Марез Рияд Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Пенальти забито: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 88

Запасные игроки

В 85 Траффорд Джеймс

В 13 Штеффен Зак

З 6 Аке Натан

З 50 Гарсия Эрик

З 27 Канселу Жоау

З 14 Ляпорт Эмерик

З 22 Менди Бенжамен

П 25 Фернандиньо

Н 9 Жезус Габриэл

Н 7 Стерлинг Рахим Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 2