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Боруссия - Манчестер Сити
Ливерпуль - Реал

Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия против Манчестер Сити

Боруссия Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд) 1:2 Логотип футбольный клуб Манчестер Сити Манчестер Сити
Боруссия
1 : 2
завершен
14 апреля 2021, 22:00
среда
1 - 2
Первый матч
Стартовый состав
Цена (млн. €): 281.5 - 603
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 2.3
Средний возраст: 25.2 - 26.3
Легионеров: 6 - 8
Схемы: 4-3-3 - 4-3-3
Серия побед: 1 - 0
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Манчестер Сити
Лига чемпионов 2020/2021, 1/4 финала
Стадион Сигнал Идуна Парк
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 21:45
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.174.351.65
Лига Ставок 4.70 4.30 1.67
Фонбет Live! 100.00 12.50 1.04
Мелбет 2.59 4.14 2.48
BetBoom 4.79 4.45 1.67
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    15' (1:0) Беллингхэм Джуд (22)
     
    39' Беллингхэм Джуд (22)
     
    68' Кнауфф Ансгар (36) уходит с поля, Рейна Джованни (32) вышел на поле
     
    75' Дахуд Махмуд (8) уходит с поля, Азар Торган (10) вышел на поле
     
    80' Беллингхэм Джуд (22) уходит с поля, Брандт Юлиан (19) вышел на поле
     
    81' Морей Матеу (2) уходит с поля, Тиггес Штеффен (27) вышел на поле
     
    55' (1:1) Марез Рияд (26)
     
    75' (1:2) Фоден Фил (47) (Силва Бернарду (20))
     
    88' Марез Рияд (26) уходит с поля, Стерлинг Рахим (7) вышел на поле
    Голы
    Беллингхэм Джуд 1:0 15’
    55’ 1:1(П) Марез Рияд
    75’ 1:2 Фоден Фил
    ассистент Силва Бернарду
    Наказания
    Беллингхэм Джуд 39’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Рейна Джованни Кнауфф Ансгар 68’
    Азар Торган Дахуд Махмуд 75’
    Брандт Юлиан Беллингхэм Джуд 80’
    Тиггес Штеффен Морей Матеу 81’
    88’ Стерлинг Рахим Марез Рияд
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 17
    		3 Удары в створ 5
    		7 Фолы 8
    		2 Угловые 11
    		3 Офсайды 1
    		38% Владение мячом 62%
    		3 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    15 апреля в 18:39
    Все было в руках и ногах дортмундской Боруссии! Но они даже вничью не сыграли. С волевой победой, горожане! Но я не верю в то, что Пеп в этом сезоне выиграет ЛЧ)
    galem72
    galem72
    15 апреля в 10:58
    Где был норвег? Думал о новом толстом контракте? 90 минут пустоты...
    boom4321
    boom4321
    15 апреля в 09:58
      Richard von Rammstein
      Richard von Rammstein
      15 апреля в 08:45
      ПСЖ или Сити выиграет ЛЧ
      Владимир Ушаков
      Владимир Ушаков
      15 апреля в 08:30, ред.
      Опять Дормунд засудили. Если Пеп не может в полуфинал за сколько лет попасть судьи помогут, да и жребий благоволил. Так и надо было потратить 632 миллиона ради этого. Посмотрим на битву с ПСЖ, думаю парижане фавориты за счет лучшей атаки.
      DXTK
      DXTK
      15 апреля в 08:19
      Поздравим Сити с долгожданным и вторым за всю историю выходом в полуфинал ЛЧ, теперь впереди ПСЖ, Сможет ли Гвардиола их пройти? несколько лет назад Пеллегрини их выбивал в двух матчевом противостоянии.

      PS ждем АПЛ финал............
      Elliada
      Elliada
      15 апреля в 08:01
      Надеюсь на английский финал
      ВиталикManUtdRus
      ВиталикManUtdRus
      15 апреля в 07:37
        Brooklyn888
        Brooklyn888
        15 апреля в 05:06
        Как бы не было жаль БД ,победителей не судят ,Ман Сити с победой и выходом в 1/2 )!
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ Night Spirit (комментарий удален) (раскрыть)
        15 апреля в 04:48
        Сити за уши вытащили судьи, но не будем забывать, что в предыдущие годы их так же выкидывали судьи, так что это должок
        амурец
        амурец
        15 апреля в 02:08
        да уж, думал Боруссия выйдет в полуфинал, но потом был тухленький пенальти, но тем не менее счёт никто не переделает, МС в 1/2 с чем их и поздравляем
        eleven LC
        eleven LC ответ allemz II (раскрыть)
        15 апреля в 01:24
        Как тут не понять?!
        Думаешь добраться до "лысины" Зидана
        Поглядим,держи вкурсе-уж очень необычный фетиш!
        allemz II
        allemz II ответ eleven LC (раскрыть)
        15 апреля в 01:20
        Глянуть - дело 2-3 секунд, ты так и не понял, чего я хотел до тебя донести, это плохо
        eleven LC
        eleven LC ответ allemz II (комментарий удален) (раскрыть)
        15 апреля в 01:19
        Я разве говорил про обязан?
        Ну не знаешь так и скажи,папуля
        eleven LC
        eleven LC ответ allemz II (раскрыть)
        15 апреля в 01:02, ред.
        С детства за Сити,я так понимаю?
        Тогда не заглядывая в Гугл назови мне последний титул горожан до кубка Англии 2011
        allemz II
        allemz II ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
        15 апреля в 01:00
        Ну это фантазии Князя, что поделаешь))
        Зависимый от Железа ЗОЖ
        Зависимый от Железа ЗОЖ
        15 апреля в 00:59
        Тут я смотрю уже ставят на проход МС типо ПСЖ слабее. А вы не забывайте, если бы МС был против Баварии , а не вечно второй Боруссии, то его в отличии от ПСЖ вообще не было бы в полуфинале. Да и вообще, кроме ПСЖ вряд ли кто нибудь смог бы выбить Баварию.
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец. ответ allemz II (раскрыть)
        15 апреля в 00:57
        Сам посмотрел сейчас обзор.
        Вроде все справедливо.. какой тут судейский произвол?
        allemz II
        allemz II ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
        15 апреля в 00:57
        Ога, свечку не забудь поставить
        allemz II
        allemz II ответ eleven LC (раскрыть)
        15 апреля в 00:56
          eleven LC
          eleven LC
          15 апреля в 00:55
          Ну неужели это случилось и Сити всётаки вышел в полуфинал
          Желаю им тут и закончить
          allemz II
          allemz II ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
          15 апреля в 00:52
            Летучий-Голландец.
            Летучий-Голландец. ответ burlone (раскрыть)
            15 апреля в 00:50
            Ну должно же хоть раз горожанам повезти с судейством)
            А то в предыдущие годы все решения были против них. Так что все нормально. Хоть я и не видел, что там вообще происходило
            Manny_Pacquiao
            Manny_Pacquiao
            15 апреля в 00:48
            Те, кто считает, что сити помогли, не переживайте. Если все обойдётся без травм, то почеттино опять выкинет Пепа.
            burlone
            burlone ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
            15 апреля в 00:26
            От позора его спас испанский арбитр, хотя такой проход ещё более постыден, чем вылет.
            allemz II
            allemz II ответ sihafazatron (раскрыть)
            15 апреля в 00:26
            Раньше ныл, что из-за прически, постригся и вроде пошли голы, затем снова засуха, а сейчас трындит, что сезон всё же странный какой-то)) Господи, человек-загадка, фиг поймешь, что у него в голове творится))
            sihafazatron
            sihafazatron
            15 апреля в 00:23
            Стерлинг игрок матча наверно) даже за 3 минуты на поле успел накосячить, что с ним не так в этом сезоне?
            allemz II
            allemz II ответ Qatar Airways (раскрыть)
            15 апреля в 00:18
            Дело говоришь, помню как он пари проиграл мне в дерби МС-МЮ, пришлось ему каталонского физрука на аву ставить, ахаха
            Учтем этот опыт, ты верно подметил!))
            Qatar Airways
            Qatar Airways ответ allemz II (раскрыть)
            15 апреля в 00:16
            Получишь теперь в полуфинале ярого поклонника "против" :))
            Но это как талисман, принесёт удачу)
            Том Хеннинг Эвребе
            Том Хеннинг Эвребе
            15 апреля в 00:15
            МС-ПСЖ супервывеска. Любой из них будет фаворитом в финале против люього из пары РМ-Челси.
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