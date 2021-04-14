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1 : 2
завершен
14 апреля 2021, 22:00
среда
1 - 2
Первый матч
Стартовый состав
Цена (млн. €): 281.5 - 603
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 2.3
Средний возраст: 25.2 - 26.3
Легионеров: 6 - 8
Схемы: 4-3-3 - 4-3-3
Серия побед: 1 - 0
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Стадион Сигнал Идуна Парк
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 21:45
|Беллингхэм Джуд
|1:0
|15’
|55’
|1:1(П)
|Марез Рияд
|75’
|1:2
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Фоден Фил
ассистент Силва Бернарду
|Беллингхэм Джуд
|39’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Рейна Джованни
|Кнауфф Ансгар
|68’
|Азар Торган
|Дахуд Махмуд
|75’
|Брандт Юлиан
|Беллингхэм Джуд
|80’
|Тиггес Штеффен
|Морей Матеу
|81’
|88’
|Стерлинг Рахим
|Марез Рияд
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|10
|Удары по воротам
|17
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|3
|Удары в створ
|5
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|7
|Фолы
|8
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|2
|Угловые
|11
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|3
|Офсайды
|1
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|38%
|Владение мячом
|62%
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|3
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|0
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Столько моментов не реализовали, но помог пенальти нашли после свою игру.
А пенальти справедливый. Ибо нечего было руками Джану размахивать в своей штрафной. Прошли проклятие свое полуфинальное. Гол Фодена шикарен был. Удачи с ПСЖ!
А Дортмунд и особенно Холланд разочаровали. Ни тактики ни игры. Особенно во втором тайме. В первой игре вроде очень даже неплохо смотрелись.
Ждем долгожданный и который уже год матч ПСЖ-МС!
Столько моментов не реализовали, но помог пенальти нашли после свою игру.
А пенальти справедливый. Ибо нечего было руками Джану размахивать в своей штрафной. Прошли проклятие свое полуфинальное. Гол Фодена шикарен был. Удачи с ПСЖ!
А Дортмунд и особенно Холланд разочаровали. Ни тактики ни игры. Особенно во втором тайме. В первой игре вроде очень даже неплохо смотрелись.
Ждем долгожданный и который уже год матч ПСЖ-МС!