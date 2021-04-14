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0 : 0
завершен
14 апреля 2021, 22:00
среда
1 - 3
Первый матч
Стартовый состав
Цена (млн. €): 628 - 465
Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 2.2
Средний возраст: 27.3 - 27.5
Средний рост: 181 - 182.7
Легионеров: 8 - 9
Схемы: 4-3-3 - 4-3-3
Серия побед: 1 - 6
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Стадион Энфилд Роуд
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:55
|25’
|Каземиро
|Робертсон Эндрю
|25’
|Филлипс Натаниэль
|59’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Алькантара Тьяго
|Милнер Джеймс
|60’
|Жота Диого
|Кабак Озан
|60’
|72’
|Одриосола Альваро
|Кроос Тони
|72’
|Родриго
|Винисиус Жуниор
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|Мане Садио
|82’
|Шакири Джердан
|Фирмино Роберто
|82’
|82’
|Иско
|Асенсио Марко
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|14
|Удары по воротам
|6
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|3
|Удары в створ
|2
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|10
|Фолы
|5
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|11
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|1
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|56%
|Владение мячом
|44%
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|2
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|1
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Зная какие проблемы у Реала с составом, у адекватного болельщика не возникнет претензий из-за осторожной игры.
Главное пройти в полуфинал!
Вперёд Реал!
Зная какие проблемы у Реала с составом, у адекватного болельщика не возникнет претензий из-за осторожной игры.
Главное пройти в полуфинал!
Вперёд Реал!
Вроде сушили игру, но и не отсиживались в обороне. Могли два гола забить.
Ливерпуль конечно жаль. Не в тот момент своей формы напоролись на Реал.
По делу вылетели.
Ждем Челси-Реал! Жду очень интересное противостояние.
Вроде сушили игру, но и не отсиживались в обороне. Могли два гола забить.
Ливерпуль конечно жаль. Не в тот момент своей формы напоролись на Реал.
По делу вылетели.
Ждем Челси-Реал! Жду очень интересное противостояние.