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Ливерпуль - Реал
Боруссия - Манчестер Сити

Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль против Реал

Ливерпуль Логотип футбольный клуб Ливерпуль 0:0 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид) Реал
Ливерпуль
0 : 0
завершен
14 апреля 2021, 22:00
среда
1 - 3
Первый матч
Стартовый состав
Цена (млн. €): 628 - 465
Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 2.2
Средний возраст: 27.3 - 27.5
Средний рост: 181 - 182.7
Легионеров: 8 - 9
Схемы: 4-3-3 - 4-3-3
Серия побед: 1 - 6
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Реал
Лига чемпионов 2020/2021, 1/4 финала
Стадион Энфилд Роуд
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:55
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.994.053.56
Лига Ставок 1.99 3.95 3.50
Фонбет Live! 9.50 1.17 11.00
    Еще
     
    25' Робертсон Эндрю (26)
     
    59' Филлипс Натаниэль (47)
     
    2
    60' Милнер Джеймс (7) уходит с поля, Алькантара Тьяго (6) вышел на поле
    60' Кабак Озан (19) уходит с поля, Жота Диого (20) вышел на поле
     
    2
    82' Мане Садио (10) уходит с поля, Окслейд-Чемберлен Алекс (15) вышел на поле
    82' Фирмино Роберто (9) уходит с поля, Шакири Джердан (23) вышел на поле
     
    25' Каземиро (14)
     
    2
    72' Кроос Тони (8) уходит с поля, Одриосола Альваро (19) вышел на поле
    72' Винисиус Жуниор (20) уходит с поля, Родриго (25) вышел на поле
     
    82' Асенсио Марко (11) уходит с поля, Иско (22) вышел на поле
    Наказания
    25’ Каземиро
    Робертсон Эндрю 25’
    Филлипс Натаниэль 59’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Алькантара Тьяго Милнер Джеймс 60’
    Жота Диого Кабак Озан 60’
    72’ Одриосола Альваро Кроос Тони
    72’ Родриго Винисиус Жуниор
    Окслейд-Чемберлен Алекс Мане Садио 82’
    Шакири Джердан Фирмино Роберто 82’
    82’ Иско Асенсио Марко
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 6
    		3 Удары в створ 2
    		10 Фолы 5
    		11 Угловые 3
    		1 Офсайды 1
    		56% Владение мячом 44%
    		2 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    15 апреля в 18:03
    Молодцы, королевичи! Сделали то, что и должны были сделать. А именно не упустить преимущества в два забитых мяча) Достойная игра в обороне после изнурительного Эль-Класико. Всех преданных мадридистов с выходом в полуфинал ЛЧ!
    Wolf77727
    Wolf77727
    15 апреля в 12:16
    Реал самый везучий проект! Должны были тут отлетать с Барсой отлетать, но дважды отскакивают!
    No problems
    No problems ответ dzvinka (раскрыть)
    15 апреля в 10:37, ред.
    Б****,у меня такие же эмоции в сторону Бензема.
    С 3х метров лупит прям в кипера!,а ворота то 9 м....9 Карл!!!
    Вчера спокойно мог дубль оформить,если б ....если б ...
    No problems
    No problems ответ allemz II (раскрыть)
    15 апреля в 10:31
    Спс бро!,и вам прохода в финал.
    А там может и стукнемся,хотя лягушки не из робкого десятка).
    galem72
    galem72
    15 апреля в 10:29
    Откровенно слабая игра Ливерпуля.
    boom4321
    boom4321 ответ ВиталикManUtdRus (раскрыть)
    15 апреля в 10:19
    ахаххахха
    https://www.soccer.ru/blogs/record/1251451/barselona-manchester-yunayted
    Dima salev
    Dima salev
    15 апреля в 09:44
    Я всегда говорил что Салах игрок одного года он не топ футболист. Салах вчера сколько моментов запорол.
    Салах игрок уровня Нюкасл Фулхем
    ermak6848
    ermak6848
    15 апреля в 09:40
    Реал просто выстоял в гостях - и заслужил проход дальше..
    feris1
    feris1
    15 апреля в 08:49
    Реал с выходом в пулофинал!
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    15 апреля в 08:26, ред.
    Реал на классе прошел, несмотря на все проблемы и календарь. Содержание игры читалось, но вратари были очень хороши, нули благодаря им. Посмотрим на противостояние с Челси, первая встречи в ЛЧ.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    15 апреля в 08:17
    Чет Ливерпуль и Клопп поплыли, даже на голешник не смогли наиграть, погонят бородача после окончания сезона мерсисайдцы. Зидан вырос в очень сильного тренера, но его уровне физрук из Сити выглядит посмещищем.
    NOVA
    NOVA
    15 апреля в 08:14
    Реал молоток, выстоял!!! могли и проиграть конечно, но Тибо отличник, а могли и забивать конечно на контратаках!!!
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus
    15 апреля в 07:41
    Реалу победы - в окружении трех "мешков" будет отстаивать честь классических топ-клубов !
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus
    15 апреля в 07:39
      112910415
      112910415
      15 апреля в 07:17
      Ливерпуль сейчас слабее, надо смириться
      eleven LC
      eleven LC
      15 апреля в 06:40
      Реал с большим трудом и не без доли везения вышел из своей группы и теперь будет играть в полуфинале,а может быть и дальше,учитывая 50+;травм за сезон в команде могу констатировать факт,Зидан гений
      Где то в Турине Роналду напрягся,если Реал выиграет лч то он расстроится наверно что ушёл!
      felix
      felix
      15 апреля в 05:58
      Ливер мог к 20 минуте все решить если бы моменты так не тратил....
      mortid
      mortid
      15 апреля в 05:50
      Попадёт на ПСЖ отхватит по полной.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      15 апреля в 05:45
      А Спартак с кем играет ?
      Brooklyn888
      Brooklyn888
      15 апреля в 05:04
      Наконец то мы в полуфинале ,нас ждём интереснейший матч против Челси ))
      Artem Saribekyan
      Artem Saribekyan ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
      15 апреля в 04:33
      А Бензема не был уставшим? Много брал на себя? А что в этом плохого, когда команда уставшая? И, думаю, он Зидана не бесил.
      Ми Ша
      Ми Ша ответ allemz II (раскрыть)
      15 апреля в 04:23
      Спасибо). Вас тоже с проходом в полуфинал!
      амурец
      амурец
      15 апреля в 02:11
      Реал с выходом в 1/2 сыграли держа в памяти первый матч, и спокойно прошли дальше
      y-ago
      y-ago
      15 апреля в 00:50
      Поздравления! И опять Зидан переиграл Клоппа! Реализация моментов, которые возникали у Ливерпуля, оставляла желать, конечно, лучшего, но забей англичане гол, Реал бы, я уверен, действовал иначе и довел бы суммарный результат до победного конца... Заслуженный выход в полуфинал!
      eleven LC
      eleven LC
      15 апреля в 00:47
      Спасибо Куртуа за отличную игру особенно в первые минуты когда бил Салах
      Не считаю Реал главным претендентом на победу в этой лч
      1 ПСЖ 2 МанСити 3 Реал 4 Челси
      Manny_Pacquiao
      Manny_Pacquiao
      15 апреля в 00:44
      Те, кто говорят про сегодняшний автобус Реала, что вы хотели? После дождливого тяжёлого классико? Вальверде играл на уколах. Модрич уже какой матч подряд играет. Кроос тоже самое, даже пас нормальный дать не мог сегодня. Бесил Бензема, слишком много брал на себя. Лучший игрок матча Вальверде, парень красава. Лишь бы травмы стороной обошли
      eleven LC
      eleven LC
      15 апреля в 00:30
      Реал-Ливерпуль 3:1
      Ливерпуль-Реал 0:0
      Вот как то так надо было Барселоне сделать в 2019 но "ксожалению" 0:4
      dzvinka
      dzvinka ответ eleven LC (раскрыть)
      15 апреля в 00:28
        Hoyar
        Hoyar ответ eleven LC (раскрыть)
        15 апреля в 00:26
          eleven LC
          eleven LC
          15 апреля в 00:24
          Реал 13 лч
          Челси 1 лч
          ПСЖ 0 лч
          МанСити 0 лч
          Даже не знаю как это назвать
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