0 : 0 завершен 1 - 3

Первый матч Первый матч Стартовый состав Цена (млн. €): 628 - 465 Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 2.2 Средний возраст: 27.3 - 27.5 Средний рост: 181 - 182.7 Легионеров: 8 - 9 Схемы: 4-3-3 - 4-3-3 Серия побед: 1 - 6 Смотреть трансляцию