В 35 Хитц Марвин Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Пасы: 18 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

З 16 Аканджи Мануэль Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 113 Точность пасов: 110 Минут сыграно: 90

З 13 Геррейру Рафаэль Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 100 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 90

З 2 Морей Матеу Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 45

З 15 Хуммельс Матс Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 114 Точность пасов: 109 Минут сыграно: 90

П 22 Беллингхэм Джуд Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 90

П 19 Брандт Юлиан Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 74

П 8 Дахуд Махмуд Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 61

П 32 Рейна Джованни Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 3 Пасы: 54 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

П 11 Ройс Марко Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Выносы: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 88

Н 9 Холанд Эрлинг Ударов всего: 5 Ударов в створ: 4 Голов забито: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Блоки: 1 Выносы: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 88

Запасные игроки

В 1 Бюрки Роман

З 26 Пищек Лукаш Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 45

З 14 Шульц Нико

П 10 Азар Торган Голевые передачи: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 16

П 23 Джан Эмре Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 29

П 36 Кнауфф Ансгар

П 24 Менье Тома

П 20 Рейньер Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 2