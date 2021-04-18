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4 : 1
завершен
18 апреля 2021, 16:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 317.7 - 55.9
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 1
Средний возраст: 24.8 - 28.2
Легионеров: 7 - 7
Схемы: 4-1-4-1 - 5-3-2
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Стадион Сигнал Идуна Парк
|14’
|0:1
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Рашица Милот
ассистент Эггештайн Максимилиан
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Рейна Джованни
ассистент Морей Матеу
|1:1
|29’
|Холанд Эрлинг
|2:1(П)
|34’
|Холанд Эрлинг
|3:1
|38’
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Хуммельс Матс
ассистент Азар Торган
|4:1
|87’
|Дахуд Махмуд
|48’
|59’
|Фридль Марко
|66’
|Велькович Милош
|77’
|Гросс Кристиан
|85’
|Мойсандер Никлас
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|33’
|Шмид Романо
|Биттенкурт Леонардо
|Пищек Лукаш
|Морей Матеу
|46’
|59’
|Зелке Дави
|Осако Юя
|59’
|Саржент Джошуа
|Мохвальд Кевин
|Джан Эмре
|Дахуд Махмуд
|61’
|Азар Торган
|Брандт Юлиан
|74’
|Рейньер
|Ройс Марко
|88’
|Тиггес Штеффен
|Холанд Эрлинг
|88’
|88’
|Мбом Жан-Мануэль
|Рашица Милот
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|17
|Удары по воротам
|10
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|8
|Удары в створ
|3
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|8
|Фолы
|15
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|7
|Угловые
|4
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|3
|Офсайды
|3
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|69%
|Владение мячом
|31%
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|2
|Cэйвы
|4
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|1
|Предупреждения
|4
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Велик талант, но система сильнее отдельного взятого таланта и это касается не только футбола.
Велик талант, но система сильнее отдельного взятого таланта и это касается не только футбола.
Помницца..Марадона пищал писком от матёрых итальянцев , очень уж его Клаудио Джентилле обижал . Вырос Диего к 1986 ому году и Аргентина-Виктор.
Не пугайтесь дети, маленькие дети, и знайте, что на свете люди в мяч играли ещё лет сто назад.
Помницца..Марадона пищал писком от матёрых итальянцев , очень уж его Клаудио Джентилле обижал . Вырос Диего к 1986 ому году и Аргентина-Виктор.
Не пугайтесь дети, маленькие дети, и знайте, что на свете люди в мяч играли ещё лет сто назад.