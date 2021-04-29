ГлавнаяВсе матчи
Матчи Испания. Примера 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Переходные матчи. 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Грузия. Высшая Лига 2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2021
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера 2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-04-29
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-29
2020-09-30
2020-10-01
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-30
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-20
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-04
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-14
2020-12-16
2020-12-18
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-22
2020-12-23
2020-12-24
2020-12-29
2020-12-30
2020-12-31
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-04
2021-01-06
2021-01-08
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11
2021-01-12
2021-01-19
2021-01-20
2021-01-21
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-25
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-01
2021-02-05
2021-02-06
2021-02-07
2021-02-08
2021-02-09
2021-02-12
2021-02-13
2021-02-14
2021-02-15
2021-02-17
2021-02-19
2021-02-20
2021-02-21
2021-02-22
2021-02-24
2021-02-26
2021-02-27
2021-02-28
2021-03-01
2021-03-05
2021-03-06
2021-03-07
2021-03-08
2021-03-10
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-15
2021-03-17
2021-03-19
2021-03-20
2021-03-21
2021-04-02
2021-04-03
2021-04-04
2021-04-05
2021-04-07
2021-04-09
2021-04-10
2021-04-11
2021-04-12
2021-04-18
2021-04-21
2021-04-22
2021-04-24
2021-04-25
2021-04-26
2021-04-28
2021-04-29
2021-04-30
2021-05-01
2021-05-02
2021-05-03
2021-05-07
2021-05-08
2021-05-09
2021-05-10
2021-05-11
2021-05-12
2021-05-13
2021-05-16
2021-05-21
2021-05-22
2021-05-23

Текстовая онлайн трансляция матча Барселона против Гранада

Барселона Логотип футбольный клуб Барселона 1:2 Логотип футбольный клуб Гранада Гранада
Барселона
1 : 2
завершен
29 апреля 2021, 20:00
четверг
Стартовый состав
Цена (млн. €): 397 - 48.9
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 1.2
Средний возраст: 28.2 - 27.5
Средний рост: 181.4 - 181.8
Легионеров: 4 - 6
Схемы: 3-1-4-2 - 3-4-2-1
Серия побед: 3 - 0
Смотреть трансляцию
Гранада
Испания. Примера 2020/2021, 33 тур
Стадион Камп Ноу
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 19:55
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.159.4619.92
Лига Ставок 1.15 9.00 17.00
Фонбет Live! 1.15 8.40 17.00
Мелбет 1.11 11.30 24.00
1XBET 1.05 15.00 11.00
BetBoom 1.11 9.69 21.32
 
23' (1:0) Месси Лионель (10) (Гризманн Антуан (7))
 
66' Тренеру Куман Рональд
 
2
72' Мингеса Оскар (28) уходит с поля, Дембеле Усман (11) вышел на поле
72' Мориба Илайш (27) уходит с поля, Педри (16) вышел на поле
 
81' Бускетс Серхио (5) уходит с поля, Тринкан Франсишку (17) вышел на поле
 
20' Сольдадо Роберто (9)
 
43' Перес Неуэн (3)
 
2
61' Сольдадо Роберто (9) уходит с поля, Молина Хорхе (23) вышел на поле
61' Этеки Ян (8) уходит с поля, Гоналон Максим (4) вышел на поле
 
63' (1:1) Мачис Дарвин (11)
 
76' Мачис Дарвин (11) уходит с поля, Марин Адриан (18) вышел на поле
 
79' (1:2) Молина Хорхе (23) (Марин Адриан (18))
 
86' Суарес Луис Хавьер (7) уходит с поля, Вико Феде (14) вышел на поле
 
89' Санчес Герман (6)
 
90+4' Марин Адриан (18)
Голы
Месси Лионель
ассистент Гризманн Антуан 		1:0 23’
63’ 1:1 Мачис Дарвин
79’ 1:2 Молина Хорхе
ассистент Марин Адриан
Наказания
20’ Сольдадо Роберто
43’ Перес Неуэн
Тренеру Куман Рональд 66’
89’ Санчес Герман
90+4’ Марин Адриан
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
61’ Молина Хорхе Сольдадо Роберто
61’ Гоналон Максим Этеки Ян
Дембеле Усман Мингеса Оскар 72’
Педри Мориба Илайш 72’
76’ Марин Адриан Мачис Дарвин
Тринкан Франсишку Бускетс Серхио 81’
86’ Вико Феде Суарес Луис Хавьер
Статистика
 16 Удары по воротам 5
4 Удары в створ 2
10 Фолы 22
6 Угловые 1
2 Офсайды 1
81% Владение мячом 19%
0 Cэйвы 3
0 Предупреждения 4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Federico (раскрыть)
02 мая в 23:04
Да не, к Куману в целом нет претензий)
Только по игре с Гранадой если..
Federico
Federico ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
02 мая в 22:53
Нынешней Барсе - замена тренера не будет в выигрыше. И так за последнее время сменилось много тренеров. А игроки с разными тактиками и указаниями новых тренеров - деградируют. Как и ты сказал, что основная обойма Барсы уже ближе к завершению своего достигнутого пика, улучшить опыт ветеранов уже нельзя. Потому и Куману нужно будет вытрясти из всех максимума. Всё таки сезон ещё нужно будет Куману дать. Потенциал у голландца есть, да и команда с ним более менее с настроением играет. Будем посмотреть :)
Zidane510
Zidane510
30 апреля в 12:11, ред.
Интересно, а что Фаны барсы опять могут сказать что виноваты судьи и ВАР и Перес.
Всем хорошего настроение!!!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Алексей Ступников 1 (раскрыть)
30 апреля в 11:21
😉🤣
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Vave666 (раскрыть)
30 апреля в 11:21
Это тоже конечно может быть))
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
30 апреля в 11:18
Ошибся по передачам, у Барсы оказывается почти 870 передач было
galem72
galem72
30 апреля в 11:10, ред.
Жаль, что Барса не воспользовалась таким удобным шансом обойти королевский мадрид.
aventure61
aventure61
30 апреля в 10:23
мадрид и барса делают друг другу подарки и никто не может воспользоваться. думаю ничего ещё не ясно.
alexamit
alexamit
30 апреля в 09:59
    No problems
    No problems
    30 апреля в 09:37, ред.
    Финиш в Испании будет настоящим Ад ом для тройки на вершине.
    Тем интереснее. Не удивлюсь если даже Севилья заберет чемпионство).
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    30 апреля в 09:05
    Глор барсы скажет:"УУУУ, проиграли важный матч и могли возглавить таблицу."
    Настоящий, преданный болельщик скажет:" Спасибо ,что не 1-4."
    RoArt
    RoArt
    30 апреля в 08:34
    Сегодня Месси заявит, что хочет в ПСЖ к Неймару!
    112910415
    112910415
    30 апреля в 08:26
    тренер не тренирует,
    защита не защищает ...
    AlexNikit
    AlexNikit ответ ceret (раскрыть)
    30 апреля в 08:16
    Обязательно поборемся!
    Знатог
    Знатог
    30 апреля в 06:09
    А если серьёзно, то дистиплины нет, отсюда и такие проигрыши. Тренера не видно. Рональд Куни может только делать... понятно что.
    Знатог
    Знатог
    30 апреля в 06:07
    Ну че скажут игроки)? (на ставках). Небось квартиры заложили?
    112910415
    112910415
    30 апреля в 05:58
    всё кончено , однако
    амурец
    амурец
    30 апреля в 01:46
    молодцы Гранада с заслуженной победой
    mortid
    mortid ответ Алексей Ступников 1 (раскрыть)
    30 апреля в 01:20
    Ты лучше поинтересуйся сколько РЖД заработает и какие зарплаты и премиальные у руководства, а то языком чесать не мешки ворочать.
    eleven LC
    eleven LC
    30 апреля в 01:20
    Теперь после "подарка" от Гранады всё в руках Реала-выигрывай все 5 матчей и становись чемпионом!
    Я не верю в то что Атлетико сподобится взять очки на Камп Ноу так что почти всё зависит от Мадрида который белый!
    Vave666
    Vave666 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    30 апреля в 01:11
    Подозреваю Барсу)) после 1-0 кэф 100+ был...
    Алексей Ступников 1
    Алексей Ступников 1 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    30 апреля в 01:01
      Maksat Karanov
      Maksat Karanov
      30 апреля в 00:42
      Куман выбрал не верное время для экспериментов с составом, это может стоить титула.
      Maksat Karanov
      Maksat Karanov ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      30 апреля в 00:38
      умник, его винят за конкретный матч... За то что он выпустил не боевой состав. Можно было бы понять, если был бы ещё какой нибудь турнир, что бы беречь силы и т. д. Но эти игры обязаны были рвать всех, понимаешь ты или нет????
      Captain Marvel
      Captain Marvel ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      30 апреля в 00:22
      Ага. Ни Роберто, ни Пике, ни Куман с пятью защитниками, а именно Месси . . . Ну ОК.
      eleven LC
      eleven LC
      29 апреля в 23:49
      Теперь надо чтобы в матче Барселона-Атлетико была ничья
      Хотя с другой стороны Реал очень устал,а ещё и Севилья в Мадрид приедет-так что чемпион Испании будеи известен только после 38-го тура
      XL-965
      XL-965
      29 апреля в 23:46
      Атлетико пожалуйста дожми этот сезон
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      29 апреля в 23:40
      Кстати, для чего Пьянича купили вообще? И где он вообще?
      Кстати, в этом поражении виноват Месси, который запорол 100% момент при выходе один в один с вратарём. А многие болелы Барсы винят Кумана, который поднял эту Барсу с руин. Вот неблагодарные!!!
      VeniaminS
      VeniaminS
      29 апреля в 23:34
      Барса оступилась!!!
      Меч Уоллеса
      Меч Уоллеса
      29 апреля в 23:33
      Поздравляю болельщиков Реала. Атлетико не вывезет давления.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100