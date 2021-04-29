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1 : 2
завершен
29 апреля 2021, 20:00
четверг
Стартовый состав
Цена (млн. €): 397 - 48.9
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 1.2
Средний возраст: 28.2 - 27.5
Средний рост: 181.4 - 181.8
Легионеров: 4 - 6
Схемы: 3-1-4-2 - 3-4-2-1
Серия побед: 3 - 0
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Стадион Камп Ноу
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 19:55
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Месси Лионель
ассистент Гризманн Антуан
|1:0
|23’
|63’
|1:1
|Мачис Дарвин
|79’
|1:2
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Молина Хорхе
ассистент Марин Адриан
|20’
|Сольдадо Роберто
|43’
|Перес Неуэн
|Тренеру Куман Рональд
|66’
|89’
|Санчес Герман
|90+4’
|Марин Адриан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|61’
|Молина Хорхе
|Сольдадо Роберто
|61’
|Гоналон Максим
|Этеки Ян
|Дембеле Усман
|Мингеса Оскар
|72’
|Педри
|Мориба Илайш
|72’
|76’
|Марин Адриан
|Мачис Дарвин
|Тринкан Франсишку
|Бускетс Серхио
|81’
|86’
|Вико Феде
|Суарес Луис Хавьер
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|16
|Удары по воротам
|5
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|4
|Удары в створ
|2
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|10
|Фолы
|22
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|6
|Угловые
|1
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|2
|Офсайды
|1
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|81%
|Владение мячом
|19%
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|0
|Cэйвы
|3
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|0
|Предупреждения
|4
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Кто бы в первом тайме мог подумать, что Гранада выиграет, или даже о том, что Гранада забьёт вообще?
С первого тайма надеялся, чтоб Гранада выиграла или хотя бы сыграла вничью, даже когда казалось, что Барса сожрёт эту Гранаду. Вот и радость преподнесли!
Кто бы в первом тайме мог подумать, что Гранада выиграет, или даже о том, что Гранада забьёт вообще?
С первого тайма надеялся, чтоб Гранада выиграла или хотя бы сыграла вничью, даже когда казалось, что Барса сожрёт эту Гранаду. Вот и радость преподнесли!