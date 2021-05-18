В 16 Менди Эдуар Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

П 28 Аспиликуэта Сезар Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 88

З 24 Джеймс Рис Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Выносы: 4 Пасы: 84 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 90

З 2 Рюдигер Антонио Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 70 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

З 6 Силва Тиаго Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 75 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

П 21 Чилуэлл Бенжамин Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 4 Пасы: 43 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

П 5 Жоржиньо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 2 Пенальти забито: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

П 7 Канте Нголо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 32

П 19 Маунт Мэйсон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

П 10 Пулишич Кристиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

Н 11 Вернер Тимо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 89

Запасные игроки

В 1 Аррисабалага Кепа

З 3 Алонсо Маркос

З 15 Зума Курт Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 11

З 33 Эмерсон

П 22 Зиеш Хаким

П 17 Ковачич Матео Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Пасы: 49 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 58

Н 9 Абрахам Тэмми

Н 18 Жиру Оливье Фолов совершено: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 8