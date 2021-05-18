|Челси
|2:1
|Лестер Сити
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2 : 1
завершен
18 мая 2021, 22:15
вторник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 430.5 - 310
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 1.7
Средний возраст: 27 - 26.1
Легионеров: 8 - 7
Схемы: 3-4-2-1 - 3-4-2-1
Серия побед: 0 - 2
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Стадион Стэмфорд Бридж
|Рюдигер Антонио
|1:0
|47’
|Жоржиньо
|2:0(П)
|66’
|76’
|2:1
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Ихеаначо Келечи
ассистент Ндиди Вилфрид
|32’
|Перес Айосе
|82’
|Фофана Уэсли
|Аспиликуэта Сезар
|87’
|89’
|Ндиди Вилфрид
|Менди Эдуар
|90+1’
|90+4’
|Перейра Рикарду
|90+5’
|Амарти Даниэль
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ковачич Матео
|Канте Нголо
|32’
|60’
|Ихеаначо Келечи
|Мэддисон Джеймс
|67’
|Перейра Рикарду
|Олбрайтон Марк
|Зума Курт
|Аспиликуэта Сезар
|88’
|Жиру Оливье
|Вернер Тимо
|90+1’
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|17
|Удары по воротам
|7
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|6
|Удары в створ
|3
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|15
|Фолы
|16
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|6
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|0
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|58%
|Владение мячом
|42%
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|2
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|5
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Надо было Челси еще забивать, чтобы Ливерпуль выкинул Лестер из топ 4.
Им хватит и Кубка Англии.
Челси как всегда имел большое приемущество и по игре и по моментам.
Но реализация подводит и уже смешно становится.
Еще раз с нужной и трудной победой Челси!
Надо было Челси еще забивать, чтобы Ливерпуль выкинул Лестер из топ 4.
Им хватит и Кубка Англии.
Челси как всегда имел большое приемущество и по игре и по моментам.
Но реализация подводит и уже смешно становится.
Еще раз с нужной и трудной победой Челси!