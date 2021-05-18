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Челси - Лестер Сити
Манчестер Юнайтед - Фулхэм
Саутгемптон - Лидс
Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Сити

Текстовая онлайн трансляция матча Челси против Лестер Сити

Челси Логотип футбольный клуб Челси (Лондон) 2:1 Логотип футбольный клуб Лестер Сити Лестер Сити
Челси
2 : 1
завершен
18 мая 2021, 22:15
вторник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 430.5 - 310
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 1.7
Средний возраст: 27 - 26.1
Легионеров: 8 - 7
Схемы: 3-4-2-1 - 3-4-2-1
Серия побед: 0 - 2
Лестер Сити
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 37 тур
Стадион Стэмфорд Бридж
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.723.765.48
Лига Ставок 1.71 3.75 5.40
Мелбет 1.67 4.13 5.26
1XBET 1.67 4.13 5.26
BetBoom 1.70 3.80 5.31
    Еще
     
    32' Канте Нголо (7) уходит с поля, Ковачич Матео (17) вышел на поле
     
    47' (1:0) Рюдигер Антонио (2)
     
    66' (2:0) Жоржиньо (5)
     
    87' Аспиликуэта Сезар (28)
     
    88' Аспиликуэта Сезар (28) уходит с поля, Зума Курт (15) вышел на поле
     
    2
    90+1' Менди Эдуар (16)
    90+1' Вернер Тимо (11) уходит с поля, Жиру Оливье (18) вышел на поле
     
    32' Перес Айосе (17)
     
    60' Мэддисон Джеймс (10) уходит с поля, Ихеаначо Келечи (14) вышел на поле
     
    67' Олбрайтон Марк (11) уходит с поля, Перейра Рикарду (21) вышел на поле
     
    76' (2:1) Ихеаначо Келечи (14) (Ндиди Вилфрид (25))
     
    82' Фофана Уэсли (3)
     
    89' Ндиди Вилфрид (25)
     
    2
    90+4' Перейра Рикарду (21)
    90+5' Амарти Даниэль (18)
    Голы
    Рюдигер Антонио 1:0 47’
    Жоржиньо 2:0(П) 66’
    76’ 2:1 Ихеаначо Келечи
    ассистент Ндиди Вилфрид
    Наказания
    32’ Перес Айосе
    82’ Фофана Уэсли
    Аспиликуэта Сезар 87’
    89’ Ндиди Вилфрид
    Менди Эдуар 90+1’
    90+4’ Перейра Рикарду
    90+5’ Амарти Даниэль
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Ковачич Матео Канте Нголо 32’
    60’ Ихеаначо Келечи Мэддисон Джеймс
    67’ Перейра Рикарду Олбрайтон Марк
    Зума Курт Аспиликуэта Сезар 88’
    Жиру Оливье Вернер Тимо 90+1’
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 7
    		6 Удары в створ 3
    		15 Фолы 16
    		6 Угловые 5
    		1 Офсайды 0
    		58% Владение мячом 42%
    		2 Cэйвы 4
    		2 Предупреждения 5
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    Все комментарии
    SAFqwer
    SAFqwer
    19 мая в 18:18
    Лестер лишил Челси Кубка Англии, а Челси лишил Лестер ЛЧ...Неравнозначный размен....
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    19 мая в 16:30
    возможно не было пенальти,потому что Майк Дин из одного известного города и решил помочь землякам. Хотя таймом позже, всё таки решил узать на точку,при поддержке ВАР. Челси играли на максимуме и они заслужили победу. Команда достойна играть в финале ЛЧ и быть её участником в следующем сезоне.
    dimagas2
    dimagas2 ответ Beka_byaka (раскрыть)
    19 мая в 12:27
      Bom Bom
      Bom Bom
      19 мая в 10:49, ред.
      Важная победа для Челси. Как же приятно смотреть на Стэмфорд с болельщиками
      odissis
      odissis ответ Akatsuki72 (раскрыть)
      19 мая в 09:20
      Я думаю его можно понять после поступка Амарти. Но согласен, такое поведение чревато последствиями...
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
      19 мая в 09:06
      Жалко Лестер. Ливер не заслужил ЛЧ в этом сезоне.
      feris1
      feris1
      19 мая в 08:39
      Челси с победой!
      Beka_byaka
      Beka_byaka
      19 мая в 07:38
      Хочу отдать свой голос за Лестер. Не важно какое место займут в итоге. Но, в отличии от всех грандов с миллиардными финансами, и большими возможностями, Лисы вот уже который сезон боряться на ровне. После чемпионского сезона все предрекали большой спад а то и вылет в чемпионшип. Не тут-то было, ежегодно команда наводит шороха, мешает топам свободно разгуливать в вершине таблицы. Одна из не многих команд, с маленьким бюджетом но с большими амбициями. Уважаю этот клуб и его игроков. Удачи им.
      Spartach from kg
      Spartach from kg
      19 мая в 07:22
        Klaus-S
        Klaus-S
        19 мая в 06:00
        Заслуженная победа Челси. Такой Лестер может и шпорам проиграть.
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        19 мая в 01:52
        Ну все же ...
        Еврееям тоже деньгти нужныв
        Akatsuki72
        Akatsuki72 ответ Stalker-ato (раскрыть)
        19 мая в 01:22
        Вернер часто приносит пользу и участвует в голевых атаках. У него проблема только в завершении. А Тэмми давали шанс и не раз, он один-два матча его использует, а потом опять всё тот же. Возможно его нужно отправить в аренду в один из клубов АПЛ и там посмотреть, но оставлять его в команде на следующий сезон не имеет смысла. Если, конечно, он вдруг не изменится внезапно, но это маловероятно.
        dimagas2
        dimagas2 ответ vastudio (раскрыть)
        19 мая в 01:11, ред.
        Реально же что ТТХ так просто победу не сдаст лисам .Тем более они тоже могут мимо ЛЕ пролететь.
        Stalker-ato
        Stalker-ato ответ Akatsuki72 (раскрыть)
        19 мая в 00:44
        ТТХ в апреле говорил,что Тэмми тренируется хорошо,может стоит дать ему шанс?
        Не заиграет на трансфер его тогда.
        Сегодня Вернер не забил,впрочем как часто бывает но пенальти который и принёс победу заработал,польза от него есть,по крайней мере сегодня от Вернера польза была.
        vastudio
        vastudio ответ allemz (раскрыть)
        19 мая в 00:39
          vastudio
          vastudio ответ Hoyar (раскрыть)
          19 мая в 00:38
          Да где же решили???? Если ничья с АВ и победы Лестера и Ливера , мы на 5 месте! Ничего ещё не решено! Только победа в последнем матче.
          allemz
          allemz ответ vastudio (раскрыть)
          19 мая в 00:36
            Akatsuki72
            Akatsuki72 ответ Stalker-ato (раскрыть)
            19 мая в 00:32
            Абрахам - лентяй! У Вернера с реализацией, конечно, полный алес, но он очень полезен на поле. Его действия приносят много пользы для команды и он пахарь. Если бы не ужасающая реализация, то цены бы ему не было. А вот Тэмми... может провести одну-две игры хорошо и подарить надежду на то, что вот он исправился, но дальше опять... у него есть талант, но лень мешает ему, пусть вон посмотрит на Маунта, того же Вернера, Канте, Аспи... нужно работать, как они и тогда что-то будет, а таким он нам не нужен.
            azkan
            azkan
            19 мая в 00:26
            Теперь победа на АВ и все тип топ. Можно спокойно готовиться к финалу ЛЧ.
            Но сдается мне, что и в этой игре будет проблемы с реализацией.
            Но за счет количества надеюсь победим.
            Vave666
            Vave666
            19 мая в 00:25
            норм размен в целом! Лисы взяли кубок, а Челси может взять бронзу)
            Akatsuki72
            Akatsuki72
            19 мая в 00:24
            Как обычно, в последнее время, должны были закрывать матч раньше, но получили валидольную концовку. Но главное три очка.
            В концовке пободались, но главное после мирно разошлись. Но всё же Рюдигеру нужно спокойнее себя вести, нельзя допускать подобного поведения, особенно в матче с Сити!
            azkan
            azkan
            19 мая в 00:23
            По игре Лестер никакой. Просто в конце Челси прижались к своим воротам. Но и тогда кроме удара Аёза ничего не было. А гол забить помог Ковачич.
            Надо было Челси еще забивать, чтобы Ливерпуль выкинул Лестер из топ 4.
            Им хватит и Кубка Англии.
            Челси как всегда имел большое приемущество и по игре и по моментам.
            Но реализация подводит и уже смешно становится.
            Еще раз с нужной и трудной победой Челси!
            Stalker-ato
            Stalker-ato ответ vastudio (раскрыть)
            19 мая в 00:23
            Выйдут парни побеждать,главное,что всё в наших руках,побеждай и занимай 3е место.
            Hoyar
            Hoyar
            19 мая в 00:23
            Челси с победой, решили вопрос выхода в ЛЧ,
            Таганский
            Таганский
            19 мая в 00:20
            Приятно видеть болел на трибунах, хоть и мало пока, но все же..
            IKER-RAUL
            IKER-RAUL
            19 мая в 00:19
            заслуженно, победа пенсов. Лисы снова губят концовку сезона, сами виноваты
            The Frei
            The Frei ответ Little Caprice (раскрыть)
            19 мая в 00:19
            И быть как ТТХ? Кубок это история уже, а выступление в ЛЧ это эмоции, которые быстро проходят.

            Если только не победить в ЛЧ.
            azkan
            azkan
            19 мая в 00:17
            С убедительной и в тоже время трудной победой Челси!
            Лестеру нечего делать в ЛЧ. Не в обиду болелам лис. Лучше пусть Ливерпуль играет.
            Stalker-ato
            Stalker-ato ответ azkan (раскрыть)
            19 мая в 00:17
            Надо чтобы лестер пролетел мимо Лиги Чемпионов,будет им карма за вымпел Челси.
            vastudio
            vastudio ответ Stalker-ato (раскрыть)
            19 мая в 00:16
            Надеюсь 7-2 не будет))) Но и ничья не устраивает....если конечно догонялы не оступятся.
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