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4 : 0
завершен
04 июня 2021, 21:45
пятница
|Иммобиле Чиро
|1:0
|23’
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Барелла Николо
ассистент Жоржиньо
|2:0
|42’
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Инсинье Лоренцо
ассистент Иммобиле Чиро
|3:0
|66’
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Берарди Доменико
ассистент Инсинье Лоренцо
|4:0
|73’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Зима Давид
|Челустка Ондржей
|46’
|Шик Патрик
|Крменчик Михал
|46’
|Соучек Томаш
|Барак Антонин
|61’
|Выдра Матей
|Янкто Якуб
|61’
|Шевчик Петр
|Масопуст Лукаш
|Кристанте Бриан
|Жоржиньо
|63’
|Эмерсон
|Спинаццола Леонардо
|64’
|Ачерби Франческо
|Кьеллини Джорджо
|64’
|Кьеза Федерико
|Берарди Доменико
|77’
|Распадори Джакомо
|Иммобиле Чиро
|78’
|81’
|Садилек Михал
|Дарида Владимир
|Толой Рафаэль
|Флоренци Алессандро
|87’