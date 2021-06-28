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3 : 3
4 : 5 по пенальти
28 июня 2021, 22:00
понедельник
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Стадион Национальный (Бухарест)
Телетрансляция: РОССИЯ 1
|15’
|0:1
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Сеферович Харис
ассистент Цубер Стивен
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Бензема Карим
ассистент Мбаппе Килиан
|1:1
|57’
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Бензема Карим
ассистент Гризманн Антуан
|2:1
|59’
|Погба Поль
|3:1
|75’
|81’
|3:2
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Сеферович Харис
ассистент Мбабу Кевин
|90’
|3:3
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Гавранович Марио
ассистент Джака Гранит
|Варан Рафаэль
|30’
|32’
|Эльведи Нико
|61’
|Родригес Рикардо
|76’
|Джака Гранит
|Коман Кингсли
|88’
|Павар Бенжамен
|91’
|108’
|Аканджи Мануэль
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Коман Кингсли
|Ленгле Клеман
|46’
|73’
|Гавранович Марио
|Шакири Джердан
|73’
|Мбабу Кевин
|Видмер Силвэн
|79’
|Фасснахт Кристиан
|Цубер Стивен
|79’
|Варгас Рубен
|Эмболо Брель
|87’
|Мехмеди Адмир
|Родригес Рикардо
|Сиссоко Мусса
|Гризманн Антуан
|88’
|Жиру Оливье
|Бензема Карим
|94’
|97’
|Шер Фабиан
|Сеферович Харис
|Тюрам Маркус
|Коман Кингсли
|111’
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|3
|Предупреждения
|4
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Беспристрастные огненные матчи увидели. В один день увидеть такие матчи подряд немного оказывается сложно. Эмоции закончились. Такой день может даже и не повторится больше.
А Швейцарию с проходом в 1/4 финал ЧЕ. Французы сами виноваты. Надо было Дешаму как то изменить тактику когда вели в счете.
Всем спокойной ночи!
Беспристрастные огненные матчи увидели. В один день увидеть такие матчи подряд немного оказывается сложно. Эмоции закончились. Такой день может даже и не повторится больше.
А Швейцарию с проходом в 1/4 финал ЧЕ. Французы сами виноваты. Надо было Дешаму как то изменить тактику когда вели в счете.
Всем спокойной ночи!