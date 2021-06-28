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Франция - Швейцария
Хорватия - Испания

Текстовая онлайн трансляция матча Франция против Швейцария

Франция Логотип футбольный клуб Франция 3:3
4:5 		Логотип футбольный клуб Швейцария Швейцария
Франция
3 : 3
4 : 5 по пенальти
28 июня 2021, 22:00
понедельник
Швейцария
Евро-2020, 1/8 финала
Стадион Национальный (Бухарест)
Телетрансляция: РОССИЯ 1
Ставки на футбольные матчи
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BetBoom 1.62 3.87 5.99
    Еще
     
    30' Варан Рафаэль (4)
     
    46' Ленгле Клеман (5) уходит с поля, Коман Кингсли (20) вышел на поле
     
    57' (1:1) Бензема Карим (19) (Мбаппе Килиан (10))
     
    59' (2:1) Бензема Карим (19) (Гризманн Антуан (7))
     
    75' (3:1) Погба Поль (6)
     
    2
    88' Коман Кингсли (20)
    88' Гризманн Антуан (7) уходит с поля, Сиссоко Мусса (17) вышел на поле
     
    3
    91' Павар Бенжамен (2)
    94' Бензема Карим (19) уходит с поля, Жиру Оливье (9) вышел на поле
    111' Коман Кингсли (20) уходит с поля, Тюрам Маркус (26) вышел на поле
     
    15' (0:1) Сеферович Харис (9) (Цубер Стивен (14))
     
    32' Эльведи Нико (4)
     
    55' (0:1) Нереализованный пенальти Родригес Рикардо (13)
     
    61' Родригес Рикардо (13)
     
    2
    73' Шакири Джердан (23) уходит с поля, Гавранович Марио (19) вышел на поле
    73' Видмер Силвэн (3) уходит с поля, Мбабу Кевин (2) вышел на поле
     
    76' Джака Гранит (10)
     
    2
    79' Цубер Стивен (14) уходит с поля, Фасснахт Кристиан (16) вышел на поле
    79' Эмболо Брель (7) уходит с поля, Варгас Рубен (11) вышел на поле
     
    81' (3:2) Сеферович Харис (9) (Мбабу Кевин (2))
     
    87' Родригес Рикардо (13) уходит с поля, Мехмеди Адмир (18) вышел на поле
     
    3
    90' (3:3) Гавранович Марио (19) (Джака Гранит (10))
    97' Сеферович Харис (9) уходит с поля, Шер Фабиан (22) вышел на поле
    108' Аканджи Мануэль (5)
    Голы
    15’ 0:1 Сеферович Харис
    ассистент Цубер Стивен
    Бензема Карим
    ассистент Мбаппе Килиан     		1:1 57’
    Бензема Карим
    ассистент Гризманн Антуан     		2:1 59’
    Погба Поль 3:1 75’
    81’ 3:2 Сеферович Харис
    ассистент Мбабу Кевин
    90’ 3:3 Гавранович Марио
    ассистент Джака Гранит
    Наказания
    Варан Рафаэль 30’
    32’ Эльведи Нико
    61’ Родригес Рикардо
    76’ Джака Гранит
    Коман Кингсли 88’
    Павар Бенжамен 91’
    108’ Аканджи Мануэль
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Коман Кингсли Ленгле Клеман 46’
    73’ Гавранович Марио Шакири Джердан
    73’ Мбабу Кевин Видмер Силвэн
    79’ Фасснахт Кристиан Цубер Стивен
    79’ Варгас Рубен Эмболо Брель
    87’ Мехмеди Адмир Родригес Рикардо
    Сиссоко Мусса Гризманн Антуан 88’
    Жиру Оливье Бензема Карим 94’
    97’ Шер Фабиан Сеферович Харис
    Тюрам Маркус Коман Кингсли 111’
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    Все комментарии
    Футбольный обозреватель
    Футбольный обозреватель
    29 июня в 19:49
    Это не футбол, а какой-то триллер, в роли жерты собрная Франция🤣
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Predator94 (раскрыть)
    29 июня в 17:05, ред.
    слушал комментора укропа,вот тот где сила,Стогниенко - это ясли группа мухамор.
    Не знаю как того укропа зовут,но я наслаждался этим соловьём. Он сказал,что матч конечно уже решён при счёте 1/3,даже несмотря на хорватию Испанию,конечно если бы швейцарцы выигрывали,то французы могли бы отыграться,а никак не наоборот. Короче кина не будет,ждём свисток и идём в клуб эХспертов,ну и подпишись на ютуб,что бы нас было 1лям укропчиков,может нам денюжек подкинут. А потом хлопцы,шото швейцарцы отыгрались - ай нет- у вне игры,я же казав. Через 5 минут,да чёт его побери,они отыграли один,ну хоть не так позорно. Да наши бы хлопцы их у лиги наций раскатали,как асфальт на дороге. Нэ можэ буты вжэ 3:3, шото хлопцы я как Акила - промахнулся.
    Мбаппе не забивает - да шо жэ цэ такэ! наверное наша сборная сыграла бы с ними вничью,у нас есть суперзвёзды Яремчук,Ярмолка и Зина,это трио куда сильнее Бензима,Мбаппе и Неймара с Роналду.Ну короче хлопцы, Украина Чемпион.
    Сегодня смотрите Шве-Укр именно на украинском канале, как они там визжать будут,если гол забьют, у меня свинья так не визжала,когда на шашлык готовилась.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    29 июня в 15:48
    Сеферович расчехлил свою пушку именно в этом матче! Ну и Карим был прекрасен) Искренне рад за форварда мадридского Реала. Погба положил супергол, чего уж там скрывать! Ну а Мбаппе....Жалко его, если честно. Швейцарию с выходом в 1/4 финала ЕВРО! Результат крайне удивительный, конечно.
    Храневец
    Храневец
    29 июня в 15:40, ред.
    Черчесов ,посмотри футбол ,поучись как надо тренировать ,Чтобы так играли в футбол !!!!
    pomor45
    pomor45 ответ Van Vanovich (раскрыть)
    29 июня в 14:24
    Так и должно быть. Надо набирать форму к решающим матчам, а не блистать наивысшей в группе. Группу надо проходить на том минимуме своего потенциала, чтобы только выйти из группы.
    pomor45
    pomor45 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    29 июня в 14:16
    Поддерживаю полностью. Обидно, что из-за игрового снобизма французов, пренебрегших соперником. в Питере придётся наблюдать не матч команд мастеров с обеих сторон, а матч классной команды с патриотами с горящими глазами, которые к этому матчу, как показывает практика, обязательно выгорят.
    pomor45
    pomor45 ответ ЧиП (раскрыть)
    29 июня в 14:02
    Неправда. С нами тоже такое случилось на ЧМ-2018 в матче с испанцами. Но разве это принесло нам пользу?
    pomor45
    pomor45
    29 июня в 13:46
    Два матча в один день, в которых команды явно ниже классом и беднее отыгрывались со счёта 1:3. Это очень показательно. Я воспринимаю это так, что командам уровня Испании и Франции просто западло играть на удержание счёта - сушить игру, этим и поплатились: испанцы сумели выпутаться, затратив излишние силы, а французы пали жертвой своего игрового снобизма.
    luca conti
    luca conti ответ Vova999999999 (раскрыть)
    29 июня в 13:21
    Мбаппе - антигерой ЧЕ для всей Франции. Я как болельщик сборной Франции его обвиняю, но не в забитом пенальти, а в самоотдаче. В Южной Корее три лучших снайпера ведущих чемпионатов забили «0» голов в групповом этапе, - вот там не перло. А здесь видимо трансфер помешал. Хромой он Реалу не нужен. Поберегся. Мне жаль Канте, Гризмана, Погба и Бензема. Им этот чемпионат был важен.
    luca conti
    luca conti ответ David Young (раскрыть)
    29 июня в 13:11, ред.
    Написал красиво, аргументированно, но... Как у тебя получается пересказать и так всем понятное. Ну и однобоко слишком. Причины поражения, именно поражения сборной Франции, гораздо глубже.
    Рейс 821
    Рейс 821
    29 июня в 13:07
    Вынесли лягушатников
    nikot
    nikot
    29 июня в 12:25
    Швейцарцы молодцы,не скисли после 3-1.Сегодня вышел во двор,а там тишина,не слышно лягушек,то ли прохладно стало,то ли еще чего....
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    29 июня в 12:20, ред.
    футбол конечно не справедлив, Франция с таким составом и без слабых мест просто не имеет права вылетать с крупных турниров до полуфинала. вчера было видно, что трёхцветные играют с огромным запасом, сборную Франции подвела излишняя самоувереность, у Мбаппе не шла игра и Дешам должен был его менять, а не Бензима и Гризмана. Погба играл просто великолепно, но зачем так рисковать на 89й минуте игры? только самоуверенность привела к такой ошибке Поля на последней минуте игры...Швейцарцы ещё раз всем доказали, что порядок бьёт класс + ну во всём ещё везло сборной с крестом на груди. мне обидно не увидеть в 1/4 игру Франция - Испания ( считаю много голов забили бы соперники друг другу) посмотрим что сегодня покажут немцы против англичан...
    galem72
    galem72
    29 июня в 11:33
    Швейцарцы просто космос матч провели. Уникальная работа со сборной проведена. Так держать!
    Кьянти
    Кьянти
    29 июня в 11:27
    Как же Мбаппе деградировпл по сравнению с ЧМ. Мне кажетьмя ему нужно срочно из ПСЖ сматывать удочки. Он там превращается в Балотелли.
    Elliada
    Elliada
    29 июня в 11:11
    Вопрос Дешаму. Почему дает пробивать штрафные Мбаппе? Почему не меняет его?
    Vova999999999
    Vova999999999
    29 июня в 11:08
    Я не обвиняю Мбаппе. Ну бывает так, что не прёт в матче и всё тут. Но если тренер это видит, тот должен его заменить, а он наоборот убрал Гризмана с Бензема, которые играли вполне прилично.
    Vova999999999
    Vova999999999
    29 июня в 11:03
    А Гризмана зачем он убрал с поля? даже пудель такого не сделал бы))
    Vova999999999
    Vova999999999
    29 июня в 10:58
    Французов жалко, Дешама нет. Это лично его вина, что они вылетели. Ну если ты видишь, что Мбаппе не тянет в этом матче, ну замени ты его. Не удивительно, что именно он и подвел в серии пенальти. А сегодня думаю выиграют англичане, во всяком случае они пройдут немцев.
    ildar_3871
    ildar_3871
    29 июня в 10:54
    А где российская сборная во главе "звездой" Дзюбой ?
    Predator94
    Predator94
    29 июня в 10:50
    Классный матч с классным комментатором Стогниенко. Швейцарии молодцы! С 1:3 отыграться с учетом незабитого пенальти дорогого стоит. Это как швейцарский сыр и банк - дорого и надежно.
    ildar_3871
    ildar_3871
    29 июня в 10:48, ред.
    Россия бы вынесла эту Швейцарию 5-0 , как сказал Талалаев , на морально волевых !)
    stavr74
    stavr74 ответ ВСЕГДА ЗА СПАРТАК (раскрыть)
    29 июня в 10:31
    "стасик" не причём , это сероводородный проект суёт в сборную одноногого Авелардо (жиркова ) из которого не то что песок сыпется но и нафталином за версту несёт , и онаниста из порногазпрома , который не может из офсайда выйти силёнок не хватает ( видимо все разбрызгал)
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Швейцарию поздравляю за офигенный матч , жаль Хорватам силёнок не хватило в добавленное время
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    29 июня в 09:56
    Всё таки считаю,что Лидеры должны пробивать первыми пенальти,а не прятаться и отсиживаться.Роналду каким бы он ни был,он у любого отберёт мяч,даже со скамейки выбежит,лишь бы реализовать такой шанс.Как говорится Роналду был рождён для пенальти и в отличии от Месси,он их никому не отдаст,даже готов с яхты сорваться и долететь на феррари. Тут же сразу видно,что у француза был лёгкий мандраж,да и ещё завершающий удар,видать надеялся что к пробитию подойдёт уже с форой в 1 или 2 мяча,как говорится поставить точку над I.Но эту точку он поставил после этой буквы,да такую ЖИРНУЮ. Ну как так может быть,что бы все удары швейцарцев достигли цели и теперь всё зависит от меня. именно это давило на него. 200 лямов нависли молотом над его шеей. Нет права на ошибку.если не забью,то об этом узнает весь мир и будут смеяться,пусть уж лучше не забьёт следующий игрок.Видно,что он пробивал не уверенно,а ещё в дополнительное время травмировал заднюю поверхность. Этот ЧЕ, как буд то бы проклятие для него,ни одного мяча,даже с пенальти. ВОТ И СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ,А НЕ РАССПИАРЕННЫЙ ЛИ ЭТОТИГРОК?Даже с МСничего не показал,от слова СОВСЕМ.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    29 июня в 09:44
    Худший игрок матча Мбапе, на поле было не видно,удары были только не в створ,кроме пенальти,который намертво взял голкипер.У француз лучший это Уго,который отразивши 11 метровый,при счёте 0-1,просто перевернул игру и французы в течении 5 минут,не только отыгрались и вышли вперёд,благодаря Бензиме,который так же является лучшим в составе,без него французы совсем были беззубыми.Хотя они такими и стали,когда забили 3 гол-красавец в ворота красного.точнее белого креста.Если бы Полю добавить мозгов в голову,превзошёл Мбаппе,но САФ ещё 10 лет назад видел,что этот парень безнадёга. Конечно Льорис и Карим просто "завели" французов и они стали играть как чемпионы мира,но всё же.когда в команде "шоколадки" не ищи добра. Эти ребята,перед которыми так любят преклонять колени,решили что швейцарцы уже и на второе опустились,НО есть там балканцы,которые знают вещи пострашнее,чем минус Два мяча.Именно они теперь уже переворачивали ход игры,за оставшиеся где то 10 минут. Но будем честны,что и в дополнительное аутсайдер играл куда более агрессивно,понимая что в серии пенальти им особо ловить нечего,поэтому старались довести до верного,в отличии от хорват. Но французы отстояли и перевели дух.ведь у них преимущество голкипер отбивший пенальти в матче,да и сами исполнители,куда именитее,чем у малоизвестных нойнеймов. И вот он ключевой момент к точке подошёл Мбаппе.... я уже видел мяч в воротах,ведь это же Кириан,который будет бить без помех.Бил он почти что без помех,ну была одна такая незначительная - какой то ЗОММЕР(француз даже сходу и не не назовёт клуб за который играет этот Ян,то ли Зальцбург,то ли Сион,а может Молодые Ребята).так что кто там у нас следующий по пробитию...Подходит к точке и пробивает - смотрит а мяч не в воротах.
    Мёнхенгладбах - моментально прошибло память у неудачника и вырвалось из уст. Читателям по губам очень долго пришлось изучать это слово,потому что вначале они перебрали все африканские маты,а затем и французский "лексикон",даже были те,которые пытались прочесть по-русски.
    Мёнхенгладбах взревел Кириан и тут же журналисты.да и не только по всемирной паутине сообщили,куда переходит из Псж, звезда мировой величины.
    milanetto9
    milanetto9
    29 июня в 09:32
    ооо теперь можно взять Мбаппе по дешёвки
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    29 июня в 09:14
    Топы на протяжении групповой стадии показывали невнятный футбол Бельгия, Испания, Франция, Германия, Англия.
    feris1
    feris1
    29 июня в 09:08, ред.
    Швейцарию с сенсационной победой!
    После 2-1 ву пользу лягушатников не стал смотреть.
    Думал так всё и закончится закономерно,получилось что пропустил саме вкусное)
    vik1974
    vik1974
    29 июня в 09:05
    Это невероятный футбол, супер драма в обоих матчах. Космос, что ещё сказать. Лучший ЧЕ, который мне доводилось видеть, по накалу, непредсказуемости и ТД.
    NOVA
    NOVA
    29 июня в 09:03
    обидно за французов конечно!!
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