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Протокол матча Брентфорд против Арсенал

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.513.781.86
Лига Ставок 3.75 3.70 1.98
Фонбет Live! 1.03 16.00 100.00
Мелбет 4.19 3.34 2.03
1XBET 3.98 3.28 2.17
BetBoom 3.94 3.34 2.08
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    22' (1:0) Канос Серхи (7) (Пиннок Этан (5))
     
    71' Аэр Кристофер (20) уходит с поля, Соренсен Мадс Бек (29) вышел на поле
     
    73' (2:0) Норгор Кристиан (6)
     
    80' Франк Огочукву (15) уходит с поля, Бидструп Мадс (28) вышел на поле
     
    86' Мбеумо Брайан уходит с поля, Форсс Маркус (9) вышел на поле
     
    71' Мартинелли Габриэл (35) уходит с поля, Нельсон Рейсс (24) вышел на поле
     
    81' Чемберс Калум (21) уходит с поля, Тавареш Нуно (20) вышел на поле
    Голы
    Канос Серхи
    ассистент Пиннок Этан     		1:0 22’
    Норгор Кристиан 2:0 73’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Соренсен Мадс Бек Аэр Кристофер 71’
    71’ Нельсон Рейсс Мартинелли Габриэл
    Бидструп Мадс Франк Огочукву 80’
    81’ Тавареш Нуно Чемберс Калум
    Форсс Маркус Мбеумо Брайан 86’
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 22
    		3 Удары в створ 4
    		12 Фолы 8
    		2 Угловые 5
    		1 Офсайды 1
    		35% Владение мячом 65%
    		4 Cэйвы 1
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    Все комментарии
    youtomee
    youtomee
    сегодня в 02:03
    нормально, показали кто тут главный, чтобы всем было понятно, сразу застолбили себе 20 место, чтобы не было неопределенности как в прошлом сезоне
    azkan
    azkan
    сегодня в 01:30
    Брентфорд на один день стал лидером АПЛ)
    Всех с открытием сезона!
    Tex
    Tex ответ Stalker-ato (раскрыть)
    сегодня в 01:22
    так то были игроки топ-5 на своих позициях в мире, а сейчас в Арсенале хорошо если кто-то из топ-100 на своей позиции будет играть.
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    сегодня в 01:05
    Всех поклонников АПЛ с началом 30 ого сезона! это АПЛ и то ли еще будет, впереди нас ждёт интересный сезон, всем интересных матчей и здоровья!
    azkan
    azkan ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    сегодня в 00:44
    Не видел игру. Но как вы были правы)
    Nazi
    Nazi
    сегодня в 00:30, ред.
      Kostya P.
      Kostya P. ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
      сегодня в 00:09
      Однако , в этом болоте Джака был одним из лучших сегодня. Кажется , единственный игрок ,действия которого можно назвать осмысленными в сплошном хаосе.
      LMI
      LMI
      сегодня в 00:05
      Совершенно не опечален. Ничего удивительного. Арсенал полностью тот же, что и в прошлый, позапрошлый, и еще ранее сезоны. Никчемная команда, нулевое руководство. Идем на повторение прошлого сезона или даже борьбу за 10 место. Не более. И кстати - первый антирекорд - начало сезона с 3 поражений подряд. Не припомню такого при своей жизни точно. Но нужно покопаться в истории. Возможно такого не было никогда.
      Все путем гунеры - плывем по течению отстойника
      Master Shake
      Master Shake
      сегодня в 00:02
      я перестал получать удовольствие от футбола. печально всё это...
      Stalker-ato
      Stalker-ato ответ dimagas2 (раскрыть)
      сегодня в 00:00
      и не одной желтой карточки за матч,такое редко бывает.
      L. F. С.
      L. F. С.
      вчера в 23:58
      За что можно похвалить Арсенал так этт за стабильность) стабильно сливают
      mphuZ
      mphuZ
      вчера в 23:57
      Капец, пора выучивать номера игроков.

      Потому что наших негритят Саку, Тарареша, Локонгу, Нельсона не отличаю с телевизионной камеры.
      dzvinka
      dzvinka
      вчера в 23:57
      просто очумень дебют пчел в лиге, видел парочку их игр в шипе в прошлом сезоне, команда интересная с наглым тренером, и вполне казалось что могут и за ничейку 1-1 зацепится.
      Но тут победа 2-0.
      Артету можно увольнять прямо сейчас
      aNOOBis
      aNOOBis
      вчера в 23:56
      Брентфорд с почином. Арсенал щедрый. Арсенал - донор
      dzvinka
      dzvinka
      вчера в 23:55
      Сака ударил газон... упал, просит пенку, судья боится не то что желтую дать, голос повышать - затравят ведь...
      куда это катится все
      aNOOBis
      aNOOBis ответ Stalker-ato (раскрыть)
      вчера в 23:54, ред.
      Там надо Артете трепанацию сначала, он же планирует тикитаку играть
      Stalker-ato
      Stalker-ato
      вчера в 23:49
      Эх а был же когда то Арсенал во времена Бергкампа,Анри Виейра и Пиреса с Коулом,такие атаки кружили,такие комбинации, а вот это вот на поле в форме Арсенала,что это.....вы им кассету включите что ли как играли раньше выше упамянутые футболисты.
      kyxy
      kyxy
      вчера в 23:47
      Ого чамберс ещё играет
      fanliverpoolfan 77
      fanliverpoolfan 77
      вчера в 23:43
      Красавцы Брентфорд
      aNOOBis
      aNOOBis ответ Bom Bom (раскрыть)
      вчера в 23:41
      Должны были в прошлом сезоне всё - таки
      aNOOBis
      aNOOBis
      вчера в 23:40
      Еще раз выскажусь: без тренерских установок Артеты даже эта команда будет играть лучше, а так в поле 10 неврастеников и вратарь средней руки
      Bom Bom
      Bom Bom
      вчера в 23:39
      Скоро матчи с Сити и Челси. Арсенал метит на последнее место. Надеюсь, в сентябре выпрут Артету
      aNOOBis
      aNOOBis
      вчера в 23:37
      Челси просто растопчет
      dzvinka
      dzvinka
      вчера в 23:35
      отлучился на минуту, и пропустил гол с повторами, омг
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал
      вчера в 23:35
      Даже я ошеломлен, я был уверен, что со скрипом но выиграем) Но мой Нольтета умеет удивлять))
      aNOOBis
      aNOOBis
      вчера в 23:34
      Прогресс то на лицо. Кто грачу на дверь покажет?
      IKER-RAUL
      IKER-RAUL
      вчера в 23:34
      Арсенал Артеты как и в прошлом сезоне мёртвый...
      Мысыктар
      Мысыктар
      вчера в 23:34
      хм жесть какая,
      dimagas2
      dimagas2
      вчера в 23:33
      2 удара =2 гола.
      aNOOBis
      aNOOBis
      вчера в 23:33
      Вратаря держать руками? Ну, просто надо так всем делать видимо
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