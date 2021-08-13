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Всех с открытием сезона!
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Дорогие соккерчане, это воззвание обращено английским болельщикам, тем, кто должен был вывешивать кронке-аут вместо венгер-аута и никоим образом не касается вас.
Поздравляю арсенал с последним местом. Очень красиво смотрится..
Дорогие соккерчане, это воззвание обращено английским болельщикам, тем, кто должен был вывешивать кронке-аут вместо венгер-аута и никоим образом не касается вас.
Поздравляю арсенал с последним местом. Очень красиво смотрится..
Все путем гунеры - плывем по течению отстойника
Все путем гунеры - плывем по течению отстойника
Потому что наших негритят Саку, Тарареша, Локонгу, Нельсона не отличаю с телевизионной камеры.
Потому что наших негритят Саку, Тарареша, Локонгу, Нельсона не отличаю с телевизионной камеры.
Но тут победа 2-0.
Артету можно увольнять прямо сейчас
Но тут победа 2-0.
Артету можно увольнять прямо сейчас
куда это катится все
куда это катится все