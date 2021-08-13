В 1 Лено Бернд Голов пропущено: 2 Спасений: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 96

З 22 Мари Пабло Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 7 Пасы: 60 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 96

З 3 Тирни Киран Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 11 Точные навесы: 5 Выносы: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 96

З 4 Уайт Бен Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 96

З 21 Чемберс Калум Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 59 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 81

П 34 Джака Гранит Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 84 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 96

П 23 Локонга Альберт-Мбойо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 96

П 10 Смит-Роу Эмиль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 96

Н 26 Балогун Фоларин Ударов всего: 3 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 59

П 35 Мартинелли Габриэл Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 71

П 19 Пепе Николя Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 96

Запасные игроки

В 49 Хейн Карл

З 2 Бельерин Эктор

З 17 Соареш Седрик

З 20 Тавареш Нуно Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 15

З 16 Холдинг Роб

П 15 Мэйтленд-Найлз Эйнсли

П 7 Сака Бакайо Всего навесов: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 37

П 25 Эль-Нени Мохамед