Бензема приобрел картину Пикассо «Портрет бородатого мужчины»

22 декабря 2025, 18:51

Нападающий футбольного клуба «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии приобрел картину художника Пабло Пикассо «Портрет бородатого мужчины». Об этом футболист сообщил в своем аккаунте в соцсети X.

«Добро пожаловать домой», — написал Бензема.

Французское издание RMC Sport уточняет, что картина в 2025 году была выставлена в нью-йоркской галерее американского арт-дилера Хелли Нахмад. Стоимость полотна неизвестна.

Бензема 38 лет, ранее он выступал за испанский «Реал» и французский «Лион». В составе мадридского клуба нападающий четырежды выиграл чемпионат Испании, три раза — кубок страны, пять раз стал победителем Лиги чемпионов. В 2022 году Бензема получил «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира по версии французского журнала France Football. В составе «Реала» он провел 648 матчей, в которых забил 354 гола и занимает второе место в списке лучших бомбардиров клуба.

В составе сборной Франции Бензема выступал с 2007 по 2022 год и провел 97 матчей, в которых забил 37 голов. В 2021 году форвард вместе с национальной командой стал победителем Лиги наций, на чемпионате мира 2022 года Бензема со сборной Франции завоевали серебряные медали.