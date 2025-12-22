Бензема приобрел картину Пикассо «Портрет бородатого мужчины»

Нападающий футбольного клуба «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии Карим Бензема приобрел картину художника Пабло Пикассо «Портрет бородатого мужчины». Об этом футболист сообщил в своем аккаунте в соцсети X.
«Добро пожаловать домой», — написал Бензема.
Французское издание RMC Sport уточняет, что картина в 2025 году была выставлена в нью-йоркской галерее американского арт-дилера Хелли Нахмад. Стоимость полотна неизвестна.
Бензема 38 лет, ранее он выступал за испанский «Реал» и французский «Лион». В составе мадридского клуба нападающий четырежды выиграл чемпионат Испании, три раза — кубок страны, пять раз стал победителем Лиги чемпионов. В 2022 году Бензема получил «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира по версии французского журнала France Football. В составе «Реала» он провел 648 матчей, в которых забил 354 гола и занимает второе место в списке лучших бомбардиров клуба.
В составе сборной Франции Бензема выступал с 2007 по 2022 год и провел 97 матчей, в которых забил 37 голов. В 2021 году форвард вместе с национальной командой стал победителем Лиги наций, на чемпионате мира 2022 года Бензема со сборной Франции завоевали серебряные медали.
Одному Витьке повезло, слинял вовремя. ))
...что касается меня, Я сам не догоняю его творения, мне постоять
и подумать у работ сказочника Дали...!!!
Вас, с наступающим Новым Годом, и конечно же, прежде всего Здоровья, Здоровья и ещё раз Здоровья!!!!!!!
И пусть Новый Год, станет для Вас лучше всех предыдущих!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲
Если про картину, то известный российский художник А.Шилов называет Пикассо, Ван Гога и Гогена- шарлатанами, и я полностью с ним согласен.
произведение называется "Бородатый мужчина" 1961 год...
Либо Карим уже одной ногой мечтает о доме (о Франции),
либо картина была у него некогда и опять вернулась к нему!!!
И третий вариант, а ведь похожи,чёрт побери,глаза, нос!!!
