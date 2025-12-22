Top.Mail.Ru
Бензема приобрел картину Пикассо «Портрет бородатого мужчины»

22 декабря 2025, 18:51

Нападающий футбольного клуба «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии Карим Бензема приобрел картину художника Пабло Пикассо «Портрет бородатого мужчины». Об этом футболист сообщил в своем аккаунте в соцсети X.

«Добро пожаловать домой», — написал Бензема.

Французское издание RMC Sport уточняет, что картина в 2025 году была выставлена в нью-йоркской галерее американского арт-дилера Хелли Нахмад. Стоимость полотна неизвестна.

Бензема 38 лет, ранее он выступал за испанский «Реал» и французский «Лион». В составе мадридского клуба нападающий четырежды выиграл чемпионат Испании, три раза — кубок страны, пять раз стал победителем Лиги чемпионов. В 2022 году Бензема получил «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира по версии французского журнала France Football. В составе «Реала» он провел 648 матчей, в которых забил 354 гола и занимает второе место в списке лучших бомбардиров клуба.

В составе сборной Франции Бензема выступал с 2007 по 2022 год и провел 97 матчей, в которых забил 37 голов. В 2021 году форвард вместе с национальной командой стал победителем Лиги наций, на чемпионате мира 2022 года Бензема со сборной Франции завоевали серебряные медали.

Источник: itar-tass.com Фото: Соцсети Аль-Иттихада
всё продинамил
всё продинамил ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:16
Карим: "What is this? Блин... шо я купил?!..."
112910415
112910415
вчера в 06:44
так ведь одно лицо же ! )
Alex_67
Alex_67
вчера в 00:55
Может быть это начало коллекции?
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
22 декабря в 23:37
" ...Каждому своё...!" Надпись на одном известном предприятие...!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
22 декабря в 23:32, ред.
Оно и пробило все препятствия. Мы щас все в родном отечестве, точь в точь как тот мужик с бородой у Пикассо...
Одному Витьке повезло, слинял вовремя. ))
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
22 декабря в 23:19
"Несмотря на попытки советского руководства ограничить влияние Пикассо на социально-политический климат коммунистического мира, работы Пикассо были восприняты как «сияние настоящего искусства», которое «пробьет все препятствия» внутри Советского Союза. Как отметила американский историк Элеонори Гилбурд: « В основе было советское искусство — общество, тогда как Пикассо был метафорой имени всего, чем не было советское общество »"
...что касается меня, Я сам не догоняю его творения, мне постоять
и подумать у работ сказочника Дали...!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
22 декабря в 22:57
Никита Сергеевич Хрущёв, при виде такого уродства, сразу определил: "Пи*арасы !"
lazzioll
lazzioll
22 декабря в 21:42
написано что в сборной 2007-2022. 15 лет. из которых лет семь не играл из-за того что выгнали. с 2015 вроде не играл, а потом в конце его взяли там на пол года до завершения карьеры в сборной, реабилитировали. так то он пропустил и победный ЧМ и много еще чего со сборной.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
22 декабря в 21:14
Спасибо, Дорогой, спасибо!!!!!!!
Вас, с наступающим Новым Годом, и конечно же, прежде всего Здоровья, Здоровья и ещё раз Здоровья!!!!!!!
И пусть Новый Год, станет для Вас лучше всех предыдущих!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
22 декабря в 21:10
Приветствую Дружище!...Не огорчайтесь)..разгребусь с делами, буду появляться чаще...с наступающим Вас Рождеством и Новым Годом!..всех форумчан! ...отличного настроения и здоровья! 🤝🍾🥂🌲...
CCCP1922
CCCP1922
22 декабря в 20:40
Бензема может себе позволить такую покупку...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
22 декабря в 20:24
Маэстро, Вы меня огорчаете, редко появляетесь...(((
Если про картину, то известный российский художник А.Шилов называет Пикассо, Ван Гога и Гогена- шарлатанами, и я полностью с ним согласен.
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
22 декабря в 20:05, ред.
...Я ребятушки не искусствовед по жизни, у Пикассо несколько вариантов бородатых мужчин! Ну если кому интересно это
произведение называется "Бородатый мужчина" 1961 год...
Либо Карим уже одной ногой мечтает о доме (о Франции),
либо картина была у него некогда и опять вернулась к нему!!!
И третий вариант, а ведь похожи,чёрт побери,глаза, нос!!!
Варвар7
Варвар7
22 декабря в 19:57, ред.
«Добро пожаловать домой» - Не знаю как насчёт портретного сходства - видно Карим увидел в этом произведении родственную душу...)))
Futurista
Futurista
22 декабря в 19:52
Картина)...как сказал Промокашка "Это и я так могу")...
Nety
Nety
22 декабря в 19:48
Карим легенда))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 