ГлавнаяВсе матчи
Матчи Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Германия. Бундеслига 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Евро-2020
Кубок Америки 2021
Россия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок Английской Лиги 2021/2022
Италия. Кубок 2021/2022
Германия. Кубок 2021/2022
Украина. Премьер-Лига 2021/2022
Нидерланды. Эредивизие 2021/2022
Португалия. Примейра 2021/2022
Россия. ФНЛ 2021/2022
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2021
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2020
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2021/2022
Австрия. Первая Лига 2021/2022
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Англия. Лига Один 2021/2022
Англия. Лига Два 2021/2022
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер лига 2021/2022
Беларусь. Кубок 2021/2022
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Бельгия. Кубок 2021/2022
Бельгия. Вторая лига 2021/2022
Болгария. Первая лига 2021/2022
Болгария. Вторая лига 2021/2022
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия B 2021
Бразилия. Серия С 2021
Венгрия. Чемпионат I 2021/2022
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2021/2022
Германия. Третья лига 2021/2022
Грузия. Высшая Лига 2021
Дания. Суперлига 2021/2022
Дания. Первый дивизион 2021/2022
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2021/2022
Израиль. Первый дивизион 2021/2022
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2021
Испания. Сегунда 2021/2022
Италия. Серия B 2021/2022
Кипр. Первый дивизион 2021/2022
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2021/2022
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2021
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2021
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Отбор Евро-2023 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2021/2022
Молдова. Национальный дивизион 2021/2022
Нидерланды. Первый дивизион 2021/2022
Нидерланды. Кубок Нидерландов 2021/2022
Никарагуа. Примера 2021/2022
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2021/2022
Польша. Первый дивизион 2021/2022
Португалия. Сегунда 2021/2022
Португалия. Кубок Лиги 2021/2022
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2021/2022
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2021/2022
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2021/2022
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2021/2022
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2021/2022
Кубок Париматч Премьер 2021
Румыния. Лига 1 2021/2022
Румыния. Лига 2 2021/2022
Сербия. Суперлига 2021/2022
Словакия. Первая лига 2021/2022
Словения. Первая лига 2021/2022
Словения. Вторая лига 2021/2022
США. МЛС 2021
США. ЮСЛ 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2021/2022
Турция. Первая лига 2021/2022
Украина. Первая лига 2021/2022
Уругвай. Примера 2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уругвай. Сегунда 2021
Уэльс. Кимру Альянс 2021/2022
Уэльс. Премьер-лига 2021/2022
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2021/2022
Хорватия. Первая лига 2021/2022
Чехия. Первая лига 2021/2022
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2021/2022
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-08-01
2021-07-23
2021-07-24
2021-07-25
2021-07-26
2021-07-30
2021-07-31
2021-08-01
2021-08-02
2021-08-06
2021-08-07
2021-08-08
2021-08-09
2021-08-14
2021-08-15
2021-08-16
2021-08-20
2021-08-21
2021-08-22
2021-08-23
2021-08-28
2021-08-29
2021-09-12
2021-09-19
2021-09-24
2021-10-01
2021-10-15
2021-10-22
2021-10-29
2021-11-05
2021-11-19
2021-11-26
2021-12-03
2021-12-10
2022-02-25
2022-03-04
2022-03-11
2022-03-18
2022-04-01
2022-04-08
2022-04-15
2022-04-22
2022-04-29
2022-05-06
2022-05-13
2022-05-21
Краснодар - Химки
Урал - Нижний Новгород
Ростов - Зенит

Протокол матча Краснодар против Химки

Краснодар Логотип футбольный клуб Краснодар 0:1 Логотип футбольный клуб Химки Химки
Краснодар
0 : 1
завершен
01 августа 2021, 20:00
воскресенье
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 3 - 0
Средний возраст: 26.7 - 26.5
Средний рост: 181.1 - 183.7
Легионеров: 5 - 4
Схемы: 4-2-3-1 - 5-3-2
Серия побед: 1 - 0
Химки
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 2 тур
Стадион Стадион ФК "Краснодар", зрителей: 500 +27 +34, Малооблачно
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.494.537.22
Лига Ставок 1.51 4.70 6.00
Фонбет Live! 100.00 6.40 1.12
Мелбет 1.54 4.61 6.13
1XBET 1.71 4.18 5.25
BetBoom 1.54 4.37 6.26
    Еще
     
    15' (0:0) Нереализованный пенальти Классон Виктор (16)
     
    55' Петров Сергей (98)
     
    58' Газинский Юрий (8) уходит с поля, Кордоба Джон (9) вышел на поле
     
    2
    76' Ионов Алексей (11) уходит с поля, Ильин Владимир (29) вышел на поле
    76' Классон Виктор (16) уходит с поля, Сулейманов Магомед-Шапи (93) вышел на поле
     
    82' Кордоба Джон (9)
     
    86' Петров Сергей (98) уходит с поля, Стоцкий Дмитрий (89) вышел на поле
     
    88' Черников Александр (53)
     
    2
    90+2' Вильена Тонни (52)
    90+10' Кабелла Реми (7)
     
    14' Стоинович Душан (33)
     
    60' Тихий Дмитрий (6)
     
    63' (0:1) Кухарчук Илья (44) (Сабович Бесард (14))
     
    73' Сабович Бесард (14) уходит с поля, Трошечкин Александр (5) вышел на поле
     
    80' Кухарчук Илья (44)
     
    4
    90+3' Стоинович Душан (33) уходит с поля, Камышев Илья (21) вышел на поле
    90+5' Камышев Илья (21)
    90+7' Кухарчук Илья (44) уходит с поля, Соколов Артем (18) вышел на поле
    90+10' Дагерсталь Филип (3)
    Голы
    63’ 0:1 Кухарчук Илья
    ассистент Сабович Бесард
    Наказания
    14’ Стоинович Душан
    Петров Сергей 55’
    60’ Тихий Дмитрий
    80’ Кухарчук Илья
    Кордоба Джон 82’
    Черников Александр 88’
    Вильена Тонни 90+2’
    90+5’ Камышев Илья
    90+10’ Дагерсталь Филип
    Кабелла Реми 90+10’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Кордоба Джон Газинский Юрий 58’
    73’ Трошечкин Александр Сабович Бесард
    Ильин Владимир Ионов Алексей 76’
    Сулейманов Магомед-Шапи Классон Виктор 76’
    Стоцкий Дмитрий Петров Сергей 86’
    90+3’ Камышев Илья Стоинович Душан
    90+7’ Соколов Артем Кухарчук Илья
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 14
    		5 Удары в створ 8
    		19 Фолы 17
    		6 Угловые 4
    		3 Офсайды 3
    		64% Владение мячом 36%
    		7 Cэйвы 5
    		5 Предупреждения 5
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    вчера в 08:26
    Чтобы вскрывать такую оборону нужны другие скорости
    Legend 6
    Legend 6 ответ протон1 (раскрыть)
    вчера в 07:56
    Нет, просил раньше о править в отставку. Не отпускали.
    Я бы не сказал что клуб деградировал с Мусаевым. Тот сезон был очень сложный в Краснодаре.
    Зидан с Реалом попал в похожую ситуацию и не выиграл ничего и также ушёл в отставку.
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    вчера в 07:39
    Облом,похоже товарищу Галицкому надо получать тренерскую лицензию, хуже точно не будет.
    112910415
    112910415
    вчера в 05:57
    Краснодар опять за своё ...
    ОПС
    ОПС
    вчера в 04:21
    Краснодар на расслабоне.
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич
    вчера в 00:51
    Еще совсем недавно от игры Зенита с Краснодаром болельщики ждали футбольного праздника. Возможен ли праздник сейчас? Сомневаюсь. Тяжелая для Зенита игра - почти наверняка, Краснодар всегда собирается на игры с Зенитом,но вот насладиться игрой у болельщиков вряд ли получится. А жаль.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 00:21
    Лучший вратарь в Лиге у "Химок" или "Рубина", у "Краснодара" только самый распиаренный, при том, что он постоянно косячит и в сборной, и в клубе.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 00:07
    Вторая подряд победа Химок над Краснодаром....
    Ни Мусаев ни Гончаренко ничего смогли противопоставить одному из лучших тренеров Лиги на сегодня.....
    Браво Черевченко....

    Гончаренко как то не блещет....проиграть дома....команде в 5 раз уступающей по стоимости состава....несерьёзно...

    Вскоре увидим была ли это случайность или нет...сможет ли Виктор Михайлович дать бой...в следующем туре...с Зенитом..

    Кордоба...Вильена...Кабелла...Рамирес...Классон...Крыховяк....
    В сочетании с лучшим вратарём в Лиге...и неплохим отечественным костяком Гончаренко просто обречён на успех....
    Тем удивительней нынешний результат....
    minai
    minai
    01 августа в 23:40
    Картофельный тренер доиграется.
    astill07
    astill07
    01 августа в 23:10
    Последние разы, когда Краснодар играл интересно и с некоторым классом (хотя и проигрывал тоже) было при Шалимове. Не знаю кто такой Шалимов, но при нем Краснодар было интересно смотреть. И болеть за.
    Mi6
    Mi6
    01 августа в 23:10
    Гончаренко на своём классе
    протон1
    протон1 ответ Legend 6 (раскрыть)
    01 августа в 22:54
    если не отпускали . то как вышло что он сам ушел? сошлись во мнении все руководство что надо отпускать? что клуб окончательно деградирует в игре с ним? мусаев пусть с фНЛ начнет. такой же совет дам и Леше . Б
    протон1
    протон1 ответ MikeSevas (раскрыть)
    01 августа в 22:53
    славолюб Муслин тоже не плохо был. чем эти последние. мусаев то ваще деградировал игру.
    Legend 6
    Legend 6 ответ протон1 (раскрыть)
    01 августа в 22:49
    Ну кто следит за Краснодаром знают все как было. Мусаева много связывает с Краснодаром, чтобы его "попросили". Он намного раньше просил его уволить, однако не отпускали.
    протон1
    протон1
    01 августа в 22:48
    Ужасный матч. Никакого конструктива со стороны Краснодара
    протон1
    протон1
    01 августа в 22:47
    Гончаренко продолжает удивлять, только в плохом смысле. Проиграть Химкам, да еще дома, да еще и на классе - это надо уметь!
    MikeSevas
    MikeSevas ответ протон1 (раскрыть)
    01 августа в 22:46, ред.
    Довольно долго болел за Краснодар могу сказать только одно ,что после Кононова и особено при Мусаеве шла медленная деградация команды. Сегодя игру не смотрел да и рано делать выводы по Ганчаренко, после двух игр. Но в любом случае хотелось бы увидеть достойную ,комбинационную и атакующую игру быков в будущем.
    makkie
    makkie
    01 августа в 22:36
    Кто там восхищался Краснодаром? Получите, распишитесь)
    С такой защитой и Нижнему влетят!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    01 августа в 22:29
    Похоже Ганчаренка надо гнать .... иди драть как Сидорову козу !
    A.S.A
    A.S.A
    01 августа в 22:29
    Как небыло идеи и мысли в атаке при Мусаеве,так и нет....даже стало хуже,ВМГ окончательно убил игру в атаке Быков...
    Не смотря на привоз,Сафонов снова показал свой высокий уровень,и скорее всего должен быть основным вратарем в сборной
    Химки с заслуженной победой!
    Быкам удачи в следующих матчах!
    pomor45
    pomor45
    01 августа в 22:27
    Играть по счёту ребята Черевченко умеют. Даже непонятно откуда нарытые 9 добавленных минут, растянутые до 11, их не обескуражили. Так что с Химками надо забивать первыми, если не превосходишь их классом вдвое, как Зенит.
    juvenale
    juvenale
    01 августа в 22:26
    мда влетать химкам это ппц
    Забаненная правда
    Забаненная правда
    01 августа в 22:25
    Унылое зрелище....игры не обнаруженно....
    berda2003
    berda2003
    01 августа в 22:22
      протон1
      протон1 ответ Legend 6 (раскрыть)
      01 августа в 22:20
      когда уходят причину в кулуарах оставляют , мягко говорят ты нам не нужен . а в СМИ это не сообщают. мусаеву сказали уходи а там скажем что ты по собственному желанию. путину тоже многие не нравятся а как уходят все по собственному?
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ протон1 (раскрыть)
      01 августа в 22:19
      Он победит Семака
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      01 августа в 22:19
      Браво, Химки, без левых пен
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      01 августа в 22:17
      А как же талант тренера?
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      01 августа в 22:16
      Ещё в прошлом сезоне стало понятно что Химки боевая команда
      Состав Краснодара намного сильнее, но игроки Химок проявили характер и победили на выезде
      Legend 6
      Legend 6 ответ протон1 (раскрыть)
      01 августа в 22:15
      Мусаев сам ушел, но я бы оставил
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100