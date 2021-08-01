В 22 Лантратов Илья Фолов заработано: 1 Выносы: 2 Спасений: 5 Пенальти отражено: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

П 3 Дагерсталь Филип Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

З 4 Идову Брайан Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 26 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

З 11 Набиуллин Эльмир Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

З 33 Стоинович Душан Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Перехваты: 4 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 89

З 6 Тихий Дмитрий Отборы: 2 Перехваты: 4 Выносы: 8 Желтые карточки: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 90

З 25 Филин Александр Фолов заработано: 3 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 24 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

П 8 Глушаков Денис Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 90

Н 44 Кухарчук Илья Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 89

П 14 Сабович Бесард Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 6 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 17 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 72

Н 19 Себаи Сенин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Выносы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Генералов Егор

В 35 Сычев Виталий

П 87 Боженов Кирилл

П 21 Камышев Илья Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 8

П 17 Корян Аршак

П 18 Соколов Артем Офсайды: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 1

П 5 Трошечкин Александр Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 18

Н 10 Алиев Камран