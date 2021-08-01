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0 : 1
завершен
01 августа 2021, 20:00
воскресенье
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 3 - 0
Средний возраст: 26.7 - 26.5
Средний рост: 181.1 - 183.7
Легионеров: 5 - 4
Схемы: 4-2-3-1 - 5-3-2
Серия побед: 1 - 0
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Стадион Стадион ФК "Краснодар", зрителей: 500 +27 +34, Малооблачно
|63’
|0:1
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Кухарчук Илья
ассистент Сабович Бесард
|14’
|Стоинович Душан
|Петров Сергей
|55’
|60’
|Тихий Дмитрий
|80’
|Кухарчук Илья
|Кордоба Джон
|82’
|Черников Александр
|88’
|Вильена Тонни
|90+2’
|90+5’
|Камышев Илья
|90+10’
|Дагерсталь Филип
|Кабелла Реми
|90+10’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Кордоба Джон
|Газинский Юрий
|58’
|73’
|Трошечкин Александр
|Сабович Бесард
|Ильин Владимир
|Ионов Алексей
|76’
|Сулейманов Магомед-Шапи
|Классон Виктор
|76’
|Стоцкий Дмитрий
|Петров Сергей
|86’
|90+3’
|Камышев Илья
|Стоинович Душан
|90+7’
|Соколов Артем
|Кухарчук Илья
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|11
|Удары по воротам
|14
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|5
|Удары в створ
|8
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|19
|Фолы
|17
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|6
|Угловые
|4
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|3
|Офсайды
|3
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|64%
|Владение мячом
|36%
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|7
|Cэйвы
|5
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|5
|Предупреждения
|5
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Ни Мусаев ни Гончаренко ничего смогли противопоставить одному из лучших тренеров Лиги на сегодня.....
Браво Черевченко....
Гончаренко как то не блещет....проиграть дома....команде в 5 раз уступающей по стоимости состава....несерьёзно...
Вскоре увидим была ли это случайность или нет...сможет ли Виктор Михайлович дать бой...в следующем туре...с Зенитом..
Кордоба...Вильена...Кабелла...Рамирес...Классон...Крыховяк....
В сочетании с лучшим вратарём в Лиге...и неплохим отечественным костяком Гончаренко просто обречён на успех....
Тем удивительней нынешний результат....
Ни Мусаев ни Гончаренко ничего смогли противопоставить одному из лучших тренеров Лиги на сегодня.....
Браво Черевченко....
Гончаренко как то не блещет....проиграть дома....команде в 5 раз уступающей по стоимости состава....несерьёзно...
Вскоре увидим была ли это случайность или нет...сможет ли Виктор Михайлович дать бой...в следующем туре...с Зенитом..
Кордоба...Вильена...Кабелла...Рамирес...Классон...Крыховяк....
В сочетании с лучшим вратарём в Лиге...и неплохим отечественным костяком Гончаренко просто обречён на успех....
Тем удивительней нынешний результат....