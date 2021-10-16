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Уотфорд - Ливерпуль
Астон Вилла - Вулверхэмптон
Лестер Сити - Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити - Бернли
Норвич Сити - Брайтон энд Хоув Альбион
Саутгемптон - Лидс
Брентфорд - Челси

Протокол матча Уотфорд против Ливерпуль

Уотфорд Логотип футбольный клуб Уотфорд 0:5 Логотип футбольный клуб Ливерпуль Ливерпуль
Уотфорд
0 : 5
завершен
вчера, 14:30
Стартовый состав
Цена (млн. €): 70.8 - 495.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1 - 2.1
Средний возраст: 29.1 - 28.4
Средний рост: 183.5 - 180.8
Легионеров: 9 - 8
Схемы: 4-4-2 - 4-3-3
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига 2021/2022, 8 тур
Стадион Викарэйдж Роуд
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
9.295.381.37
Фонбет 8.50 5.20 1.35
1XBET 10.00 5.95 1.33
BetBoom 9.15 5.78 1.33
    Еще
     
    46' Масина Адам (11) уходит с поля, Клеверли Том (8) вышел на поле
     
    56' Кико (21) уходит с поля, Нгакиа Жереми (2) вышел на поле
     
    69' Деннис Эммануэль (25) уходит с поля, Жоао Педро (10) вышел на поле
     
    9' (0:1) Мане Садио (10) (Салах Мохамед (11))
     
    37' (0:2) Фирмино Роберто (9) (Милнер Джеймс (7))
     
    52' (0:3) Фирмино Роберто (9)
     
    54' (0:4) Салах Мохамед (11) (Фирмино Роберто (9))
     
    64' Робертсон Эндрю (26) уходит с поля, Цимикас Константинос (21) вышел на поле
     
    65' Александер-Арнольд Трент (66) уходит с поля, Окслейд-Чемберлен Алекс (15) вышел на поле
     
    83' Милнер Джеймс (7) уходит с поля, Уильямс Неко (76) вышел на поле
     
    90+1' (0:5) Фирмино Роберто (9) (Уильямс Неко (76))
    Голы
    9’ 0:1 Мане Садио
    ассистент Салах Мохамед
    37’ 0:2 Фирмино Роберто
    ассистент Милнер Джеймс
    52’ 0:3 Фирмино Роберто
    54’ 0:4 Салах Мохамед
    ассистент Фирмино Роберто
    90+1’ 0:5 Фирмино Роберто
    ассистент Уильямс Неко
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Клеверли Том Масина Адам 46’
    Нгакиа Жереми Кико 56’
    64’ Цимикас Константинос Робертсон Эндрю
    65’ Окслейд-Чемберлен Алекс Александер-Арнольд Трент
    Жоао Педро Деннис Эммануэль 69’
    83’ Уильямс Неко Милнер Джеймс
    Статистика
    		 6 Удары по воротам 19
    		2 Удары в створ 8
    		4 Фолы 10
    		1 Угловые 9
    		8 Офсайды 2
    		23% Владение мячом 77%
    		4 Cэйвы 2
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    Все комментарии
    Автогол Шкриньяра
    Автогол Шкриньяра
    сегодня в 08:52
    На каждый Ливерпуль найдется своя Астон Вилла😅
    L. F. С.
    L. F. С. ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 08:30
    Ну ты понял..
    L. F. С.
    L. F. С. ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 21:02
    Ни про кого. А ты?
    juvenale
    juvenale ответ L. F. С. (раскрыть)
    вчера в 20:47
    жоты,а ты про кого подумал
    протон
    протон
    вчера в 19:54
    YNWA! Вперёд Ливерпуль! Вперёд Спартак!
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    вчера в 19:14
    с оффсайда забил.если бы не Майк Скомина то гол бы не засчитали.
    L. F. С.
    L. F. С. ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 19:02
    И кого же?
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    вчера в 18:28
    А где же ваше модное "аннигилировал"? Пользователи со стажем поймут.
    zsb1961
    zsb1961
    вчера в 17:49
    Порезвился Ливерпуль!
    Агент ФСБ
    Агент ФСБ ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 17:49
      Агент ФСБ
      Агент ФСБ
      вчера в 17:49
      Где-то посмеялась Астон Вилла)
      juvenale
      juvenale ответ L. F. С. (раскрыть)
      вчера в 17:49
      одного не хвататет в этой тройке)
      Karkaz
      Karkaz
      вчера в 17:17
      Байки о том, что в АПЛ аутсайдеры бьются на равных, уже не потравишь)
      Roger Young
      Roger Young
      вчера в 17:10
      Вот это мощь
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      вчера в 17:04
      На классе, Ливерпуль! В этом матче было полное доминирование красных, что тут скажешь. Вообще Уотфорд это их любимый клиент) В последних 6 очных матчах Ливерпуль наколотил им 23 мяча и ничего не пропустил!
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец.
      вчера в 16:46
      Хет трик Фирмино😳
      Вот это неожиданно!
      Красных с победой)
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008 ответ dzvinka (раскрыть)
      вчера в 16:32
      Предлагаемая тобой тактика сработала.

      Срочно послать этого гражданина в помощники Клоппа)
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin
      вчера в 16:32
      Всех Красных с уверенно победой! Каллахер с чистым листом, Фирма надеюсь возвращается.
      Ilya Seedyakin
      Ilya Seedyakin
      вчера в 16:29, ред.
      ну и команда у Раньери, неповезло
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008
      вчера в 16:27
      Салах, похоже собирается забивать шедевральные голы в каждом туре АПЛ
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 16:26
      в одну калитку)
      YNWA
      YNWA
      вчера в 16:25
      С разгромной победой красные!
      Gor Ter-Aristacessian
      Gor Ter-Aristacessian
      вчера в 16:25
      Эффект нового тренера, + разница классов, не надо удивляться. С победой, идем дальше.
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008
      вчера в 16:24
      Ай молодцы! Фирмино вернулся
      L. F. С.
      L. F. С.
      вчера в 16:24
      Красиво, красиво, кайфовая игра. Тройка атаки как в старые добрые.
      IKER-RAUL
      IKER-RAUL
      вчера в 16:20
      С заслуженной Победой!! Красавчики, красные отличный футбол , прекрасный результат!!!
      Klaus-S
      Klaus-S
      вчера в 16:20
      Всех с отличной и легкой победой. Отдельно рад за Фирмино.
      dzvinka
      dzvinka
      вчера в 16:19, ред.
      Неко Уильямс красавчик, отлично на фланге сыграл и дал голевую на 5-й.
      Красиво
      Фирма молорик, нам он нужен в его лучшей форме!! Очень нужен.
      с победой красные!
      dzvinka
      dzvinka
      вчера в 16:11
      Цимикас вообще нравится, с желанием вышел, цепкий, бойкий, не боится сам в движ полезть - видно парень адаптируется к лиге, посмелей себя ведет - и получается. Качественно вышел на замену, можно давать еще играть, особенно против аутсайдеров с низким блоком.
      Тео Джонс
      Тео Джонс
      вчера в 16:03, ред.
      Уотфорду нечего делать в АПЛ ни борьбы, ни духа, чемпионшип ждет)
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