|Лилль
|1:0
|Пари Сен-Жермен
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1 : 0
завершен
01 августа 2021, 21:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 142.3 - 271
Средний возраст: 26.9 - 25.8
Средний рост: 183.5 - 182.5
Легионеров: 9 - 7
Схемы: 4-4-2 - 4-3-3
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Франция. Суперкубок 2021, Финал
Стадион Блумфилд (Тель-Авив)
|Шека
|1:0
|45’
|30’
|Керер Тило
|52’
|Диалло Абду
|Араужо Луис
|78’
|85’
|Дракслер Юлиан
|Жардим Леонардо Сезар
|90+2’
|90+4’
|Данилу
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|71’
|Вейналдум Джорджиньо
|Эбимбе Эрик
|Веа Тимоти
|Дэвид Джонатан
|76’
|Язиджи Юсуф
|Шека
|79’
|81’
|Курзава Лайвен
|Кимпембе Преснель
|81’
|Габри Исмаэль
|Муинга Арно
|Иконе Жонатан
|Араужо Луис
|85’
|Брадарич Домагой
|Бамба Жонатан
|86’
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|8
|Удары по воротам
|10
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|4
|Удары в створ
|3
|
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|12
|Фолы
|15
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|1
|Угловые
|8
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|2
|Офсайды
|2
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|29%
|Владение мячом
|71%
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|3
|Cэйвы
|3
|
|
|2
|Предупреждения
|4
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Что первые игры его и показали . Уровень игры упал до низкого уровня при Шейхе.
Выход в финал ЛЧ , это читая случайность и фарт , а результаты в АПЛ для галочки в статистике .
В новом сезоне Поччетино будет уволен
Что первые игры его и показали . Уровень игры упал до низкого уровня при Шейхе.
Выход в финал ЛЧ , это читая случайность и фарт , а результаты в АПЛ для галочки в статистике .
В новом сезоне Поччетино будет уволен
Впрочем, теперь не вижу причин не верить словам Чердака))
Впрочем, теперь не вижу причин не верить словам Чердака))
Вот кэфф и повысился.
Вот кэфф и повысился.