ГлавнаяВсе матчи
Матчи Франция. Суперкубок 2021
Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Германия. Бундеслига 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Евро-2020
Кубок Америки 2021
Россия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок Английской Лиги 2021/2022
Италия. Кубок 2021/2022
Германия. Кубок 2021/2022
Украина. Премьер-Лига 2021/2022
Нидерланды. Эредивизие 2021/2022
Португалия. Примейра 2021/2022
Россия. ФНЛ 2021/2022
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2021
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2020
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2021/2022
Австрия. Первая Лига 2021/2022
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Англия. Лига Один 2021/2022
Англия. Лига Два 2021/2022
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер лига 2021/2022
Беларусь. Кубок 2021/2022
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Бельгия. Кубок 2021/2022
Бельгия. Вторая лига 2021/2022
Болгария. Первая лига 2021/2022
Болгария. Вторая лига 2021/2022
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия B 2021
Бразилия. Серия С 2021
Венгрия. Чемпионат I 2021/2022
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2021/2022
Германия. Третья лига 2021/2022
Грузия. Высшая Лига 2021
Дания. Суперлига 2021/2022
Дания. Первый дивизион 2021/2022
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2021/2022
Израиль. Первый дивизион 2021/2022
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2021
Испания. Сегунда 2021/2022
Италия. Серия B 2021/2022
Кипр. Первый дивизион 2021/2022
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2021/2022
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2021
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2021
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Отбор Евро-2023 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2021/2022
Молдова. Национальный дивизион 2021/2022
Нидерланды. Первый дивизион 2021/2022
Нидерланды. Кубок Нидерландов 2021/2022
Никарагуа. Примера 2021/2022
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2021/2022
Польша. Первый дивизион 2021/2022
Португалия. Сегунда 2021/2022
Португалия. Кубок Лиги 2021/2022
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2021/2022
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2021/2022
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2021/2022
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2021/2022
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2021/2022
Кубок Париматч Премьер 2021
Румыния. Лига 1 2021/2022
Румыния. Лига 2 2021/2022
Сербия. Суперлига 2021/2022
Словакия. Первая лига 2021/2022
Словения. Первая лига 2021/2022
Словения. Вторая лига 2021/2022
США. МЛС 2021
США. ЮСЛ 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2021/2022
Турция. Первая лига 2021/2022
Украина. Первая лига 2021/2022
Уругвай. Примера 2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уругвай. Сегунда 2021
Уэльс. Кимру Альянс 2021/2022
Уэльс. Премьер-лига 2021/2022
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2021/2022
Хорватия. Первая лига 2021/2022
Чехия. Первая лига 2021/2022
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2021/2022
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-08-01
2021-08-01

Протокол матча Лилль против Пари Сен-Жермен

Лилль Логотип футбольный клуб Лилль 1:0 Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен
Лилль
1 : 0
завершен
01 августа 2021, 21:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 142.3 - 271
Средний возраст: 26.9 - 25.8
Средний рост: 183.5 - 182.5
Легионеров: 9 - 7
Схемы: 4-4-2 - 4-3-3
Пари Сен-Жермен
Смотреть трансферы
Смотреть трансферы
Франция. Суперкубок 2021, Финал
Стадион Блумфилд (Тель-Авив)
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.573.302.25
Фонбет Live! 1.03 16.00 100.00
1XBET 3.70 3.34 2.24
BetBoom 3.45 3.30 2.30
45’ Шека
    Еще
     
    45' (1:0) Шека (8)
     
    76' Дэвид Джонатан (9) уходит с поля, Веа Тимоти (22) вышел на поле
     
    78' Араужо Луис (11)
     
    79' Шека (8) уходит с поля, Язиджи Юсуф (12) вышел на поле
     
    85' Араужо Луис (11) уходит с поля, Иконе Жонатан (10) вышел на поле
     
    86' Бамба Жонатан (7) уходит с поля, Брадарич Домагой (29) вышел на поле
     
    90+2' Жардим Леонардо Сезар (30)
     
    30' Керер Тило (24)
     
    52' Диалло Абду (22)
     
    71' Эбимбе Эрик (36) уходит с поля, Вейналдум Джорджиньо (18) вышел на поле
     
    2
    81' Кимпембе Преснель (3) уходит с поля, Курзава Лайвен (20) вышел на поле
    81' Муинга Арно (29) уходит с поля, Габри Исмаэль (35) вышел на поле
     
    85' Дракслер Юлиан (23)
     
    90+4' Данилу (15)
    Голы
    Шека 1:0 45’
    Наказания
    30’ Керер Тило
    52’ Диалло Абду
    Араужо Луис 78’
    85’ Дракслер Юлиан
    Жардим Леонардо Сезар 90+2’
    90+4’ Данилу
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    71’ Вейналдум Джорджиньо Эбимбе Эрик
    Веа Тимоти Дэвид Джонатан 76’
    Язиджи Юсуф Шека 79’
    81’ Курзава Лайвен Кимпембе Преснель
    81’ Габри Исмаэль Муинга Арно
    Иконе Жонатан Араужо Луис 85’
    Брадарич Домагой Бамба Жонатан 86’
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 10
    		4 Удары в створ 3
    		12 Фолы 15
    		1 Угловые 8
    		2 Офсайды 2
    		29% Владение мячом 71%
    		3 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 4
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    zsb1961
    zsb1961
    вчера в 13:26
    Лилль с победой!
    3ton
    3ton
    вчера в 12:24
    Я ещё до его назначения писал , что он не уровень клуба с большими амбициями.
    Что первые игры его и показали . Уровень игры упал до низкого уровня при Шейхе.
    Выход в финал ЛЧ , это читая случайность и фарт , а результаты в АПЛ для галочки в статистике .
    В новом сезоне Поччетино будет уволен
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    вчера в 11:49
    Состав ПСЖ неожиданный ))
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 08:53
    Лилль С победой!!!
    dok66
    dok66
    вчера в 08:28
    Ставка на ничью в основное время не прошла . Ну и ладно .
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 07:31
    Бывает же такое
    112910415
    112910415
    вчера в 06:41
    поздравления победителям !
    ABir
    ABir
    вчера в 06:32
    Весьма неожиданное поражение парижан
    kyxy
    kyxy
    вчера в 05:19
    Убрать Поччетино и идти за ЗиЗу
    ОПС
    ОПС
    вчера в 04:20
    С победой Лилль.
    Akatsuki72
    Akatsuki72
    вчера в 01:03
    Ура!
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 00:13
    Покет батя, приехал во Францию и сразу проиграл и чемпионство, и суперкубок. А еще удивлялись, почему ТТХ без титулов))
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 00:13
    Наши победили !
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 00:01
    лучшая команда Франции заслужено берет трофей перед стартом сезона.
    allemz
    allemz
    01 августа в 23:51, ред.
    Почеттино демон, приехал во Францию и прервал гегемонию ПСЖ.
    Впрочем, теперь не вижу причин не верить словам Чердака))
    Alex12357
    Alex12357
    01 августа в 23:07
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Жорж Милославский (раскрыть)
      01 августа в 23:07
      Найди меня после первого матча
      Жорж Милославский
      Жорж Милославский ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      01 августа в 23:06
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        01 августа в 23:06
        Маур на выход
        протон1
        протон1
        01 августа в 23:04
        вот вам и ПСЖ.
        juvenale
        juvenale
        01 августа в 23:04
        ухахаха нужно еще купить пару игроков с зп под 15 млн)))тогда может Лилль обыграют,уже два трофея им слили
        sihafazatron
        sihafazatron
        01 августа в 23:02
        не зря я ставил на лилль)
        fanliverpoolfan llll
        fanliverpoolfan llll
        01 августа в 23:01
        Опять физрук остался без трофеев
        Ice van Reed
        Ice van Reed
        01 августа в 22:59
        С Победой "Доги" Лилль!!!
        Comentarios
        Comentarios
        01 августа в 22:39
        Псж тихоходы
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        01 августа в 22:24
        После зенита прям футбол
        88_DEIVID
        88_DEIVID
        01 августа в 20:20
        Не будут играть: Неймар, Ди Мария, Рамос, Маркиньос, Верратти.
        Вот кэфф и повысился.
        David Young
        David Young
        01 августа в 20:19
        Желаю Лиллю победы.
        88_DEIVID
        88_DEIVID ответ Bom Bom (раскрыть)
        01 августа в 20:18
        Все звёзды играть не будут.
        Ironigor
        Ironigor
        01 августа в 20:17
        Просто супер матч нас ждёт. Если честно не понимаю почему такие коэффициенты. Склоняюсь к тому что игра проходить будет в Израиле, то домашнего матча не у кого нет. А значит совсем небольшое преимущество у Парижан. Поставлю на ничью в основное время и тотал меньше 2.50. Игра будет осторожной , до первой осечки одной из команд.
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100