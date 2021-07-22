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Протокол матча Сочи против Кешля

Сочи Логотип футбольный клуб Сочи 3:0 Логотип футбольный клуб Кешля (Баку) Кешля
Сочи
3 : 0
завершен
22 июля 2021, 19:00
четверг
Кешля
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Лига конференций 2021/2022, 2-й отборочный раунд
Стадион Фишт
Телетрансляция: Официальный сайт «Сочи»
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет Live! 1.22 7.10 15.00
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    10' (1:0) Родригао (5) (Нобоа Кристиан (16))
     
    29' Юсупов Артур (6) уходит с поля, Терехов Сергей (13) вышел на поле
     
    38' Терехов Сергей (13)
     
    67' (2:0) Нобоа Кристиан (16)
     
    71' Заика Кирилл (27) уходит с поля, Попов Ивелин (8) вышел на поле
     
    72' Дуганджич Марко (9) уходит с поля, Барсов Максим (10) вышел на поле
     
    81' (3:0) Барсов Максим (10) (Нобоа Кристиан (16))
     
    2
    84' Бурмистров Никита (18) уходит с поля, Воробьёв Дмитрий (7) вышел на поле
    84' Нобоа Кристиан (16) уходит с поля, Ангбан Викторьен (19) вышел на поле
     
    18' Гигаури Мераб (77)
     
    45+1' Киртимов Илкин (2)
     
    58' Нето Альдаир (72) уходит с поля, Махаррамли Рафаэль (99) вышел на поле
     
    77' Гаджиев Рахман (7) уходит с поля, Акхундов Турал (8) вышел на поле
     
    78' Киртимов Илкин (2) уходит с поля, Мустафаев Эльчин (22) вышел на поле
     
    90+5' Гулиев Тарлан (3)
    Голы
    Родригао
    ассистент Нобоа Кристиан     		1:0 10’
    Нобоа Кристиан 2:0(П) 67’
    Барсов Максим
    ассистент Нобоа Кристиан     		3:0 81’
    Наказания
    18’ Гигаури Мераб
    Терехов Сергей 38’
    45+1’ Киртимов Илкин
    90+5’ Гулиев Тарлан
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Терехов Сергей Юсупов Артур 29’
    58’ Махаррамли Рафаэль Нето Альдаир
    Попов Ивелин Заика Кирилл 71’
    Барсов Максим Дуганджич Марко 72’
    77’ Акхундов Турал Гаджиев Рахман
    78’ Мустафаев Эльчин Киртимов Илкин
    Воробьёв Дмитрий Бурмистров Никита 84’
    Ангбан Викторьен Нобоа Кристиан 84’
    Статистика
    		 20 Удары по воротам 5
    		10 Удары в створ 2
    		15 Фолы 12
    		9 Угловые 2
    		0 Офсайды 2
    		47% Владение мячом 53%
    		2 Cэйвы 7
    		1 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    вчера в 12:03
    в еврокубках все победы важны.
    Молодцы!
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 11:06
    С победой, но кубок ущербный
    galem72
    galem72
    вчера в 11:01
    Лига конференций — это, конечно же, редкостный трэш.
    альсато
    альсато
    вчера в 08:25
    молодцы!....ярко начали!)))))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 07:50
    Удачи Спартаку с Бенфикой....
    Valeron112
    Valeron112
    вчера в 07:17
    Спс Сочи , хоть этот сезон начнём с пози́тива ...а там хоть Баварию с неадекватной Барселоной.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 02:29, ред.
    Кешля это типа Лудогорца ?
    протон1
    протон1
    вчера в 01:35, ред.
    По матчу в 19 часов будут "Кровавый спорт" показывать, так что не до футбола..удачи Сочи и всем нашим клубам в предстоящем евросезоне
    Loban.TotalFootball
    Loban.TotalFootball
    вчера в 01:02
    Кешлю... кашлю... где названия-то такие берут? хотя... Спартак и не такой экзотике проигрывал - вспомните Санк-Галлен
    makkie
    makkie ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 00:24
    Ни в чём!
    Просто я, да и не только я, поддерживаю ВСЕ российские клубы на евроарене. Будь то Зенит, Локо, Сочи или Рубин... само-собой и Спартак)
    В еврокубках делить нЕчего, наши клубы выполняют одну общую задачу - зарабатывать очки в копилку страны в рейтинге УЕФА. Поэтому и радуемся любому успеху российского клуба.
    steelhead
    steelhead
    вчера в 00:23
    Сочи как всегда очищения ПФЛом и чтобы сочинцы, увидев местного футболиста, говорили своим спутниками - вон видищь чувак, он в Жемчужине играет))))
    Lu4nik
    Lu4nik ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    22 июля в 23:45
    а нЭту))
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
    22 июля в 23:31
    Сочи с победой,молодцы ребята,удача в ответке
    Valeron112
    Valeron112
    22 июля в 23:01
    Вывеска., "Кешлю"- Ребят я не пляж.не за вкусный ха́втрак... я за́ наших🙋только не хрень в эфире ...взрослых касается))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ makkie (раскрыть)
    22 июля в 23:01
    3 раза перечитал...
    В чём подвох ??
    DNK74_02
    DNK74_02
    22 июля в 23:01
    Поздравляю с победой!
    ATG
    ATG
    22 июля в 22:36
    Так и дальше продолжать желаю!!!
    minai
    minai
    22 июля в 22:27
    Поздравляю, ребята! В гостях удачи .
    KLINSI
    KLINSI ответ Сергей Яценко (раскрыть)
    22 июля в 22:08
    ...лучше бы отменили пляжи...

    Не всех тупых война побила.
    KLINSI
    KLINSI ответ Futurista (раскрыть)
    22 июля в 22:00
    От души!
    По братски))).
    нечитайло
    нечитайло
    22 июля в 22:00
    Неплохо для начала
    Garrincha58
    Garrincha58
    22 июля в 21:59
    разгромил? если бы 6-0 или ещё больше тогда да разгромил, а так всего лишь три, которые могут и отыграть
    RBA
    RBA
    22 июля в 21:53
    Вполне ожидаемая победа.
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский ответ makkie (раскрыть)
    22 июля в 21:46
    Ого, приятный комментарий какой
    Аксинья
    Аксинья
    22 июля в 21:25, ред.
    Кешля выглядела немного посолиднее ростовских мальчишек, так что сочинцев с убедительной победой над серьезным соперником))
    pomor45
    pomor45
    22 июля в 21:22
    Вполне достаточно, чтобы уверенно чувствовать себя в гостях.
    Сергей Яценко
    Сергей Яценко ответ LOpp (раскрыть)
    22 июля в 21:17
    так я что и подумал.. пустые трибуны а билеты продавались.. оказывается отменили не задолго посещение матча... лучше бы отменили пляжи... там полный 3.14здец .. а 400 человек на трибунах (+\-) погоды бы не сделали
    Сергей Яценко
    Сергей Яценко
    22 июля в 21:15
    матч был не зрелищный, пройдут это Интер (баку) и скорее всего условный Партизан.. а дальше всё..
    протон1
    протон1
    22 июля в 21:12
    Нобоа в сборной России бы не затерялся. человек отдает себя всего ... но годы берут свое
    За адекватность
    За адекватность
    22 июля в 21:10
    Довольно уверенная победа ФК "Сочи", как минимум по счету, с которой всех болельщиков и поздравляю. Ну а по игре, с учетом уровня соперника, можно было играть и поувереннее, как на мой сугубо субъективный взгляд. Слегка расстраивает, что моментов загубили немеряно, а ведь условно "Партизан" очень сомневаюсь, что позволит столько создавать. Ну да ладно, кошмары стартовых матчей в ЕК российских клубов прошлых двух сезонов прервали, уже какой-то позитив имеет место быть, молодцы. Как обычно личное мнение.
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