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3 : 0
завершен
22 июля 2021, 19:00
четверг
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Стадион Фишт
Телетрансляция: Официальный сайт «Сочи»
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Родригао
ассистент Нобоа Кристиан
|1:0
|10’
|Нобоа Кристиан
|2:0(П)
|67’
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Барсов Максим
ассистент Нобоа Кристиан
|3:0
|81’
|18’
|Гигаури Мераб
|Терехов Сергей
|38’
|45+1’
|Киртимов Илкин
|90+5’
|Гулиев Тарлан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Терехов Сергей
|Юсупов Артур
|29’
|58’
|Махаррамли Рафаэль
|Нето Альдаир
|Попов Ивелин
|Заика Кирилл
|71’
|Барсов Максим
|Дуганджич Марко
|72’
|77’
|Акхундов Турал
|Гаджиев Рахман
|78’
|Мустафаев Эльчин
|Киртимов Илкин
|Воробьёв Дмитрий
|Бурмистров Никита
|84’
|Ангбан Викторьен
|Нобоа Кристиан
|84’
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|20
|Удары по воротам
|5
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|10
|Удары в створ
|2
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|15
|Фолы
|12
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|9
|Угловые
|2
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|0
|Офсайды
|2
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|47%
|Владение мячом
|53%
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|2
|Cэйвы
|7
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|1
|Предупреждения
|3
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