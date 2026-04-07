Краснодарского чиновника подозревают в отмывании денег через ФК «Кубань»

сегодня, 16:12

Вице‑губернатор Краснодарского края Андрей Коробка подозревается в создании коррупционных схем, прикрывавшихся поддержкой футбольного клуба «Кубань».

По данным источника со ссылкой на представителя Генпрокуратуры, в 2015–2016 годах Коробка, предоставляя бизнесменам субсидии, сельскохозяйственные земли и другие льготы, требовал перечислять деньги на «Кубань» под видом добровольных пожертвований. За два года на счета клуба якобы поступило более одного миллиарда рублей.

Следствие полагает, что часть этих средств могла распределяться между другими чиновниками администрации Краснодарского края, причастными к этой коррупционной схеме.

Кубань
Источник: tass.ru
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:21
А сколько денег бюджетных "отмыто" и "откатано" на строительстве Распил-Арены в Питере, а потом и на сомнительных трансферах ФК Зенит. Такие цифры в Кубани и не снились. И ничего. Все на свободе. К очередному юбилею готовятся.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:14
Андрюха не отмывал - он в коробку складывал...)))
Гость
