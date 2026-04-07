Краснодарского чиновника подозревают в отмывании денег через ФК «Кубань»

1775567568

сегодня, 16:12

Вице‑губернатор Краснодарского края Андрей Коробка подозревается в создании коррупционных схем, прикрывавшихся поддержкой футбольного клуба «Кубань».

По данным источника со ссылкой на представителя Генпрокуратуры, в 2015–2016 годах Коробка, предоставляя бизнесменам субсидии, сельскохозяйственные земли и другие льготы, требовал перечислять деньги на «Кубань» под видом добровольных пожертвований. За два года на счета клуба якобы поступило более одного миллиарда рублей.

Следствие полагает, что часть этих средств могла распределяться между другими чиновниками администрации Краснодарского края, причастными к этой коррупционной схеме.