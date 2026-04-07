Рэмзи объявил о завершении карьеры

Бывший капитан сборной Уэльса и полузащитник «Арсенала» объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 35 лет.

За 86 матчей за «Красных драконов» Рэмзи забил 21 гол, став ключевой фигурой в их пути к полуфиналу Евро-2016. В клубной карьере он выигрывал Кубок Англии трижды с «Арсеналом», а также отмечался в финальных матчах (дважды забивал решающие голы). Последним его клубом был мексиканский «Пумас».

В официальном заявлении Рэмзи подчеркнул, что решение далось ему нелегко: «Это был очень сложный выбор, но, рассмотрев все аспекты, я решил завершить карьеру».