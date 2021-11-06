РБ Лейпциг

В 1 Кобель Грегор Голов пропущено: 2 Фолов заработано: 1 Выносы: 4 Спасений: 4 Пасы: 31 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

З 16 Аканджи Мануэль Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 4 Выносы: 2 Пасы: 48 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

П 24 Менье Тома Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

З 34 Понграчич Марин Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 45

З 15 Хуммельс Матс Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 58 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

П 10 Азар Торган Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

П 22 Беллингхэм Джуд Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

П 19 Брандт Юлиан Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 35 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 82

П 28 Витсель Аксель Фолов совершено: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 86

Н 21 Мален Дониэлл Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 71

П 11 Ройс Марко Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 35 Хитц Марвин

З 5 Загаду Дэн-Аксель Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 9

П 36 Кнауфф Ансгар Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 45

П 47 Пападопулос Антониос

П 30 Пасслак Феликс

П 20 Рейньер Пасы: 5 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 8

Н 18 Мукоко Юссуфа Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 19

Н 27 Тиггес Штеффен

Пропускают

(З) - Мышечная травма

Не играл с 02.10.21 , с ним 12 из 24 очков в нац. чемпионате Геррейру Рафаэль (З) - Мышечная травма

(П) - Травма колена

Не играл с 28.09.21 , с ним 12 из 24 очков в нац. чемпионате Дахуд Махмуд (П) - Травма колена

(П) - Мышечная травма

Не играл с 26.10.21 , с ним 9 из 24 очков в нац. чемпионате Джан Эмре (П) - Мышечная травма

(П) - Мышечная травма

Не играл с 03.09.21 , с ним 6 из 24 очков в нац. чемпионате Рейна Джованни (П) - Мышечная травма

(Н) - Мышечная травма

Не играл с 19.10.21 , с ним 15 из 24 очков в нац. чемпионате Холанд Эрлинг (Н) - Мышечная травма