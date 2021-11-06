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РБ Лейпциг - Боруссия
Бавария - Фрайбург
Вольфсбург - Аугсбург
Штутгарт - Арминия
Бохум - Хоффенхайм

Протокол матча РБ Лейпциг против Боруссия

РБ Лейпциг Логотип футбольный клуб РБ Лейпциг 2:1 Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд) Боруссия
РБ Лейпциг
2 : 1
завершен
вчера, 20:30
Стартовый состав
Цена (млн. €): 256 - 249.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.5 - 2.4
Средний возраст: 23.5 - 26.5
Средний рост: 182.8 - 185.6
Легионеров: 10 - 8
Схемы: 3-4-2-1 - 3-4-2-1
Боруссия
Германия. Бундеслига 2021/2022, 11 тур
Стадион Ред Булл Арена
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
РБ Лейпциг Логотип футбольный клуб РБ Лейпциг 2:1 Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд) Боруссия
90:00
РБ Лейпциг
Боруссия
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.963.923.86
Фонбет 1.95 3.90 3.55
Мелбет 1.88 4.14 4.10
BetBoom 1.85 3.93 4.03
    Еще
     
    29' (1:0) Нкунку Кристофер (18) (Гвардиол Ешко (32))
     
    40' Адамс Тайлер (14)
     
    59' Хенрикс Бенжамин (39) уходит с поля, Форсберг Эмиль (10) вышел на поле
     
    65' Поульсен Юссуф (9)
     
    68' (2:1) Поульсен Юссуф (9) (Нкунку Кристофер (18))
     
    69' Поульсен Юссуф (9) уходит с поля, Силва Андре (33) вышел на поле
     
    2
    84' Нкунку Кристофер (18) уходит с поля, Ольмо Даниэль (25) вышел на поле
    84' Айдара Амаду (8) уходит с поля, Лаймер Конрад (27) вышел на поле
     
    88' Собослои Доминик (17)
     
    2
    31' Беллингхэм Джуд (22)
    31' Ройс Марко (11)
     
    38' Витсель Аксель (28)
     
    46' Понграчич Марин (34) уходит с поля, Кнауфф Ансгар (36) вышел на поле
     
    52' (1:1) Ройс Марко (11) (Менье Тома (24))
     
    55' Менье Тома (24)
     
    71' Мален Дониэлл (21) уходит с поля, Мукоко Юссуфа (18) вышел на поле
     
    82' Брандт Юлиан (19) уходит с поля, Рейньер (20) вышел на поле
     
    86' Витсель Аксель (28) уходит с поля, Загаду Дэн-Аксель (5) вышел на поле
     
    89' Мукоко Юссуфа (18)
    Голы
    Нкунку Кристофер
    ассистент Гвардиол Ешко     		1:0 29’
    52’ 1:1 Ройс Марко
    ассистент Менье Тома
    Поульсен Юссуф
    ассистент Нкунку Кристофер     		2:1 68’
    Наказания
    31’ Беллингхэм Джуд
    31’ Ройс Марко
    38’ Витсель Аксель
    Адамс Тайлер 40’
    55’ Менье Тома
    Поульсен Юссуф 65’
    Собослои Доминик 88’
    89’ Мукоко Юссуфа
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Кнауфф Ансгар Понграчич Марин
    Форсберг Эмиль Хенрикс Бенжамин 59’
    Силва Андре Поульсен Юссуф 69’
    71’ Мукоко Юссуфа Мален Дониэлл
    82’ Рейньер Брандт Юлиан
    Ольмо Даниэль Нкунку Кристофер 84’
    Лаймер Конрад Айдара Амаду 84’
    86’ Загаду Дэн-Аксель Витсель Аксель
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 8
    		6 Удары в створ 3
    		12 Фолы 18
    		5 Угловые 6
    		4 Офсайды 3
    		54% Владение мячом 46%
    		2 Cэйвы 4
    		3 Предупреждения 5
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    Все комментарии
    112910415
    112910415
    сегодня в 09:39
    без Холанда совсем никуда ...
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 09:24
    DEIVID_777
    DEIVID_777
    сегодня в 07:45
    Розе слабый тренер. Дортмунд явно поспешил с его назначением.
    Джимми Хокинс
    Джимми Хокинс
    сегодня в 07:27
    Шмели уже не жалят
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:27
    У Боруссии Дортмунд много кадровых потерь, чем и воспользовался Ред Булл Лейпциг. Боруссия очень трудно переживает отсутствие Эрлинга Холанда. Хоть Марко Ройс и забил свой дежурный гол. Если в скором времени Эрлинг Холанд не вернётся в состав и не наберёт былую физическую форму, то у Боруссии Дортмунд будет серьёзные проблемы. Надеюсь, что он скоро вернётся и наберёт хорошую форму, перед переходом в Реал Мадрид.
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    сегодня в 00:29
    Ройс красавчик!
    David Young
    David Young ответ АGRESSOR (раскрыть)
    вчера в 23:11
    К сожалению для болельщиков этого клуба это так.
    АGRESSOR
    АGRESSOR
    вчера в 23:09
    Что-то не ладится у Боруссии.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 22:50
    Легчайшая ставка прошла почти с кэфом два. Ясно было, что бесхребетная команда, которую тащит Холанд, без него будет никакая. Разница в том, что быки не будут подбирать некондиционных Гётц и Хуммельсов, которые сначала бастовали и требовали отпустить их в "Баварию", а потом лезли целовать желто-черную футболку снова, для них это пройденный этап. А "Дортмунд" постоянно просто подбирает свою же некондицию типа Джанов, Хуммельсов и Гётце.

    Отдельно рад, что Розе на последнем месте в ЛЧ и в Бундеслиге скоро будет в середине, если ты кидаешь свой клуб посередине сезона, как он сделал в прошлом году, ответка должна прилетать.
    allemz
    allemz
    вчера в 22:27
    Нкунку летом явно на выход
    дурман
    дурман
    вчера в 21:18
    Гол
    Gahi
    Gahi Тотал больше в 1-м тайме - 1.5
    вчера в 20:09
    В этом матче где встречаются команды РБ Лейпциг и Боруссия Дортмунд которые сами играют и играть дают своему сопернику, и жду от команд этой игры голов. Прогноз на этот матч, тотал больше в 1-м тайме 1.5. Удачи
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен тотал больше (2)
    вчера в 20:08
    Боруссия в этом году хороша, хозяева тоже не подарок. Обе команды выступали в еврокубках, так что усталость тоже будет Но с голами у них всегда всё в порядке, парочку забьют...
    УЕСКА
    УЕСКА Обе команды забьют в 1-м тайме - да
    вчера в 15:16
    Эти команды должны порадовать нас атакующим и результативным футболом. Пусть даже сломан Холанд у Дортмунда но есть Ройс и Азар а у Лейпцига должен отличиться Нкунку. Думаю сыграют вничью 2:2.
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