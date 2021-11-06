РБ Лейпциг

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Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Отдельно рад, что Розе на последнем месте в ЛЧ и в Бундеслиге скоро будет в середине, если ты кидаешь свой клуб посередине сезона, как он сделал в прошлом году, ответка должна прилетать.
Отдельно рад, что Розе на последнем месте в ЛЧ и в Бундеслиге скоро будет в середине, если ты кидаешь свой клуб посередине сезона, как он сделал в прошлом году, ответка должна прилетать.