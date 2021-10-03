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ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
ПСЖ, в котором играют Месси, Неймар, Мбаппе, Ди Мария, Доннарумма - лучший игрок Евро-2020, лидер Лиги 1, проигрывают команде, которая расположилась на 14 месте в турнирной таблице в Лиге 1..., до этого матча...
Наличие звёздного состава в ПСЖ, не гарантирует успеха даже в Лиге 1, даже с командой, занимающей 14 место в турнирной таблице...
Очень многое зависит от главного тренера...
Кстати, по поводу того, что ПСЖ играл 28-го сентября в ЛЧ с МС, так и Ренн играл 30 сентября в Лиге Конференций, и этот матч выиграл 2:1....
ПСЖ, в котором играют Месси, Неймар, Мбаппе, Ди Мария, Доннарумма - лучший игрок Евро-2020, лидер Лиги 1, проигрывают команде, которая расположилась на 14 месте в турнирной таблице в Лиге 1..., до этого матча...
Наличие звёздного состава в ПСЖ, не гарантирует успеха даже в Лиге 1, даже с командой, занимающей 14 место в турнирной таблице...
Очень многое зависит от главного тренера...
Кстати, по поводу того, что ПСЖ играл 28-го сентября в ЛЧ с МС, так и Ренн играл 30 сентября в Лиге Конференций, и этот матч выиграл 2:1....
Ну а по матчу, так столько моментов загубить в первом тайме, это смешно. Такое включает футбольную аксиому, не забиваешь ты, забивают тебе. Во втором тайме игра Парижа вообще расклеилась. И это тоже очень стыдно.
И эти старания занести мяч в ворота мельтеша пасиками в штрафной вообще не футбол.
Почет обречен. Хотя я лично очень хотел, что бы у него получилось. Но нет, не получается. Даже Ренн способен прессинговать ПСЖ и выходить из под прессинга они не могут. Что будет с Баварией например? Катастрофа :)
В нынешнем футболе или ты должен прессинговать, или на крайняк должен спокойно из под него выбираться. Парижу пока не удается ни одно, ни другое...
Ну а по матчу, так столько моментов загубить в первом тайме, это смешно. Такое включает футбольную аксиому, не забиваешь ты, забивают тебе. Во втором тайме игра Парижа вообще расклеилась. И это тоже очень стыдно.
И эти старания занести мяч в ворота мельтеша пасиками в штрафной вообще не футбол.
Почет обречен. Хотя я лично очень хотел, что бы у него получилось. Но нет, не получается. Даже Ренн способен прессинговать ПСЖ и выходить из под прессинга они не могут. Что будет с Баварией например? Катастрофа :)
В нынешнем футболе или ты должен прессинговать, или на крайняк должен спокойно из под него выбираться. Парижу пока не удается ни одно, ни другое...