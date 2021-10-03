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Ренн - Пари Сен-Жермен
Анже - Мец
Лорьян - Клермон
Монако - Бордо
Нант - Труа
Лилль - Марсель
Сент-Этьен - Лион

Протокол матча Ренн против Пари Сен-Жермен

Ренн Логотип футбольный клуб Ренн 2:0 Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен
Ренн
2 : 0
завершен
вчера, 14:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 86.2 - 710
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 3
Средний возраст: 25.9 - 26.7
Средний рост: 181.3 - 178.3
Легионеров: 5 - 9
Схемы: 4-4-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 4
Пари Сен-Жермен
Франция. Лига 1 2021/2022, 9 тур
Стадион Роазон Парк
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 7.56 5.03 1.43
1XBET 6.85 5.10 1.48
BetBoom 6.39 4.91 1.45
 
24' Ляборд Гаэтан (24)
 
45' (1:0) Ляборд Гаэтан (24) (Сулемана Камаль (10))
 
46' (2:0) Тэ Флавьен (20) (Ляборд Гаэтан (24))
 
55' Мартен Жонас (28)
 
2
75' Терье Мартен (7) уходит с поля, Гуйрасси Сехру (9) вышел на поле
75' Буриго Бенжамен (14) уходит с поля, Ассиньон Лоренц (22) вышел на поле
 
76' Мартен Жонас (28) уходит с поля, Сантамария Батист (8) вышел на поле
 
87' Тэ Флавьен (20) уходит с поля, Угочукву Чимуана (26) вышел на поле
 
55' Кимпембе Преснель (3)
 
56' Доннарумма Джанлуиджи (50)
 
3
76' Гейе Идрисса (27) уходит с поля, Эррера Андер (21) вышел на поле
76' Верратти Марко (6) уходит с поля, Вейналдум Джорджиньо (18) вышел на поле
76' Неймар (10) уходит с поля, Икарди Мауро (9) вышел на поле
 
86' Мбаппе Килиан (7)
Голы
Ляборд Гаэтан
ассистент Сулемана Камаль 		1:0 45’
Тэ Флавьен
ассистент Ляборд Гаэтан 		2:0 46’
Наказания
Ляборд Гаэтан 24’
Мартен Жонас 55’
55’ Кимпембе Преснель
56’ Доннарумма Джанлуиджи
86’ Мбаппе Килиан
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Гуйрасси Сехру Терье Мартен 75’
Ассиньон Лоренц Буриго Бенжамен 75’
Сантамария Батист Мартен Жонас 76’
76’ Эррера Андер Гейе Идрисса
76’ Вейналдум Джорджиньо Верратти Марко
76’ Икарди Мауро Неймар
Угочукву Чимуана Тэ Флавьен 87’
Статистика
 12 Удары по воротам 13
4 Удары в створ 0
9 Фолы 4
4 Угловые 4
2 Офсайды 2
33% Владение мячом 67%
0 Cэйвы 2
2 Предупреждения 3
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:57
Самый богатый и звездный состав: 0 ударов в створ
Да потому что жадничают.
Месси скоро к психиатру сходить нужну с этими перекладинами
Дисбаланс в ПСЖ в сторону атаки налицо.
Пока не сыграется группа атаки результата не будет.
ПСЖ показывает нам что нет команды где все лидеры, и нет лидеров без команды
протон
протон
вчера в 23:55, ред.
У ПСЖ есть оправдание, не хватает Роналду, Левандовского и Ибрагимовича в нападении
нужно срочно ещё допулиард капусты,вот тогда ПСЖ станет топ клубом.
Мбаппе, Ди Мария, Неймар, Месси
А толку ноль, ни одного удара в створ за матч
Топовое нападение
League1
League1
вчера в 22:50
гном виноват. Надо было менять его на пятой минуте матча, смогли бы выиграть.
dargo
dargo
вчера в 22:29, ред.
заслуженная победа Ренна, я просто восхищен игрой Сулемана Камала - уверен что этот ганец восходящая звезда мирового футбола не хуже Мбаппе
barcamilan
barcamilan
вчера в 21:31
    Imrebellion
    Imrebellion ответ протон (раскрыть)
    вчера в 20:18
      Imrebellion
      Imrebellion ответ Per4ick (раскрыть)
      вчера в 20:13
        протон
        протон
        вчера в 20:11
        Скажу так,Роналду был в топ 3 чемпионатах и везде был класс и уровень очень высокий.
        протон
        протон ответ Incredulous (раскрыть)
        вчера в 20:10
        Король вернулся!!!! Именно так кричали после гола Месси. Где же он потерялся снова?
        протон
        протон
        вчера в 20:10
        Приятно видеть, как Месси разрывает пятый по силе чемпионат Европы.
        112910415
        112910415
        вчера в 20:03
        мрак и ужас
        амурец
        амурец
        вчера в 19:58
        Да неожиданно, ну и как обычно никакой Месси, а было сколько разговоров после игры с МС, типа все Месси вернулся,, а он как обычно улетел
        Per4ick
        Per4ick ответ Imrebellion (раскрыть)
        вчера в 19:42
        ну действительно если это команда из АПЛ то она "непобедима") когда Месси становился тем кем есть он отгружал довольно среднему сходящему с топов Арсеналу, над которым кто только не глумился. например Ливерпулю он забил только в пустые и с липового штрафного как оказалось эти голы стали потом только для статистики, по сути значимые голы были только в финалах МЮ, один победный и один уже добивающий когда победный забил Это о. + АПЛ играют в ЛЧ после тяжелых матчей в своей лиге "зачастую с такими же топами" тот же МС играет неделю Челси, ПСЖ , Ливерпуль. У ПСЖ такого графика никогда попросту не будет
        Per4ick
        Per4ick ответ Agamaga........ (раскрыть)
        вчера в 19:35
        то есть Роналду набивает стату на слабых? да вроде нет а то что он стоит только в штрафной тоже ложь, ну в глубь он не опускается уже давно хотя начинал оттуда но он может побороться наверху поэтому он полезнее там месси же со своим ростом там делать нечего а то что он так же не прессингует и ходит пешком это конечно мы опустим
        Juventus CR7
        Juventus CR7
        вчера в 19:32
        Что то ПСЖ пока не впечатляет!!!
        Анатолий Калашников
        Анатолий Калашников
        вчера в 18:35
        Круто , хоть что-то приятноеиз Франции.
        протон
        протон
        вчера в 18:22
        0 ударов в створ от ПСЖ, не удивлен, там где много звездочек, такое бывает. каждый думает что он великий и не играют на команду. вот и результаты
        Incredulous
        Incredulous
        вчера в 18:17
        Шейхам срочно нужно задуматься о закупке очередной партии звёзд.
        Agamaga........
        Agamaga........ ответ Per4ick (раскрыть)
        вчера в 18:15
        Я никогда себе не противоречил. Я написал, что гном не набивает стату на слабых, а когда нужно играть он играет, простой пример - это игры против команд из АПЛ в ЛЧ.
        Что тут не так? И он не ждёт пока ему дадут мяч у ворот, а начинает атаки из глубины. Здесь нет никаких противоречий.
        Imrebellion
        Imrebellion ответ Per4ick (раскрыть)
        вчера в 18:14
        Аааа, это так считается. Ну точно, команды АПЛ в ЛЧ это груши для битья. Теперь остается у всех страйкеров минусовать "НЕЗНАЧИМЫЕ" голы. Плакали всякие Левы и КриРо.
        Вернувшийся_Князь
        Вернувшийся_Князь ответ Бак5 (раскрыть)
        вчера в 17:24
          Бак5
          Бак5 ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
          вчера в 17:22
            Per4ick
            Per4ick ответ Agamaga........ (раскрыть)
            вчера в 17:15
            ты противоречишь сам себе сначала говоришь что Месси не статист , а потом говоришь о статистики против АПЛ где значимые голы были от силы штук 5-10
            Тео Джонс
            Тео Джонс
            вчера в 17:08, ред.
            Почет физручелла еще тот, пора Месси уже наводить свои порядки в клубе, а то доиграются ахах)
            Бубнин
            Бубнин
            вчера в 17:07
            Пора уже Лионелю начинать какие-то кадровые перестановки в новом клубе.
            Agamaga........
            Agamaga........ ответ Шишанутый (раскрыть)
            вчера в 16:59
            8 игр, 8 побед - это только начало?)) тогда всё по курсу! 😀
            Гному не интересно стату набивать на слабых команд, он ведь не статист Роналду, который вечно у чужих ворот стоит, прессингует на оборону 2,7 раза, когда остальные по 20 раз это делает.
            У гнома хорошая статистика против команд АПЛ - 27 побед, у ближайшего - 12.
            Вернувшийся_Князь
            Вернувшийся_Князь ответ Шишанутый (раскрыть)
            вчера в 16:38
            Аха-ха), это точно. Так и будет. Долларума в шоке), умерил бы аппетиты играл бы в Ювентусе.
            particular
            particular
            вчера в 16:32, ред.
            Парижан умыл состав, который в 9 раз уступает им в стоимости. Туше.
            Брулин
            Брулин
            вчера в 16:27
            «ПСЖ» ни разу не попал в створ ворот «Ренна» с 13 попыток. Это антирекорд за время сбора статистики
            Nazi
            Nazi
            вчера в 16:25
            А ведь все только и говорили, сколько же мячей будет забивать лейси несчастным французским командам :) Так вот пока нолик.

            Ну а по матчу, так столько моментов загубить в первом тайме, это смешно. Такое включает футбольную аксиому, не забиваешь ты, забивают тебе. Во втором тайме игра Парижа вообще расклеилась. И это тоже очень стыдно.

            И эти старания занести мяч в ворота мельтеша пасиками в штрафной вообще не футбол.

            Почет обречен. Хотя я лично очень хотел, что бы у него получилось. Но нет, не получается. Даже Ренн способен прессинговать ПСЖ и выходить из под прессинга они не могут. Что будет с Баварией например? Катастрофа :)

            В нынешнем футболе или ты должен прессинговать, или на крайняк должен спокойно из под него выбираться. Парижу пока не удается ни одно, ни другое...
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