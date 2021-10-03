В 16 Гомис Альфред Перехваты: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

З 6 Агер Наиф Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 8 Пасы: 21 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

З 25 Мелинг Биргер Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

З 23 Омари Уармед Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Перехваты: 4 Выносы: 6 Пасы: 13 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

З 27 Траоре Амари Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 4 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 4 Пасы: 25 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

П 14 Буриго Бенжамен Офсайды: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 75

П 28 Мартен Жонас Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 76

П 10 Сулемана Камаль Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

П 20 Тэ Флавьен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 36 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 87

Н 24 Ляборд Гаэтан Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

Н 7 Терье Мартен Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 75

Запасные игроки

В 1 Салин Ромэйн

З 22 Ассиньон Лоренц Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 15

З 4 Баде Лоик

З 3 Трюффе Адриэн

П 8 Сантамария Батист Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 14

П 26 Угочукву Чимуана Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 10

Н 9 Гуйрасси Сехру Выносы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 15

Н 17 Чауна Лоум