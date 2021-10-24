|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
А по существу, всегда утверждал и буду утверждать, что короля делает свита. Так было и так будет! Один в поле не воин! Пеле в сборной без супер звезд, игравших рядом, ничего бы не добился, при этом звезд, которые понимали его с полувзгляда, как и он их. В Барселоне у Месси, в лучшие годы, были Хави, Иньеста, Маскерано, Пуйоль, а позже Неймар и Суарес, Альба и Бускетс. Звезды ушли, а иные потеряли свои лучшие кондиции и Месси уже приходилось тащить Барсу в одиночку, но результат все равно просел. Сейчас в ПСЖ я наблюдаю повторение Прошлогодней Барселоны, где были и Гризман и Дембеле, но толку не было, потому что каждый играл в свою игру, не желая или не умея подстраиваться под сильнейшего и более умного и умелого. То же и в ПСЖ. Неймар сам по себе, Мбапе сам по себе и Лео оказывается все время в каком то вакууме, потому что остальные вообще непонятно во что играют. Защиты нет. И получвется абсолютно сырая команда, да еще и без грамотного и умного тренера. Я думаю, что Месси дождется смены тренера в Барселоне или в ПСЖ и воссоединится с Агуеро, либо там, либо здесь и тогда игра будет совершенно другая.
А по существу, всегда утверждал и буду утверждать, что короля делает свита. Так было и так будет! Один в поле не воин! Пеле в сборной без супер звезд, игравших рядом, ничего бы не добился, при этом звезд, которые понимали его с полувзгляда, как и он их. В Барселоне у Месси, в лучшие годы, были Хави, Иньеста, Маскерано, Пуйоль, а позже Неймар и Суарес, Альба и Бускетс. Звезды ушли, а иные потеряли свои лучшие кондиции и Месси уже приходилось тащить Барсу в одиночку, но результат все равно просел. Сейчас в ПСЖ я наблюдаю повторение Прошлогодней Барселоны, где были и Гризман и Дембеле, но толку не было, потому что каждый играл в свою игру, не желая или не умея подстраиваться под сильнейшего и более умного и умелого. То же и в ПСЖ. Неймар сам по себе, Мбапе сам по себе и Лео оказывается все время в каком то вакууме, потому что остальные вообще непонятно во что играют. Защиты нет. И получвется абсолютно сырая команда, да еще и без грамотного и умного тренера. Я думаю, что Месси дождется смены тренера в Барселоне или в ПСЖ и воссоединится с Агуеро, либо там, либо здесь и тогда игра будет совершенно другая.
0 пенальти - 0 голов. Закономерность.
0 пенальти - 0 голов. Закономерность.
Цена (млн. €): 166 - 668
======================
Просто вдумайтесь в эту разницу в цене!
Цена (млн. €): 166 - 668
======================
Просто вдумайтесь в эту разницу в цене!
А сегодня Ливерпуль был не Люксембург, поэтому Крис ушёл без гола 😀 да, ушёл в слезах.
Ювентус скинул его и команда заиграла, а МЮ получил гирю на шею 😀
А сегодня Ливерпуль был не Люксембург, поэтому Крис ушёл без гола 😀 да, ушёл в слезах.
Ювентус скинул его и команда заиграла, а МЮ получил гирю на шею 😀
Сыграл не все матчи в чемпионате, травма ещё была.
Сезон закончится, можно подвести итоги и оценить его вклад. 5:0 и Кристина проигрывает, там наверное скажешь тренер виноват? 😀 В подкат не идёт, в отбор не вступает, ну это не царское видимо дело?
Сыграл не все матчи в чемпионате, травма ещё была.
Сезон закончится, можно подвести итоги и оценить его вклад. 5:0 и Кристина проигрывает, там наверное скажешь тренер виноват? 😀 В подкат не идёт, в отбор не вступает, ну это не царское видимо дело?
Неймар худший пока.
Месси с Мбаппе как всегда стараются.
Неймар худший пока.
Месси с Мбаппе как всегда стараются.
Но пока его хватает в ЛЧ и за сборную.
Но пока его хватает в ЛЧ и за сборную.