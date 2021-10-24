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Марсель - Пари Сен-Жермен
Ницца - Лион
Ланс - Мец
Лорьян - Бордо
Реймс - Труа
Ренн - Страсбур
Монако - Монпелье

Протокол матча Марсель против Пари Сен-Жермен

Марсель Логотип футбольный клуб Марсель 0:0 Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен
Марсель
0 : 0
завершен
вчера, 21:45
Стартовый состав
Цена (млн. €): 166 - 668
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 2.7
Средний возраст: 25.1 - 27.6
Средний рост: 183.7 - 178.5
Легионеров: 6 - 9
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 2
Пари Сен-Жермен
Франция. Лига 1 2021/2022, 11 тур
Стадион Велодром
Марсель Логотип футбольный клуб Марсель 0:0 Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен
90:00
Марсель
Пари Сен-Жермен
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.364.431.63
Фонбет 5.30 4.55 1.55
BetBoom 5.33 4.64 1.55
 
17' Тренеру Сампаоли Хорхе
 
18' Ронже Валентен (21)
 
2
71' Ронже Валентен (21) уходит с поля, Конрад (20) вышел на поле
71' Камара Бубакар (4) уходит с поля, Гуйе Папе (22) вышел на поле
 
2
78' Милик Аркадиуш (9) уходит с поля, Дьенг Амаду (12) вышел на поле
78' Юндер Дженгиз (17) уходит с поля, Жерсон (8) вышел на поле
 
45+3' Верратти Марко (6) уходит с поля, Гейе Идрисса (27) вышел на поле
 
57' Хакими Ашраф (2)
 
61' Ди Мария Анхель (11) уходит с поля, Керер Тило (24) вышел на поле
 
83' Неймар (10) уходит с поля, Вейналдум Джорджиньо (18) вышел на поле
 
2
85' Данилу (15)
85' Маркиньос (5)
Наказания
Тренеру Сампаоли Хорхе 17’
Ронже Валентен 18’
57’ Хакими Ашраф
85’ Данилу
85’ Маркиньос
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
45+3’ Гейе Идрисса Верратти Марко
61’ Керер Тило Ди Мария Анхель
Конрад Ронже Валентен 71’
Гуйе Папе Камара Бубакар 71’
Дьенг Амаду Милик Аркадиуш 78’
Жерсон Юндер Дженгиз 78’
83’ Вейналдум Джорджиньо Неймар
Статистика
 15 Удары по воротам 10
1 Удары в створ 4
7 Фолы 8
4 Угловые 5
4 Офсайды 4
48% Владение мячом 52%
4 Cэйвы 1
1 Предупреждения 2
0 Удаления 1
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Все комментарии
Абрамджан
Абрамджан
сегодня в 11:23
Дайте уже Алавес что ли...
ESPANOL
ESPANOL
сегодня в 10:51
    амурец
    амурец ответ aigaziFIGHTER (раскрыть)
    сегодня в 10:23
    а при каких делах Роналду? Он ни в Барселоне, ни в ПСЖ не играл
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 07:51, ред.
    у Мбаппе точность пасов вообще 23% в этой игре. сливает все зазвездившийся негритенок. ну и это наверное не "точность пасов", а "точных пасов", 48 из 57, а у Мбаппе 23 из 29
    Imrebellion
    Imrebellion ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 07:47
      aigaziFIGHTER
      aigaziFIGHTER ответ амурец (раскрыть)
      сегодня в 07:31
      Как всегда забываешь написать: "толи дело Роналду")
      Legend 6
      Legend 6 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      сегодня в 07:04
        112910415
        112910415
        сегодня в 06:27
        странно это всё, неправдоподобно
        pele1981
        pele1981 ответ протон (раскрыть)
        сегодня в 04:40
        И это у них не первый матч такой
        амурец
        амурец
        сегодня в 00:27
        Да уж, Барселона отмучилась с дорогущим балластом, теперь это участь ПСЖ
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        сегодня в 00:18
        Стартовый состав
        Цена (млн. €): 166 - 668
        ======================
        Просто вдумайтесь в эту разницу в цене!
        95-shishani-95
        95-shishani-95 ответ wоlfenstein (комментарий удален) (раскрыть)
        сегодня в 00:11
        От Баварии тоже 4-0, 3-0 в одном сезоне.
        95-shishani-95
        95-shishani-95 ответ Agamaga........ (раскрыть)
        сегодня в 00:10
        Как и Барса. Смотри, теперь не 0-2, 1-3 проигрывают. Теперь только с разницей в 1 мяч проиграли.
        barcamilan
        barcamilan
        сегодня в 00:08
        молодцы хозяева
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        сегодня в 00:08
        Отличная точность передач от супер-пупер распасовщика))
        Agamaga........
        Agamaga........
        вчера в 23:59
        wolfenstein, Если оглянуться назад, то Кристина от команды Месси несколько раз отхватывала по 4:0, 5:0.
        А сегодня Ливерпуль был не Люксембург, поэтому Крис ушёл без гола 😀 да, ушёл в слезах.
        Ювентус скинул его и команда заиграла, а МЮ получил гирю на шею 😀
        протон
        протон
        вчера в 23:50
        Охрененный во Франции футбол. Угловой подать не дают, кидают всякий мусор в игроков, какой-то болельщик срывает опасную атаку. Просто дикость
        Agamaga........
        Agamaga........ ответ aigaziFIGHTER (раскрыть)
        вчера в 23:24
        Любители криша обычно так и делают)
        aigaziFIGHTER
        aigaziFIGHTER ответ Agamaga........ (раскрыть)
        вчера в 23:23
        Он тебя в игнор закинет. ))
        Agamaga........
        Agamaga........ ответ wjlfenstein (раскрыть)
        вчера в 23:22
        Он пришёл в команду после победы в КА, без предсезонки.
        Сыграл не все матчи в чемпионате, травма ещё была.
        Сезон закончится, можно подвести итоги и оценить его вклад. 5:0 и Кристина проигрывает, там наверное скажешь тренер виноват? 😀 В подкат не идёт, в отбор не вступает, ну это не царское видимо дело?
        aigaziFIGHTER
        aigaziFIGHTER
        вчера в 23:05
        Хакими удалился...
        Золoтой Мяч
        Золoтой Мяч
        вчера в 22:50
        Матч хороший.
        Неймар худший пока.
        Месси с Мбаппе как всегда стараются.
        wjlfenstein
        wjlfenstein ответ Agamaga........ (раскрыть)
        вчера в 22:43
        ПСЖ с ним стал намного слабее,чем был раньше.Там где раньше громили,то сейчас они не могут обыграть даже середняков. Это еще в ЛЧ не попалась Бавария или Ливер,будет снова и 5-0 и 8-2 будет.
        DEIVID_555
        DEIVID_555
        вчера в 22:32
        Часто ПСЖ с тренерами ошибается. То физрук Эмери, то Поккетино.
        Agamaga........
        Agamaga........ ответ wjlfenstein (раскрыть)
        вчера в 22:20
        Бывает у него такое, когда и 8 матчей не забивает.
        Но пока его хватает в ЛЧ и за сборную.
        wjlfenstein
        wjlfenstein
        вчера в 22:14
        Фродо за 2 месяца забил три гола,следующие три ждем в декабре))))))
        DEIVID_555
        DEIVID_555
        вчера в 22:07
        Чёртов физрук Поккетино.
        DEIVID_555
        DEIVID_555
        вчера в 21:34
        Вперёд, Париж!
        УЕСКА
        УЕСКА Гости выиграют и обе команды забьют
        вчера в 13:27
        Это принципиальная игра для обеих команд. В прошлом сезоне их матч закончился скандалом и 5 удалениями поэтому заруба должна быть нешуточная. Жду от этого матча много борьбы, желтых карточек и вероятно снова будет у кого то удаление.
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