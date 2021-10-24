В 1 Навас Кейлор Спасений: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

З 3 Кимпембе Преснель Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 63 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

З 5 Маркиньос Фолов заработано: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 6 Желтые карточки: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

З 25 Мендеш Нуно Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Блоки: 2 Перехваты: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

З 2 Хакими Ашраф Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Красные карточки: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 57

П 6 Верратти Марко Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 45

П 15 Данилу Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

П 11 Ди Мария Анхель Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 61

Н 7 Мбаппе Килиан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 2 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

П 30 Месси Лионель Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Всего навесов: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

П 10 Неймар Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 83

Запасные игроки

В 50 Доннарумма Джанлуиджи

З 14 Бернат Хуан

З 22 Диалло Абду

З 24 Керер Тило Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 29

П 18 Вейналдум Джорджиньо Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 12

П 27 Гейе Идрисса Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 45

П 23 Дракслер Юлиан

П 21 Эррера Андер

Н 9 Икарди Мауро

Пропускают

(П) - Мышечная травма

Не играл с 15.10.21 , с ним 6 из 28 очков в нац. чемпионате Паредес Леандро (П) - Мышечная травма