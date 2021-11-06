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ахахахаха
ахахахаха
Смотрел второй тайм - такая скукатище.
Смотрел второй тайм - такая скукатище.
В целом если бы не удаление, то и проиграть мог Макс.
В целом если бы не удаление, то и проиграть мог Макс.
А так, туринских с победой.
А так, туринских с победой.