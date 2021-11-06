В 36 Перин Маттиа Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

З 6 Данило Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

З 4 де Лигт Матийс Ударов всего: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 39 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

З 24 Ругани Даниэле Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

З 12 Сандро Алекс Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 45

П 27 Локателли Мануэль Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

П 14 МакКенни Уэстон Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

П 25 Рабьо Адриен Фолов заработано: 2 Перехваты: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 78

Н 10 Дибала Пауло Ударов всего: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 89

П 22 Кьеза Федерико Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

Н 9 Мората Альваро Ударов всего: 1 Офсайды: 3 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 16 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 88

Запасные игроки

В 35 Исраэль Франко

В 23 Пинсольо Карло

З 19 Бонуччи Леонардо

З 3 Кьеллини Джорджо

З 17 Пеллегрини Лука Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 45

П 30 Бентанкур Родриго Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 1

П 11 Куадрадо Хуан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 12

П 44 Кулусевски Деян

П 5 Мело Артур

П 8 Рэмзи Аарон

Н 20 Бернардески Федерико

Н 21 Жорже Кайо Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 9

Пропускают

(З) - Травма колена

Не играл с 27.10.21 , с ним 6 из 18 очков в нац. чемпионате Де Шильо Маттиа (З) - Травма колена

(Н) - Мышечная травма

Не играл с 20.10.21 , с ним 13 из 18 очков в нац. чемпионате Кин Моизе (Н) - Мышечная травма