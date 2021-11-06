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Ювентус - Фиорентина
Специа - Торино
Кальяри - Аталанта

Протокол матча Ювентус против Фиорентина

Ювентус Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) 1:0 Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция) Фиорентина
Ювентус
1 : 0
завершен
вчера, 20:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 375 - 150
Очков за игру в нац. чемп.: 1.4 - 1.6
Средний возраст: 26.3 - 27.2
Средний рост: 184.5 - 182.4
Легионеров: 6 - 6
Схемы: 4-4-2 - 4-3-3
Серия побед: 1 - 1
Фиорентина
Италия. Серия А 2021/2022, 12 тур
Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
Ювентус Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) 1:0 Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция) Фиорентина
90:00
Ювентус
Фиорентина
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.673.965.83
Фонбет 1.65 3.70 5.85
Мелбет 1.69 3.92 5.90
1XBET 1.66 4.28 5.55
BetBoom 1.69 3.78 5.48
    Еще
     
    45+1' Данило (6)
     
    46' Сандро Алекс (12) уходит с поля, Пеллегрини Лука (17) вышел на поле
     
    79' Рабьо Адриен (25) уходит с поля, Куадрадо Хуан (11) вышел на поле
     
    2
    88' Ругани Даниэле (24)
    88' Мората Альваро (9) уходит с поля, Жорже Кайо (21) вышел на поле
     
    2
    90+1' (1:0) Куадрадо Хуан (11) (Локателли Мануэль (27))
    90+2' Дибала Пауло (10) уходит с поля, Бентанкур Родриго (30) вышел на поле
     
    26' Мартинес Лукас (2)
     
    64' Торрейра Лукас (18) уходит с поля, Амрабат Софьян (34) вышел на поле
     
    66' Миленкович Никола (4)
     
    73' Миленкович Никола (4)
     
    74' Сапонара Риккардо (8) уходит с поля, Соттил Риккардо (33) вышел на поле
     
    75' Кальехон Хосе (7) уходит с поля, Игор (98) вышел на поле
     
    2
    78' Бонавентура Джакомо (5) уходит с поля, Данкан Альфред (32) вышел на поле
    78' Кастровилли Гаэтано (10) уходит с поля, Настасич Матия (55) вышел на поле
     
    82' Настасич Матия (55)
    Голы
    Куадрадо Хуан
    ассистент Локателли Мануэль     		1:0 90+1’
    Наказания
    26’ Мартинес Лукас
    Данило 45+1’
    66’ Миленкович Никола
    73’ Миленкович Никола
    82’ Настасич Матия
    Ругани Даниэле 88’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Пеллегрини Лука Сандро Алекс 46’
    64’ Амрабат Софьян Торрейра Лукас
    74’ Соттил Риккардо Сапонара Риккардо
    75’ Игор Кальехон Хосе
    78’ Данкан Альфред Бонавентура Джакомо
    78’ Настасич Матия Кастровилли Гаэтано
    Куадрадо Хуан Рабьо Адриен 79’
    Жорже Кайо Мората Альваро 88’
    Бентанкур Родриго Дибала Пауло 90+2’
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 6
    		3 Удары в створ 1
    		15 Фолы 16
    		5 Угловые 5
    		5 Офсайды 0
    		51% Владение мячом 49%
    		1 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 4
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 12:32
    зашол в конце пару минут смотрел... увидел как Днората с 4 метров бьет по воротам... но на пути мяча оказывается... рука самого Днораты))))
    ахахахаха
    ZA POROGA
    ZA POROGA
    сегодня в 10:31
    а вот ежеле бы кокоша играл за фиалок , то не дошло бы до валидольного окончания матча , а так - его даже в запасе нет - заворотним беком играет кокоша с подающими мячи пацанами ..к тому же за неплохие деньги - вот свезло - или щука или золотая рыбка к нему приплыли )))
    karnager
    karnager
    сегодня в 09:42
    Реакция Кокорина: ну и пох))
    112910415
    112910415
    сегодня в 09:36
    не сказать, что закономерная победа
    BIANCONERI27
    BIANCONERI27 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 09:21
    Да,но он был проблемой в тоже время,сейчас Кьеза,Дибала,Берни раскрываются в командной игре,Юве наладил фланги за 10 лет.
    BIANCONERI27
    BIANCONERI27
    сегодня в 09:19
    Пойдет,может Макс сделал ставку на ЛЧ,узнаем против Челси.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 09:09
    при посредственном тренере и КР7, Юве бы разобрала эти фиалки на лепестки,тычинки и пестики,даже играя в меньшинстве. Тут же с Аллегри,был расчёт на Господина Случай.
    Garrincha58
    Garrincha58
    сегодня в 09:02
    зимой придёт забивной нап и всё у них наладится
    Джимми Хокинс
    Джимми Хокинс
    сегодня в 07:28
    Красавцы, баланса и игры нет, но хоть так брать очки, где на фарте, где на самоотдаче.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:35
    Всё таки сумели туринцы дожать соперника в самом конце матча. Как же трудно приходится Ювентусу после ухода Криштиану Роналду. Ведь делал разницу в самых сложных ситуациях. Сколько раз он вытаскивал Старую Сеньору в сложных матчах, да Манчестер Юнайтед сейчас вытаскивает то в Лиге Чемпионов УЕФА, то в АПЛ, и в сборной Португалии забивает. Теперь же у Ювентуса в главных ролях идёт Паоло Дибала. Но хватит ли его на весь сезон?! Вот в чем вопрос.
    Bensurr
    Bensurr
    сегодня в 00:41
    Ювентус не заслуживал победы игра была равна повезло туринцам пока Аллегри на отскоках посмотрим что будет дальше.
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 00:25
    Долго упирались.
    Mi6
    Mi6
    вчера в 23:15
    Эх, играл бы Сашок
    juvenale
    juvenale ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    вчера в 23:10
    ну ничего толком не создали и удар в перекладину это не одно и тоже))и гол из вне игры и момент мораты
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 23:08
    штанга-перекладина это далеко не гол,если мяч не оказался в сетке. Это даже вроде бы не в створ.
    ZjzoRe
    ZjzoRe ответ Баобаб (раскрыть)
    вчера в 22:43
      juvenale
      juvenale ответ заDOOMчивый (раскрыть)
      вчера в 22:30, ред.
      согласен, перекладина кьезы это ведь ничего хахаха
      протон
      протон
      вчера в 22:17
      Дикий отскок Юве.Без Криштины еле тянут батарейки.А фиалкам не хватило 3-х минут и Кокорина.
      Zhgoon
      Zhgoon
      вчера в 22:16
      Ну, спасибо зебрам за удаление Миленковича. Нашим будет проще с ними в следующем туре.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ Zhgoon (раскрыть)
      вчера в 22:14
      не понятно,чем они на базе занимались до субботы.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      вчера в 22:12
      Николка сделал всю игру,точнее её перевернул. С его уходом,фиалки начали увядать. Но Юве конечно днищееее. Они даже в большинстве ничего толком создать так и не смогли,случайный гол от рикошета,хотя конечно Квадрат внёс остроту на фланге,отличный бегунок,как и Кьеза,на фоне столбов.
      Смотрел второй тайм - такая скукатище.
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      вчера в 22:07
      Ну хоть так . Пора на вершину !
      злой болельщик
      злой болельщик
      вчера в 22:06
      А почему Куадрадо не выпустили против Зенита? Пожалели что-ли, и так с лихвой...
      Не дождётесь
      Не дождётесь
      вчера в 22:02
      Чисто по фактам. Аллегри остался позади, футбол рванул вперёд, но он хороший тактик и вернёт утраченное. Пока он тормозит с заменами. Рабьо и Морату давно снимать нужно было. Сандро зря на бестолкового Пелегрини поменял, лишь ослабил фланг. Над Кайо Жоржи поиздевался, дал пять минут побегать. Это не время для молодого напа.
      В целом если бы не удаление, то и проиграть мог Макс.
      Баобаб
      Баобаб
      вчера в 22:01
      Юве, в каком бы он не был состоянии, один хрен поползёт вверх.
      juvenale
      juvenale
      вчера в 22:00
      Кьезе жаль не повезло пару раз
      Не дождётесь
      Не дождётесь ответ Сантус (раскрыть)
      вчера в 21:59
        Не дождётесь
        Не дождётесь
        вчера в 21:59
        Хейтерам Ювентуса скажу одно - Не дождётесь)
        Сантус
        Сантус
        вчера в 21:57, ред.
        Ну всё.Алегри гуру,Скудето в кармане,великая команда снова на марше...)
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец.
        вчера в 21:56
        Юве просто повезло, что не играл Кокорин) он бы в этом матче зарешал..
        А так, туринских с победой.
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