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Уфа - Урал
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Локомотив - Ростов
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Протокол матча Уфа против Урал

Уфа Логотип футбольный клуб Уфа 0:1 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург) Урал
Уфа
0 : 1
завершен
вчера, 14:00
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 0.9 - 0.7
Средний возраст: 29.1 - 25.8
Средний рост: 183.3 - 184.8
Легионеров: 2 - 4
Схемы: 5-3-2 - 5-4-1
Серия побед: 0 - 2
Урал
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 10 тур
Стадион Нефтяник (Уфа) +8 +9, Пасмурно
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 1.95 3.40 4.20
Мелбет 1.92 3.37 4.67
1XBET 1.95 3.48 4.64
BetBoom 1.84 3.57 4.66
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    9' Иванов Олег (19)
     
    17' Голубев Артем (22) уходит с поля, Касинтура Эгаш (23) вышел на поле
     
    58' Сухов Александр (33) уходит с поля, Бауэр Мориц (32) вышел на поле
     
    74' Милетич Неманья (11) уходит с поля, Ботака-Иобома Эрвинг (15) вышел на поле
     
    88' Кротов Вячеслав (57) уходит с поля, Фищенко Руслан (6) вышел на поле
     
    90+2' Никитин Алексей (4)
     
    34' (0:1) Бикфалви Эрик (10) (Егорычев Андрей (5))
     
    38' Бикфалви Эрик (10)
     
    62' Гаджимурадов Рамазан (11) уходит с поля, Подберёзкин Вячеслав (21) вышел на поле
     
    68' Мишкич Даниел (19)
    Голы
    34’ 0:1 Бикфалви Эрик
    ассистент Егорычев Андрей
    Наказания
    Иванов Олег 9’
    38’ Бикфалви Эрик
    68’ Мишкич Даниел
    Никитин Алексей 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Касинтура Эгаш Голубев Артем 17’
    Бауэр Мориц Сухов Александр 58’
    62’ Подберёзкин Вячеслав Гаджимурадов Рамазан
    Ботака-Иобома Эрвинг Милетич Неманья 74’
    Фищенко Руслан Кротов Вячеслав 88’
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 11
    		4 Удары в створ 5
    		14 Фолы 19
    		6 Угловые 6
    		2 Офсайды 0
    		51% Владение мячом 49%
    		4 Cэйвы 4
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    протон
    протон
    вчера в 19:01
    Донная унылая игра на пластмассовом ковре, и вот за это Прядкин ждёт там какие то бабосы? Мне кажется РПЛ и Прядкин сами должны доплачивать жа такие матчи
    112910415
    112910415
    вчера в 18:38
    ура, Урал !
    dok66
    dok66
    вчера в 17:21
    Надеялся хотя бы на ничью . Уралу респект !
    Брулин
    Брулин
    вчера в 16:24
    Урал с тремя очками , Эрик ты красавчик
    Трезвый повар
    Трезвый повар ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
    вчера в 16:16
    Президенту клуба сейчас не до команды. Он получил от губернатора земельный участок и строит новый ЖК
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ ответ Трезвый повар (раскрыть)
    вчера в 16:03
    Интересно, Арташес знает об этом?
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 16:01, ред.
    А вот вам и Шалимов , здрасти и сразу прощай Уфа Газизова !
    Не буду о матче, просто чисто статистика ,удары в створ , победа логична ! С ПОБЕДОЙ Екатеринбург !!!
    Всем Добра !!!
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 15:58
    Ростов уже на последнем месте
    Kosmos58
    Kosmos58 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    вчера в 15:14
    Очко туда, очко сюда ... Рано делать выводы!
    Kosmos58
    Kosmos58
    вчера в 13:56
    Земляки, не подведите!
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 12:25
    За Уфу
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3 победа гостей или ничья
    вчера в 12:02
    В этой игре сложно угадать счёт, но чуйка мне подсказывает, что Урал даст бой, ведь в случае победы, они смогут выйти из зоны вылета и стыков, поэтому поставлю на то, что гости не проиграют!
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 10:48
    1-1.
    ermak6848
    ermak6848 победа хозяев
    вчера в 06:01
    Битва середнячков
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