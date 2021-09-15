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«Милан» играл сегодня в такой же тактике на контратаках, но на выезде с опытным противником, имея состав в два раза дешевле и полностью состоящий из молодежи. И показал куда больше футбола, чем «Атлетико» у себя перед болельщиками.
Хотя, ничья тут скорее на руку красно-черным. Может это футбольная справедливость такая.
«Милан» играл сегодня в такой же тактике на контратаках, но на выезде с опытным противником, имея состав в два раза дешевле и полностью состоящий из молодежи. И показал куда больше футбола, чем «Атлетико» у себя перед болельщиками.
Хотя, ничья тут скорее на руку красно-черным. Может это футбольная справедливость такая.