В 1 Кобель Грегор Голов пропущено: 3 Спасений: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

З 16 Аканджи Мануэль Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

З 24 Менье Тома Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

З 15 Хуммельс Матс Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Выносы: 1 Красные карточки: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 29

Н 10 Азар Торган Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 34

П 22 Беллингхэм Джуд Ударов всего: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

П 19 Брандт Юлиан Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Выносы: 2 Пасы: 29 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

П 28 Витсель Аксель Фолов заработано: 1 Отборы: 5 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 31 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

З 39 Вольф Мариус Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 58

Н 11 Ройс Марко Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Выносы: 4 Пенальти забито: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 76

Н 27 Тиггес Штеффен Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 76

Запасные игроки

В 35 Хитц Марвин

З 5 Загаду Дэн-Аксель

З 34 Понграчич Марин Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 56

П 36 Кнауфф Ансгар Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 14

П 30 Пасслак Феликс Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 7 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 32

П 37 Рашль Тобиас

П 20 Рейньер

Н 21 Мален Дониэлл Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Перехваты: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 14

Н 18 Мукоко Юссуфа

Пропускают

(З) - Мышечная травма

Не играл с 02.10.21 , с ним 12 из 24 очков в нац. чемпионате Геррейру Рафаэль (З) - Мышечная травма

(П) - Травма колена

Не играл с 28.09.21 , с ним 12 из 24 очков в нац. чемпионате Дахуд Махмуд (П) - Травма колена

(П) - Мышечная травма

Не играл с 26.10.21 , с ним 9 из 24 очков в нац. чемпионате Джан Эмре (П) - Мышечная травма

(П) - Мышечная травма

Не играл с 03.09.21 , с ним 6 из 24 очков в нац. чемпионате Рейна Джованни (П) - Мышечная травма

(Н) - Мышечная травма

Не играл с 19.10.21 , с ним 15 из 24 очков в нац. чемпионате Холанд Эрлинг (Н) - Мышечная травма