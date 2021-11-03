ГлавнаяВсе матчи
Матчи Лига чемпионов 2021/2022
Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Евро-2020
Лига конференций 2021/2022
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Германия. Бундеслига 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок Английской Лиги 2021/2022
Испания. Кубок 2021/2022
Италия. Кубок 2021/2022
Германия. Кубок 2021/2022
Украина. Премьер-Лига 2021/2022
Нидерланды. Эредивизие 2021/2022
Португалия. Примейра 2021/2022
Беларусь. Высшая лига 2021
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Россия. Суперкубок 2019
Англия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Франция. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2021
Кубок Америки 2021
Олимпиада 2020
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
Чемпионат мира 2018
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2021/2022
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2021/2022
Австрия. Первая Лига 2021/2022
Азербайджан. Премьер-лига 2021/2022
Албания. Суперлига 2021/2022
Англия. Лига Один 2021/2022
Англия. Лига Два 2021/2022
Англия. Кубок 2021/2022
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер лига 2021/2022
Беларусь. Кубок 2021/2022
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Бельгия. Кубок 2021/2022
Бельгия. Вторая лига 2021/2022
Болгария. Первая лига 2021/2022
Болгария. Вторая лига 2021/2022
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия B 2021
Бразилия. Серия С 2021
Венгрия. Чемпионат I 2021/2022
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2021/2022
Германия. Третья лига 2021/2022
Гондурас. Лига Насьональ 2021/2022
Греция. Суперлига 2021/2022
Грузия. Высшая Лига 2021
Дания. Суперлига 2021/2022
Дания. Первый дивизион 2021/2022
Египет. Премьер-Лига 2021/2022
Израиль. Премьер-Лига 2021/2022
Израиль. Первый дивизион 2021/2022
Индия. Суперлига 2021/2022
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2021
Испания. Сегунда 2021/2022
Италия. Серия B 2021/2022
Катар. Старс-Лига 2021/2022
Кипр. Первый дивизион 2021/2022
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2021/2022
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2021
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2021/2022
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2021
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ-2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ-2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Отбор Евро-2023 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2021/2022
Молдова. Национальный дивизион 2021/2022
Нидерланды. Первый дивизион 2021/2022
Нидерланды. Кубок Нидерландов 2021/2022
Никарагуа. Примера 2021/2022
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2021/2022
Польша. Первый дивизион 2021/2022
Португалия. Сегунда 2021/2022
Португалия. Кубок 2021/2022
Португалия. Кубок Лиги 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 1 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 2 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 3 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 4 2021/2022
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2021/2022
Россия. Премьер-Лига Крыма 2021/2022
Кубок Париматч Премьер 2021
Румыния. Лига 1 2021/2022
Румыния. Лига 2 2021/2022
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2021/2022
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2021/2022
Сербия. Суперлига 2021/2022
Словакия. Первая лига 2021/2022
Словения. Первая лига 2021/2022
Словения. Вторая лига 2021/2022
США. МЛС 2021
США. ЮСЛ 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2021/2022
Турция. Первая лига 2021/2022
Турция. Кубок Турции 2021/2022
Украина. Первая лига 2021/2022
Украина. Кубок Украины 2021/2022
Уругвай. Примера 2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уругвай. Сегунда 2021
Уэльс. Кимру Альянс 2021/2022
Уэльс. Премьер-лига 2021/2022
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2021/2022
Хорватия. Первая лига 2021/2022
Чехия. Первая лига 2021/2022
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2021/2022
Швеция. Аллсвенскан 2021
Швеция. Суперэттан 2021
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2021/2022
Япония. J-Лига 2021
2021-11-03
2021-06-22
2021-06-25
2021-07-06
2021-07-07
2021-07-13
2021-07-14
2021-07-20
2021-07-21
2021-07-27
2021-07-28
2021-08-03
2021-08-04
2021-08-10
2021-08-17
2021-08-18
2021-08-24
2021-08-25
2021-09-14
2021-09-15
2021-09-28
2021-09-29
2021-10-19
2021-10-20
2021-11-02
2021-11-03
2021-11-23
2021-11-24
2021-12-07
2021-12-08
Боруссия - Аякс
Милан - Порту
Реал - Шахтёр
Манчестер Сити - Брюгге
РБ Лейпциг - Пари Сен-Жермен
Ливерпуль - Атлетико
Спортинг - Бешикташ
Шериф - Интер

Протокол матча Боруссия против Аякс

Боруссия Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд) 1:3 Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам) Аякс
Боруссия
1 : 3
завершен
вчера, 23:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 216.2 - 205.8
Очков за игру в нац. чемп.: 2.4 - 2.4
Средний возраст: 26.8 - 26
Средний рост: 187 - 182.5
Легионеров: 6 - 6
Схемы: 4-3-3 - 4-2-3-1
Серия побед: 3 - 0
Аякс
Лига чемпионов 2021/2022, 4 тур
Стадион Сигнал Идуна Парк
Боруссия Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд) 1:3 Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам) Аякс
90:00
Боруссия
Аякс
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.583.972.58
Фонбет 2.70 3.80 2.40
BetBoom 2.96 3.81 2.28
    Еще
     
    29' Хуммельс Матс (15)
     
    34' Азар Торган (10) уходит с поля, Понграчич Марин (34) вышел на поле
     
    37' (1:0) Ройс Марко (11)
     
    58' Вольф Мариус (39) уходит с поля, Пасслак Феликс (30) вышел на поле
     
    2
    76' Тиггес Штеффен (27) уходит с поля, Мален Дониэлл (21) вышел на поле
    76' Ройс Марко (11) уходит с поля, Кнауфф Ансгар (36) вышел на поле
     
    79' Кнауфф Ансгар (36)
     
    39' Альварес Эдсон (4)
     
    46' Альварес Эдсон (4) уходит с поля, Классен Дэви (6) вышел на поле
     
    67' Бергейс Стевен (23) уходит с поля, Кудус Мохаммед (20) вышел на поле
     
    72' (1:1) Тадич Душан (10)
     
    83' (1:2) Аллер Себастьен (22) (Антони (11))
     
    90+3' (1:3) Классен Дэви (6) (Антони (11))
    Голы
    Ройс Марко 1:0(П) 37’
    72’ 1:1 Тадич Душан
    83’ 1:2 Аллер Себастьен
    ассистент Антони
    90+3’ 1:3 Классен Дэви
    ассистент Антони
    Наказания
    Хуммельс Матс 29’
    39’ Альварес Эдсон
    Кнауфф Ансгар 79’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Понграчич Марин Азар Торган 34’
    46’ Классен Дэви Альварес Эдсон
    Пасслак Феликс Вольф Мариус 58’
    67’ Кудус Мохаммед Бергейс Стевен
    Мален Дониэлл Тиггес Штеффен 76’
    Кнауфф Ансгар Ройс Марко 76’
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 15
    		4 Удары в створ 5
    		8 Фолы 6
    		4 Угловые 6
    		3 Офсайды 7
    		30% Владение мячом 70%
    		2 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 1
    		1 Удаления 0
    Сортировать
    Все комментарии
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:32
    Боруссия Дортмунд с Эрлингом Холандом, и Боруссия Дортмунд без Эрлинга Холанда- это две разные команды. Чем Боруссия хуже сыграет в Лиге Чемпионов УЕФА, тем лучше для покупателей Эрлинга Холанда. Надеюсь, что этим покупателем станет Реал Мадрид. А что касается игры, то конечно же судья тоже сильно начудил, удалив Матса Хуммельса за очень-очень странное нарушение. А Аякс продолжает удивлять. сначало Реал, Ювентус и теперь Боруссия Дортмунд. А кто следующий клиент этого грозного клуба из столицы Нидерландов?
    Agamaga........
    Agamaga........
    сегодня в 01:29
    Молодцы Аякс! Я всегда за вас.
    DEIVID_777
    DEIVID_777
    сегодня в 01:15
    Матч показал, что английских пи...ов со свистками нельзя подпускать к ЛЧ.
    Что игроки в Англии го..., а судьи ещё хуже.
    Dauletbek
    Dauletbek
    сегодня в 01:14
    Одно очко теперь и Аякс с первого места в плей-офф
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ Van Vanovich (раскрыть)
    сегодня в 01:14
    Да ну сейчас. Это разве возмещение? Ну поставил пенальти, а Дортмунд всё равно столько времени в меньшинстве играл.
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 01:00
    Ох уж этот Аякс прет и прет
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 00:57
    видимо БД пойдет в ЛЕ играть
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    вчера в 23:42
    Контакт на Белингхеме был, но упал он не в ту сторону и неестественно)). Пенальти не должно быть, Оливер возместил свою ошибку.
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    вчера в 23:41
    Удаление Хумельса несправедливое! Неужели нет новых судей, одни и те же лица??? этот Оливер косячит частенько.
    УЕСКА
    УЕСКА Хозяева выиграют и обе команды забьют
    вчера в 22:51
    После разгрома 0:4 в Амстердаме Боруссия должна брать реванш дома и одержать победу. Пусть даже без Холанда но все равно должны побеждать. Крупной победы не жду, скорее всего Боруссия выиграет с разницей в 1 мяч.
    stanichnik
    stanichnik Обе команды забьют в 1-м тайме - да
    вчера в 22:29
    Обе команды находятся в верхней половине турнирной таблицы, но Аякс имеет в своём активе домашнюю крупную победу над соперником. Сегодня настала очередь Боруссии вернуть долг за поражение в первом круге.
    Amsterdamsche Ajax
    Amsterdamsche Ajax
    вчера в 16:14
    Ну что Аякс, повторим Амстердаиский разгром шмелей!
    RUPRICHT
    RUPRICHT Тотал больше во 2-м тайме - 1.75
    вчера в 12:17
    В прошлом туре Лч шмели смотрелись не настолько плохо, насколько был прекрасен Аякс. Команда из Амстердама показывает, наверное, лучший свой футбол в 21 веке, она уже имеет 9 очков из 9 в своём активе в группе с Боруссией, Спортингом и Бешикташем. Причём проходят без каких либо проблем. Про Дортмундцев могу сказать, что они имеют неплохую форму, но я не знаю как они будут забивать топовым командам без своего бомбардира. Конечно, свои трибуны дадут гол, но надеяться на что-то большее, чем ничья в этом матче не стоит
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    вчера в 12:11
    Важнейшая игра для "Боруссии" с точки зрения решения задачи выхода из группы. О чем собственно и заявил спортивный директор немецкого клуба. "Шмели" очень здорово выступают на своем домашнем стадионе в текущем сезоне. Еще никому не удалось увезти отсюда хотя бы ничью. "Аяксу" здорово помогли их болельщики в первом матче, создав потрясающую атмосферу на стадионе. На сей раз подобный козырь будет уже у дортмундцев.

    "Аякс" хоть и оступился в Эредивизи с середнячком, не стоит видеть в этом какой-то намек на спад или непостоянство. В Лиге чемпионов амстердамцы играют совсем по-другому. Отсутствие травм и мотивация досрочного выхода в плей-офф увеличивают и без того хорошие перспективы гостей.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3 победа гостей или ничья
    вчера в 10:29
    В этой игре я поставлю на то что Аякс не проиграет и тб 2,5 у Боруссии очень много травмированных, в том числе и их лидер Холанд, Аякс уже громил хозяев и сейчас должен хотябы не проиграть!
    Остапчук 67
    Остапчук 67 ничья
    вчера в 07:34
    Будет ли играть Холанд? Вот в чем вопрос. Но классных игроков в БД хватает и без него. В этой группе еще не играли в ничью, на нее я и поставлю.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100