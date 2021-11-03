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Что игроки в Англии го..., а судьи ещё хуже.
"Аякс" хоть и оступился в Эредивизи с середнячком, не стоит видеть в этом какой-то намек на спад или непостоянство. В Лиге чемпионов амстердамцы играют совсем по-другому. Отсутствие травм и мотивация досрочного выхода в плей-офф увеличивают и без того хорошие перспективы гостей.
"Аякс" хоть и оступился в Эредивизи с середнячком, не стоит видеть в этом какой-то намек на спад или непостоянство. В Лиге чемпионов амстердамцы играют совсем по-другому. Отсутствие травм и мотивация досрочного выхода в плей-офф увеличивают и без того хорошие перспективы гостей.