В 16 Нюбель Александер Пасы: 46 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 94

З 26 Агилар Рубен Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 113 Точность пасов: 103 Минут сыграно: 94

З 3 Марипан Гильермо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 84 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 94

З 21 Павлович Страхинья Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 101 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 94

П 7 Мартинш Желсон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 45

П 36 Матазо Элиот Фолов заработано: 4 Отборы: 5 Перехваты: 3 Пасы: 50 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 73

П 8 Тчуамени Орельен Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 4 Пасы: 67 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 94

П 27 Диатта Крепин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 94

Н 39 Исидор Вильсон Ударов всего: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 45

Н 31 Фолланд Кевин Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 61

З 14 Якобс Исмаил Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 1 Маецки Радослав

В 30 Манноне Вито

З 5 Бадьяшиль Бенуа

З 6 Дисаси Аксель

З 12 Кайо Энрике Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Пасы: 40 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 49

З 34 Матсима Крислайн

П 17 Головин Александр Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 49

П 37 Диоп Софьян

П 11 Лукас Жан

П 4 Фабрегас Сеск Фолов заработано: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 49

П 22 Фофана Юссуф Пасы: 13 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 21

Н 10 Бен-Йеддер Виссам Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 33

Пропускают

(Н) - Простуда

Не играл с 03.10.21 , с ним 11 из 14 очков в нац. чемпионате Боаду Майрон (Н) - Простуда