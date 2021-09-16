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Протокол матча Рома против ЦСКА

Рома Логотип футбольный клуб Рома (Рим) 5:1 Логотип футбольный клуб ЦСКА (София) ЦСКА
Рома
5 : 1
завершен
16 сентября 2021, 22:00
четверг
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 3 - 2.5
Средний возраст: 25.7 - 26.3
Легионеров: 7 - 7
Схемы: 4-2-3-1 - 4-4-2
Серия побед: 5 - 0
ЦСКА
Лига конференций 2021/2022, 1 тур
Стадион Олимпико
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.235.7814.90
Фонбет 1.22 6.20 14.00
Мелбет 1.18 6.98 15.00
1XBET 1.16 7.30 16.00
 
25' (1:1) Пеллегрини Лоренцо (7) (Карсдорп Рик (2))
 
38' (2:1) Эль-Шаарави Стефан (92) (Шомуродов Элдор (14))
 
46' Карсдорп Рик (2) уходит с поля, Роджер Ибаньес (3) вышел на поле
 
2
58' Вильяр Гонсало (8) уходит с поля, Верету Жордан (17) вышел на поле
58' Диавара Амаду (42) уходит с поля, Кристанте Бриан (4) вышел на поле
 
62' (3:1) Пеллегрини Лоренцо (7) (Калафьори Риккардо (13))
 
75' Пеллегрини Лоренцо (7) уходит с поля, Абрахам Тэмми (9) вышел на поле
 
77' Калафьори Риккардо (13) уходит с поля, Кумбулла Мараш (24) вышел на поле
 
82' (4:1) Манчини Джанлука (23) (Смоллинг Крис (6))
 
84' (5:1) Абрахам Тэмми (9) (Шомуродов Элдор (14))
 
10' (0:1) Кэри Грехэм (8) (Вилдсхут Яник (30))
 
67' Вилдсхут Яник (30)
 
68' Йомов Георги (10) уходит с поля, Бай Йохан (7) вышел на поле
 
74' Туритсов Иван (19) уходит с поля, Дончев Асен (16) вышел на поле
 
80' Вилдсхут Яник (30)
 
87' Крастев Калоян (14) уходит с поля, Ахмедов Ахмед (23) вышел на поле
 
90+4' Лам Томас (29)
Голы
10’ 0:1 Кэри Грехэм
ассистент Вилдсхут Яник
Пеллегрини Лоренцо
ассистент Карсдорп Рик 		1:1 25’
Эль-Шаарави Стефан
ассистент Шомуродов Элдор 		2:1 38’
Пеллегрини Лоренцо
ассистент Калафьори Риккардо 		3:1 62’
Манчини Джанлука
ассистент Смоллинг Крис 		4:1 82’
Абрахам Тэмми
ассистент Шомуродов Элдор 		5:1 84’
Наказания
67’ Вилдсхут Яник
80’ Вилдсхут Яник
90+4’ Лам Томас
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Роджер Ибаньес Карсдорп Рик 46’
Верету Жордан Вильяр Гонсало 58’
Кристанте Бриан Диавара Амаду 58’
68’ Бай Йохан Йомов Георги
74’ Дончев Асен Туритсов Иван
Абрахам Тэмми Пеллегрини Лоренцо 75’
Кумбулла Мараш Калафьори Риккардо 77’
87’ Ахмедов Ахмед Крастев Калоян
Статистика
 16 Удары по воротам 11
7 Удары в створ 4
12 Фолы 12
5 Угловые 5
62% Владение мячом 38%
3 Cэйвы 2
0 Предупреждения 3
0 Удаления 1
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Все комментарии
Crooclin
Crooclin ответ mat73 (раскрыть)
18 сентября в 16:28
Жаба душит что у Шомуродова уже второй сезон карьера в Италии идёт в гору и он уже без 5 минут игрок основного состава у самого Моуриньо, и он уже успешнее всех остальных российских легионеров в Европе?)
Crooclin
Crooclin
18 сентября в 16:11
Честно говоря, даже близко не ожидал такой прыти от соотечественника!! На памяти из наших за рубежом более-менее ярко засветились только Миржалол Касымов и Одил Ахмедов - играли в российских клубах и отмечались голами в еврокубках. Был ещё Игорь Шквырин, но он играл в Казахстане еще в те времена, когда Казахстан играл в Азии, да и ничем особо не выделился.
А у Шомуродова за Рому уже 5 результативных действий в 6 матчах, плюс отметился голом в дебютном матче за Рому и красиво помог вырвать Моуриньо победу в 1000м матче на последних минутах матча - теперь он точно будет в числе фаворитов Жозе в Роме)
DXTK
DXTK
17 сентября в 16:06
Моуриньо хочет этот трофей. для коллекции
Конь 666
Конь 666
17 сентября в 14:20
Элдор не перестает радовать! Так держать! Пример всем, кто не хочет уезжать в условные Дженоа, думая что потом не перейдет в условные Ромы
Альфи
Альфи
17 сентября в 10:02
Всех с победой! Хоть соперник и слабый, но вспоминая прошлый сезон - сколько таких соперников мы не обыгрывали и мучились по игре. Сегодня очень уверенно. Шома ну прямо молодец и атаках успевал и снаряды подносить.
Ложка дегтя - защита это прямо пичаль!!!!!!. Ну и замены Кардсдорпу нет совсем справа. А вот слева Калафьори прям нравится
Но если атака будет забивать больше, чем лажает защита, то все будет отлично))
Особенно понравилось 2 центральных защитника на острие атаки забивают гол.
Просто магия.
https://www.as-roma.ru/upload/iblock/52c/mgDMfRjCi2g.jpg
Альфи
Альфи ответ Ravshan878 (раскрыть)
17 сентября в 09:53
Давай дорогой поправляйся.
санек002
санек002
17 сентября в 09:22
а начиналось так хорошо!
Союзник противников
Союзник противников
17 сентября в 09:09
А что делали в эти дни два наших "сапожника"? Кальян курили???
Ravshan878
Ravshan878 ответ Альфи (раскрыть)
17 сентября в 07:57
Да чуть подводить серца.Позве вчера сходил кардиологу. Выписала куча лекарства. Вот такие дела.Может быть осенний обострение.Будем лечится.
Спасибо родная.
mat73
mat73
17 сентября в 07:09
А что вы радуетесь за него? Не наш ведь, узбекский парень. ..
Аксинья
Аксинья
17 сентября в 05:03
Шома красавец, уж если не получается забить самому, то он не скупится на голевые передачи )) Дончаки всем сердцем за Рому и Шому))
Пирамида
Пирамида
17 сентября в 03:10
Если бы существовал СССР, наверное мы увидели бы Шомуродова в сборной.. .
Пирамида
Пирамида
17 сентября в 03:06
Молодец Эльдор. И русские болеют за тебя.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
17 сентября в 01:21, ред.
Потому что Моур не просто скачет или чего-то там изображает на бровке, человек работает, с игроками, индивидуально, причем со звёздами, как психолог, поэтому те кто на поле, понимают что им делать, так же он работает во время матча с судьями, с соперниками, потом с журналистами, и поэтому имеет авторитет, если не имеет, он просто уходит, но не просто, прихватив с собой неустойку, поэтому он и типа особенный
Ironigor
Ironigor
17 сентября в 00:24
Красивый футбол ⚽ !!!
Конечно первые минуты очень мощно начали свою игру ЦСКА, хотели задавить Рому и на десятой минуте красивый гол всё таки влител в ворота римского клуба. Рома потихоньку пришла в себя после пропущенного мяча и начала поддавливать болгарскую команду ,заставляя их уходить в глубокую оборону . И на двадцать пятой минуте шикарным ударом Лоренцо Пеллегрини сравнивает счёт. Но футболисты ЦСКА не сдавались и выходили в хорошие контратаки ,которые могли закончится и взятиям ворот. За семь минут до перерыва всё таки свой момент не упустил один из самых лучших игроков Ромы Эль - Шаарави и забивает свои мяч в ворота ЦСКА. Ну а вторая половина второго тайма Рома после того как счёт был уже 3:1 , стали как говорится играть в своё удовольствие и довели счёт до разгромного , после того как у ЦСКА был удалён Яник на восьмидесятой минуте. Ну а на табло светится окончательный счёт матча 5:1 . И это уже серьёзно.
Рома начинает набирать ход, находит свою игру и становится очень серьёзным соперником . Пожелаем Роме и Моуриньо Удачи !!! Всем Добра !!!
zsb1961
zsb1961
17 сентября в 00:23
Предсказуемый результат.
протон
протон
17 сентября в 00:00
с победой Рома.
Gahi
Gahi
16 сентября в 23:59
Рома показала сегодня в игре против ЦСКА свой потенциал команда умела вела игру, и даже в стартовом составе Жозе Моуриньо оставил в запасе таких футболистов как Абрахама и Мхитаряна, но дал возможность с первых минут проявить себя Элдору Шомуродову. Который очень хорошо правёл весь матч отрабатывал в защите и великолепно сыграл в нападении где сделал две результативные передачи и сам мог отличиться в этой игре но немного не повезло. Молодец Элдор и вся команда Ромы которая дала понять всем что будет бороться за новый трофей 🏆. Удачи
azkan
azkan
16 сентября в 23:53
ЦСКА не заслуживал такого разгрома. Смотрелись очень хорошо. Но ошибка судьи с карточками сделали свое дело. Класс Ромы конечно выше намного. Они по праву победили. Пелегрини хорш конечно. Красиво забил. Элдор очень старался, но сегодня не забил. Только два голевых паса записал на свой счет. Удаче ему и Роме!
протон
протон
16 сентября в 23:47
с. Цска. лучше бросить белый кусок материи на поле уже надо. избиение идет ведь
azkan
azkan
16 сентября в 23:45
4:1! Вторая желтая Вилдсхуту по делу. Но первая выдуманная была. Но все равно итог удаление.
5:1! Абрахам! Пас от Шомы. Шома мог сам в предыдущем моменте забить, но в штангу попал. Занавес.
протон
протон
16 сентября в 23:45
теперь можно и по пижонить
протон
протон
16 сентября в 23:44
оболдеть толкьо вот написал. и 5й влетел .. что там они творят?
протон
протон
16 сентября в 23:43
молодцы. еще бы Эльдор загрузил.
azkan
azkan
16 сентября в 23:34
Снова увидим пару Шома-Абрахам в атаке.
azkan
azkan
16 сентября в 23:26
Подыгрывает судья джелларосси)) Не было там желтого и вообще нарушения.
протон
протон
16 сентября в 23:23
ну теперь спокойно доводить игру до конца победного!
azkan
azkan
16 сентября в 23:22
Гол 3:1! Первая атака Ромы во втором тайме (62 минута!!!) приводит к голу. Ну тут без участия нашего футболиста.
azkan
azkan
16 сентября в 23:19
Может лучше конечно Роме слиться с этого турнира. Хотя это не клуб из АПЛ, 500 тыс евро на улице не лежат. Тем более вторым составом могут немного заработать.
По моему из-за этих денег и будут биться такие команды как ЦСКА.
Тем интереснее будут матчи. Вот и прижали они римлян к своим воротам. И навязывают битву на каждом участке поля.
протон
протон
16 сентября в 23:06
Удачи Роме, фаворит безусловно и сама Рома в этой игре! вижу Шомуродов голевой отдал. молодец
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