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Конечно первые минуты очень мощно начали свою игру ЦСКА, хотели задавить Рому и на десятой минуте красивый гол всё таки влител в ворота римского клуба. Рома потихоньку пришла в себя после пропущенного мяча и начала поддавливать болгарскую команду ,заставляя их уходить в глубокую оборону . И на двадцать пятой минуте шикарным ударом Лоренцо Пеллегрини сравнивает счёт. Но футболисты ЦСКА не сдавались и выходили в хорошие контратаки ,которые могли закончится и взятиям ворот. За семь минут до перерыва всё таки свой момент не упустил один из самых лучших игроков Ромы Эль - Шаарави и забивает свои мяч в ворота ЦСКА. Ну а вторая половина второго тайма Рома после того как счёт был уже 3:1 , стали как говорится играть в своё удовольствие и довели счёт до разгромного , после того как у ЦСКА был удалён Яник на восьмидесятой минуте. Ну а на табло светится окончательный счёт матча 5:1 . И это уже серьёзно.
Рома начинает набирать ход, находит свою игру и становится очень серьёзным соперником . Пожелаем Роме и Моуриньо Удачи !!! Всем Добра !!!
Конечно первые минуты очень мощно начали свою игру ЦСКА, хотели задавить Рому и на десятой минуте красивый гол всё таки влител в ворота римского клуба. Рома потихоньку пришла в себя после пропущенного мяча и начала поддавливать болгарскую команду ,заставляя их уходить в глубокую оборону . И на двадцать пятой минуте шикарным ударом Лоренцо Пеллегрини сравнивает счёт. Но футболисты ЦСКА не сдавались и выходили в хорошие контратаки ,которые могли закончится и взятиям ворот. За семь минут до перерыва всё таки свой момент не упустил один из самых лучших игроков Ромы Эль - Шаарави и забивает свои мяч в ворота ЦСКА. Ну а вторая половина второго тайма Рома после того как счёт был уже 3:1 , стали как говорится играть в своё удовольствие и довели счёт до разгромного , после того как у ЦСКА был удалён Яник на восьмидесятой минуте. Ну а на табло светится окончательный счёт матча 5:1 . И это уже серьёзно.
Рома начинает набирать ход, находит свою игру и становится очень серьёзным соперником . Пожелаем Роме и Моуриньо Удачи !!! Всем Добра !!!