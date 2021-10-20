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Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
1) Спартак играет неплохо. Как и ожидалось - отдали мяч сопернику, который является контратакующей командой. И это в плюс идёт.
2) Забили почти всё что создали. И это второй плюс. Жаль несколько атак не довели до ударов, могло быть еще опаснее. Ларссон и Соболев прям исправляются)
3) У Лестера было больше моментов, но это логично. Вся надежда на атаку Спартака сегодня.
4) Выпадает Зобнин, Литвинов на жёлтой карточке - это минусы. Соболев борется, Бакаев и Ларссон в подыгрыше - это плюсы. Ну и Мозес включился в концовке тайма, а то забыли про него)
5) Во втором тайме ждём Промеса. А вот в центр поля вместо Литвинова некого выпускать.
1) Спартак играет неплохо. Как и ожидалось - отдали мяч сопернику, который является контратакующей командой. И это в плюс идёт.
2) Забили почти всё что создали. И это второй плюс. Жаль несколько атак не довели до ударов, могло быть еще опаснее. Ларссон и Соболев прям исправляются)
3) У Лестера было больше моментов, но это логично. Вся надежда на атаку Спартака сегодня.
4) Выпадает Зобнин, Литвинов на жёлтой карточке - это минусы. Соболев борется, Бакаев и Ларссон в подыгрыше - это плюсы. Ну и Мозес включился в концовке тайма, а то забыли про него)
5) Во втором тайме ждём Промеса. А вот в центр поля вместо Литвинова некого выпускать.