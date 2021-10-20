В 1 Шмейхель Каспер Голов пропущено: 3 Спасений: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

З 18 Амарти Даниэль Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 54 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

П 21 Перейра Рикарду Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 60

З 4 Союнджу Чаглар Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 5 Пасы: 47 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

П 33 Томас Люк Ударов всего: 2 Фолов заработано: 3 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 3 Пасы: 19 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 82

З 6 Эванс Джонни Ударов всего: 1 Отборы: 1 Блоки: 2 Перехваты: 1 Выносы: 6 Пасы: 69 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 82

П 10 Мэддисон Джеймс Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 4 Перехваты: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

П 42 Сумаре Бубакари Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

П 8 Тилеманс Юри Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 65

Н 29 Дака Патсон Ударов всего: 6 Ударов в створ: 4 Голов забито: 4 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 90

Н 14 Ихеаначо Келечи Ударов всего: 1 Голевые передачи: 2 Офсайды: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 12 Уорд Дэнни

В 35 Якупович Элдин

З 34 Бенкович Филип

З 5 Бертранд Райан Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 8

З 23 Вестергор Янник Выносы: 2 Пасы: 4 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 8

З 27 Кастань Тимоти

П 7 Барнс Харви

П 22 Дьюсбери-Холл Кирнан

П 11 Олбрайтон Марк Фолов заработано: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 30

П 20 Чудхури Хамза Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 25

Н 9 Варди Джейми

Н 37 Лукман Адемола

Пропускают

(П) - Травма бедра

Не играл с 25.09.21 , с ним 7 из 11 очков в нац. чемпионате Ндиди Вилфрид (П) - Травма бедра