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Протокол матча Спартак против Лестер Сити

Спартак Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) 3:4 Логотип футбольный клуб Лестер Сити Лестер Сити
Спартак
3 : 4
завершен
вчера, 17:30
Стартовый состав
Цена (млн. €): 88.4 - 276
Очков за игру в нац. чемп.: 1.5 - 1.4
Средний возраст: 25 - 25.8
Легионеров: 4 - 9
Схемы: 3-4-2-1 - 3-4-1-2
Серия побед: 0 - 1
Лестер Сити
Лига Европы 2021/2022, 3 тур
Стадион Открытие Арена
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Спартак Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) 3:4 Логотип футбольный клуб Лестер Сити Лестер Сити
96:15
Спартак
Лестер Сити
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.623.741.81
Фонбет 5.30 3.90 1.72
Мелбет 5.22 3.88 1.72
BetBoom 5.58 3.73 1.69
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    11' (1:0) Соболев Александр (7) (Бакаев Зелимхан (10))
     
    33' Литвинов Руслан (68)
     
    44' (2:0) Ларссон Джордан (11) (Мозес Виктор (8))
     
    2
    68' Бакаев Зелимхан (10) уходит с поля, Промес Квинси (24) вышел на поле
    68' Зобнин Роман (47) уходит с поля, Игнатов Михаил (22) вышел на поле
     
    86' (3:4) Соболев Александр (7) (Мозес Виктор (8))
     
    89' Ларссон Джордан (11) уходит с поля, Ломовицкий Александр (17) вышел на поле
     
    90+5' Ломовицкий Александр (17)
     
    30' Перейра Рикарду (21)
     
    45' (2:1) Дака Патсон (29) (Ихеаначо Келечи (14))
     
    48' (2:2) Дака Патсон (29) (Ихеаначо Келечи (14))
     
    54' (2:3) Дака Патсон (29) (Тилеманс Юри (8))
     
    59' Перейра Рикарду (21) уходит с поля, Олбрайтон Марк (11) вышел на поле
     
    65' Тилеманс Юри (8) уходит с поля, Чудхури Хамза (20) вышел на поле
     
    79' (2:4) Дака Патсон (29) (Мэддисон Джеймс (10))
     
    2
    82' Эванс Джонни (6) уходит с поля, Вестергор Янник (23) вышел на поле
    82' Томас Люк (33) уходит с поля, Бертранд Райан (5) вышел на поле
     
    89' Сумаре Бубакари (42)
    Голы
    Соболев Александр
    ассистент Бакаев Зелимхан     		1:0 11’
    Ларссон Джордан
    ассистент Мозес Виктор     		2:0 44’
    45’ 2:1 Дака Патсон
    ассистент Ихеаначо Келечи
    48’ 2:2 Дака Патсон
    ассистент Ихеаначо Келечи
    54’ 2:3 Дака Патсон
    ассистент Тилеманс Юри
    79’ 2:4 Дака Патсон
    ассистент Мэддисон Джеймс
    Соболев Александр
    ассистент Мозес Виктор     		3:4 86’
    Наказания
    30’ Перейра Рикарду
    Литвинов Руслан 33’
    89’ Сумаре Бубакари
    Ломовицкий Александр 90+5’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    59’ Олбрайтон Марк Перейра Рикарду
    65’ Чудхури Хамза Тилеманс Юри
    Промес Квинси Бакаев Зелимхан 68’
    Игнатов Михаил Зобнин Роман 68’
    82’ Вестергор Янник Эванс Джонни
    82’ Бертранд Райан Томас Люк
    Ломовицкий Александр Ларссон Джордан 89’
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 20
    		4 Удары в створ 6
    		18 Фолы 12
    		5 Угловые 6
    		0 Офсайды 2
    		43% Владение мячом 57%
    		2 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Евгений Быстров (раскрыть)
    сегодня в 11:35
    В Европе не лучше,иногда так долго показывают прошедший эпизод,что гол прозевать могут. Наши обезьянки ведь под них косят.
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров ответ Союзник противников (раскрыть)
    сегодня в 11:01
    Так и смотреть невозможно, постоянно сворачивают экран...
    viv
    viv
    сегодня в 10:59
    Ожидаемый результат. Неужели кто то верил что Лестер не обыграет Спартак.
    металлург
    металлург
    сегодня в 10:52
    Посмотрел 1 тайм перед тем, как уйти на работу. В душе надеялся на чудо от красно белых, НО ни чего не меняется в нашем Российском футболе (в результате) 😞
    Константин Белых
    Константин Белых
    сегодня в 10:02
    На самом деле хорошо и весело отыграли. Но присутствие таких игроков в команде как Зобнин и Рассказов тормозит развитие. Рыжий и Рассказов-это небо и земля в защите. С Рассказовым прощаться нужно уже зимой. У нас один нормальный русский игрок-Джикия. Ну и пока в центре неповоротливый Рома без паса удара и с огромным контрактом-центр будет проседать с любым соперником. По мне так Рому тоже на выход и взять мощного центрбека уровня Фернандо. Ведь нападение то работает! Вот что обидно! Но центр и Максименко.... Вызывает огромный респект мастерство и старания Мозеса. Желаю Федуну зимой.1.Уволить Виторию.2.Выгнать Рассказова и Зобнина. Перестать вести переговоры о новом контракте Максименко(пусть подергается) а лучше сплавит в дубль и ставить уже Селихова. Купить наконец опорника. У меня все.
    санек002
    санек002 ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 08:43
    не идем мы дальшеЁ!все!пришли!ни одного очка больше не возьмем
    112910415
    112910415
    сегодня в 08:31
    хороший, весёлый матч
    но привычные косяки в защите ...
    theGinsburgh
    theGinsburgh ответ goalaktika (раскрыть)
    сегодня в 07:39
    Любой записной середняк из ТОП-5 - это практически недосягаемый уровень для наших недоделанных «грандов». А если уж игра с ведущими клубами европейских лиг, то вопрос правильнее ставить так: «с каким счётом наши проиграют?», потому что победитель ясен уже до самой игры.
    Kaxal61
    Kaxal61
    сегодня в 03:46
    Спартак как будто играл в ЛЧ
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 02:52
    Достойно, красно-белые! Хотя, конечно, многие ожидали что будет хотя бы ничья. И она была бы, если бы не позиционные ошибки Рассказова и неуверенная игра в воротах Максименко...Дака был великолепен особенно в сравнении с тихоходами из Спартака!
    VIC2
    VIC2
    сегодня в 01:08
    В обеих командах дырявые защиты,
    но в "Спартаке" дырявее, хотя думали,
    что получится как с "Динамо...
    Было ужасно смотреть" как "Лестер"
    дербанил спартаковскую защиту
    Играл бы Кофрие такого бы не случилось!
    Кофрие из Европы
    Рассказов - из Ефремова, Тульская область
    Разные футбольные школы

    И не надо на меня своих собак спускать
    за такое сравнение
    Рассказов не ровня Кофрие этот парень ещё
    себя покажет
    Евгений Перфильев
    Евгений Перфильев ответ Рязань 062 (раскрыть)
    сегодня в 01:05
    А как цска сыграло в евро кубке, что то я пропустил
    Alexander Chernetsov
    Alexander Chernetsov
    сегодня в 00:21
    Да. Получили так получили. От одного защитника приехало 3 гола и все из-за неправильно выбранной позиции. Он тактику в футбольной школе не проходил. Да и физика у него на уровне дворовой команды. Хорошо, что ещё парочку не пропустили.
    Печально.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    вчера в 23:47
    Жаль спартачей они хоть в футбол пытаются играть, а вот Звенит сегодня жиденько так облажался, ну скажем прощай еврокубки
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответ Рязань 062 (раскрыть)
    вчера в 23:41
    Вы о себе? От Ференцвароша пропустить и так проиграть надо уметь. Мы ладно у Ливерпуля пропустили,зато после этого вас сделали. Вот и сравни Ливерпулю проиграть и Ференцварошу проиграть это 2 большие разницы
    димон 37
    димон 37 ответ stachel (раскрыть)
    вчера в 23:41
    Флагман в Англии играл бы в 3 лиге
    димон 37
    димон 37 ответ stachel (раскрыть)
    вчера в 23:40
    Только вот Лестер чемпион Англии и обладатель кубка, а флагман твой Зенит даже брюге обыграть не может
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответ Николай Еремеев (раскрыть)
    вчера в 23:39
    Спасибо за адекватный комментарий
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответ Рязань 062 (раскрыть)
    вчера в 23:38
      Ruslan Volkov
      Ruslan Volkov ответ SHMEL258 (раскрыть)
      вчера в 23:36
      Играли мы немного,да проиграли ,да ошибались защитники и вратарь, НО! Есть и плюсы,во первых забили 3 мяча,во вторых половины игроков у нас в лазарете,можете писать что это фигня,но такой интересный футбол показали, не ставили автобус,думаешь вы смогли бы выиграть у Лестера?
      Ruslan Volkov
      Ruslan Volkov
      вчера в 23:32, ред.
      Отвечаю краснодарскому по имени radist_21, я всегда болею за наши команлыв еврокубках,ты всех не смешивай,вот ты радуешься что мы проиграли, ты лучше тех что болели против вас? Нет конечно
      rey_luka
      rey_luka
      вчера в 23:23
      Запретить в роисии футбол,лестер красавы.
      амурец
      амурец
      вчера в 23:16
      Жаль конечно, ведь так все хорошо начиналось, го к сожалению в Спартаке оборона и вратарь главная головная боль
      BVG1
      BVG1 ответ sir_Alex (раскрыть)
      вчера в 22:58
      Клубного!????
      Свидетель Великой Победы
      Свидетель Великой Победы
      вчера в 22:58
      Второе поражение в группе, а ещё в гости к Лестеру ехать, где уже может сыграть и Варди.
      SHMEL258
      SHMEL258
      вчера в 22:28
      Да уж, обставили спартак как пацанов, по бразильской системе...
      FERIS
      FERIS
      вчера в 22:17
      Патсон красава,покер положил!
      oFANATo
      oFANATo
      вчера в 22:01
      Лестер приезжал за тремя очками.....три очка и увез.
      stachel
      stachel ответ ZIBO rock (раскрыть)
      вчера в 22:00
      Юве как и Барса это топ клубы, независимо от текущего места в таблице. И по составу и по амбициям, сравнение с лестером не корректно. Вспомни как они сыграли с Челси в прошлом туре ЛЧ. А лестер был и будет середняком. Такова его судьба.
      DXTK
      DXTK
      вчера в 21:58
      Лестер все же не Ливерпуль, разделил 7 голов со Спартаком на двоих по братски.......
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