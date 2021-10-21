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Будет много голов...
Будет много голов...
Это все дает вполне неплохой повод поверить, что хозяева забьют не один гол. Тем более, что оборона Леверкузена иногда позволяет себе слишком много ошибок. Но здесь интереснее, сколько "Байер" забьет в ответ – скорее всего, не меньше противника. Возможно, мы вновь увидим сценарий с голами в обе стороны и результатом на грани победы. Но в целом команды равны.
Это все дает вполне неплохой повод поверить, что хозяева забьют не один гол. Тем более, что оборона Леверкузена иногда позволяет себе слишком много ошибок. Но здесь интереснее, сколько "Байер" забьет в ответ – скорее всего, не меньше противника. Возможно, мы вновь увидим сценарий с голами в обе стороны и результатом на грани победы. Но в целом команды равны.