ГлавнаяВсе матчи
Матчи Лига Европы 2021/2022
Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Евро-2020
Лига конференций 2021/2022
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Германия. Бундеслига 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок Английской Лиги 2021/2022
Италия. Кубок 2021/2022
Германия. Кубок 2021/2022
Украина. Премьер-Лига 2021/2022
Нидерланды. Эредивизие 2021/2022
Португалия. Примейра 2021/2022
Беларусь. Высшая лига 2021
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Россия. Суперкубок 2019
Англия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Франция. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2021
Кубок Америки 2021
Олимпиада 2020
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
Чемпионат мира 2018
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2021/2022
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2021/2022
Австрия. Первая Лига 2021/2022
Азербайджан. Премьер-лига 2021/2022
Албания. Суперлига 2021/2022
Англия. Лига Один 2021/2022
Англия. Лига Два 2021/2022
Англия. Кубок 2021/2022
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер лига 2021/2022
Беларусь. Кубок 2021/2022
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Бельгия. Кубок 2021/2022
Бельгия. Вторая лига 2021/2022
Болгария. Первая лига 2021/2022
Болгария. Вторая лига 2021/2022
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия B 2021
Бразилия. Серия С 2021
Венгрия. Чемпионат I 2021/2022
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2021/2022
Германия. Третья лига 2021/2022
Гондурас. Лига Насьональ 2021/2022
Греция. Суперлига 2021/2022
Грузия. Высшая Лига 2021
Дания. Суперлига 2021/2022
Дания. Первый дивизион 2021/2022
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2021/2022
Израиль. Первый дивизион 2021/2022
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2021
Испания. Сегунда 2021/2022
Италия. Серия B 2021/2022
Катар. Старс-Лига 2021/2022
Кипр. Первый дивизион 2021/2022
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2021/2022
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2021
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2021/2022
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2021
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ-2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ-2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Отбор Евро-2023 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2021/2022
Молдова. Национальный дивизион 2021/2022
Нидерланды. Первый дивизион 2021/2022
Нидерланды. Кубок Нидерландов 2021/2022
Никарагуа. Примера 2021/2022
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2021/2022
Польша. Первый дивизион 2021/2022
Португалия. Сегунда 2021/2022
Португалия. Кубок 2021/2022
Португалия. Кубок Лиги 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 1 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 2 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 3 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 4 2021/2022
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2021/2022
Россия. Премьер-Лига Крыма 2021/2022
Кубок Париматч Премьер 2021
Румыния. Лига 1 2021/2022
Румыния. Лига 2 2021/2022
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2021/2022
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2021/2022
Сербия. Суперлига 2021/2022
Словакия. Первая лига 2021/2022
Словения. Первая лига 2021/2022
Словения. Вторая лига 2021/2022
США. МЛС 2021
США. ЮСЛ 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2021/2022
Турция. Первая лига 2021/2022
Турция. Кубок Турции 2021/2022
Украина. Первая лига 2021/2022
Украина. Кубок Украины 2021/2022
Уругвай. Примера 2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уругвай. Сегунда 2021
Уэльс. Кимру Альянс 2021/2022
Уэльс. Премьер-лига 2021/2022
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2021/2022
Хорватия. Первая лига 2021/2022
Чехия. Первая лига 2021/2022
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2021/2022
Швеция. Аллсвенскан 2021
Швеция. Суперэттан 2021
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2021/2022
Япония. J-Лига 2021
2021-10-21
2021-08-03
2021-08-05
2021-08-10
2021-08-12
2021-08-17
2021-08-18
2021-08-19
2021-08-26
2021-09-15
2021-09-16
2021-09-30
2021-10-19
2021-10-20
2021-10-21
2021-11-04
2021-11-24
2021-11-25
2021-12-09
Бетис - Байер
Фенербахче - Антверпен
Лудогорец - Брага
Мидтьюлланд - Црвена Звезда
Лацио - Марсель
Рапид - Динамо
Спарта - Лион
Рейнджерс - Брондбю
ПСВ - Монако
Штурм - Реал Сосьедад
Наполи - Легия
Айнтрахт - Олимпиакос
Локомотив - Галатасарай
Вест Хэм - Генк

Протокол матча Бетис против Байер

Бетис Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья) 1:1 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен) Байер
Бетис
1 : 1
завершен
вчера, 19:45
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1.7 - 2
Средний возраст: 29.1 - 25
Средний рост: 182.8 - 183
Легионеров: 4 - 7
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 0
Байер
Лига Европы 2021/2022, 3 тур
Стадион Бенито Вильямарин
Бетис Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья) 1:1 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен) Байер
90:00
Бетис
Байер
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.353.782.92
Мелбет 2.26 3.80 3.08
    Еще
     
    10' Миранда Хуан (33)
     
    2
    46' Миранда Хуан (33) уходит с поля, Морено Алехандро (15) вышел на поле
    46' Хоакин (17) уходит с поля, Лайнес Диего (20) вышел на поле
     
    64' Фекир Набиль (8) уходит с поля, Каналес Серхио (10) вышел на поле
     
    2
    71' Пеццелья Херман (16)
    71' Руибал Айтор (24) уходит с поля, Хуанми (7) вышел на поле
     
    75' (1:0) Борха Иглесиас (9)
     
    85' Борха Иглесиас (9) уходит с поля, Виллиан Жозе (12) вышел на поле
     
    50' Аларио Лукас (13)
     
    62' Тапсоба Эдмонд (12)
     
    2
    69' Аларио Лукас (13) уходит с поля, Шик Патрик (14) вышел на поле
    69' Адли Амине (31) уходит с поля, Вирц Флориан (27) вышел на поле
     
    71' Хинкапи Педро (33)
     
    2
    76' Хинкапи Педро (33) уходит с поля, Баккер Митчел (5) вышел на поле
    76' Беллараби Карим (38) уходит с поля, Паулиньо (7) вышел на поле
     
    82' (1:1) Андрих Роберт (8)
     
    86' Диаби Мусса (19)
     
    90+1' Диаби Мусса (19) уходит с поля, Паласиос Эксекьель (25) вышел на поле
    Голы
    Борха Иглесиас 1:0(П) 75’
    82’ 1:1 Андрих Роберт
    Наказания
    Миранда Хуан 10’
    50’ Аларио Лукас
    62’ Тапсоба Эдмонд
    Пеццелья Херман 71’
    71’ Хинкапи Педро
    86’ Диаби Мусса
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Морено Алехандро Миранда Хуан 46’
    Лайнес Диего Хоакин 46’
    Каналес Серхио Фекир Набиль 64’
    69’ Шик Патрик Аларио Лукас
    69’ Вирц Флориан Адли Амине
    Хуанми Руибал Айтор 71’
    76’ Баккер Митчел Хинкапи Педро
    76’ Паулиньо Беллараби Карим
    Виллиан Жозе Борха Иглесиас 85’
    90+1’ Паласиос Эксекьель Диаби Мусса
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 12
    		6 Удары в створ 7
    		11 Фолы 18
    		3 Угловые 7
    		1 Офсайды 5
    		46% Владение мячом 54%
    		6 Cэйвы 5
    		2 Предупреждения 4
    Сортировать
    Все комментарии
    Gahi
    Gahi Обе команды забьют в каждом из таймов
    вчера в 19:21
    Интересный поединок нас ожидает между командами Бетис и Байер. Обе команды показывают в этом турнире результативную игру, сами играют и забивают, а также дают играть и своему сопернику. Так что скорее всего в этом матче будет тотал больше 2,5 и обе команды забьют в каждом тайме. Удачи
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен тотал больше (2.25)
    вчера в 19:12
    Встречаются два лидера группы. Обе прилично забивают, при этом давая забивать сопернику. Матч будет за 6 очков. Исход предсказать очень сложно, поэтому попробую поставить на количество голов.
    Будет много голов...
    RUPRICHT
    RUPRICHT Тотал больше в 1-м тайме - 1.25
    вчера в 18:19
    Совершенно новое футбольное противостояние двух атакующих команд в борьбе за первое место в своей группе. "Бетис" очень хорошо играет на своем поле, несмотря на довольно частые потери очков при собственном преимуществе, и сейчас готов продлить успешную домашнюю серию. У хозяев практически нет серьезных проблем в составе, все лидеры в неплохой форме и готовы выдать максимум в атаке.

    Это все дает вполне неплохой повод поверить, что хозяева забьют не один гол. Тем более, что оборона Леверкузена иногда позволяет себе слишком много ошибок. Но здесь интереснее, сколько "Байер" забьет в ответ – скорее всего, не меньше противника. Возможно, мы вновь увидим сценарий с голами в обе стороны и результатом на грани победы. Но в целом команды равны.
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    вчера в 18:12
    хороший матч намечается! и все упорно тут ставят на ничью, вряд ли, здесь победа одной из команд будет, обе топ команды, на поле могут показывать Баскетбол по голам, я так считаю, железным иду здесь заходом на обе забьют, котировки Бука в сторону Бетиса, согласен матч пройдет на их поле! но Байер команда большого уровня на таких матчах как ЛЧ. да продули Баварии там этого можно было ожидать, а на таких матчах Баер не проиграет, хотя Бетис тоже о себе многое говорит, тяжелый матч предстоит по исходам побед, но в ничью не верю, хоть и проиграю, но поставлю тут на Байера!
    shlomo2
    shlomo2 Обе команды забьют - да
    вчера в 17:55
    Фармацевтам комфортно атаковать сходу – Бетис даст им такую возможность. Бетис способен создавать моменты, получая владение, – Байер Сеоане даст испанцам разыгрывать мяч. Идеальные соперники. Понятия не имею, кто здесь может не забить.
    Ironigor
    Ironigor Точный счет 2:2
    вчера в 15:19
    Я думаю что в этом противостоянии явного фаворита нет. Мало того это будет один из самых огненных матчей всего сегодняшнего евро противостояния. Если честно даже не знаю кто сможет выйти победителем и скорее всего поставлю на боевую ничью. И ТБ 2.50.
    ОПС
    ОПС тотал больше (4.75)
    вчера в 10:11
    Обе команды не имеют пока поражений в группе. Также обе играют в веселый, атакующий футбол.Надо надеяться на обоюдоострый футбол с большим количеством забитых голов. И также обоих устраивает ничья. Как получится на деле посмотрим.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100