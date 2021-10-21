В 1 Градецки Лукаш Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 5 Пасы: 41 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

З 4 Та Джонатан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 2 Выносы: 6 Пасы: 53 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

З 12 Тапсоба Эдмонд Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

З 30 Фримпонг Джереми Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

З 33 Хинкапи Педро Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 76

П 31 Адли Амине Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 69

П 8 Андрих Роберт Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 45 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

П 10 Демирбай Керем Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 8 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

Н 13 Аларио Лукас Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 69

П 38 Беллараби Карим Ударов всего: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 5 Всего навесов: 5 Перехваты: 4 Пасы: 21 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 76

П 19 Диаби Мусса Офсайды: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 89

Запасные игроки

В 36 Ломб Никлас

В 40 Лунёв Андрей

З 5 Баккер Митчел Фолов совершено: 2 Выносы: 2 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 14

З 6 Одилон Коссону

З 3 Рецос Панайотис

З 22 Синкгравен Дэйли

П 11 Амири Надим

П 25 Паласиос Эксекьель Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 1

Н 27 Вирц Флориан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 21

Н 7 Паулиньо Офсайды: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 14

Н 14 Шик Патрик Пасы: 5 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 21

Пропускают

(П) - Травма икроножной мышцы

Не играл с 11.10.21 , с ним 16 из 16 очков в нац. чемпионате Арангис Чарлес (П) - Травма икроножной мышцы