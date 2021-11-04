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Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Игра должна получиться веселой, хотя бы потому, что в ней присутствует клуб из Эйндховена, с присутствующей ему результативностью в обе стороны. В случае поражения перспективы ПСВ пробиться в плей-офф сильно пострадают. Что же касается перспектив "Монако", то с возвращением Александра Головина можно рассчитывать на интересные ходы в предстоящем матче.
Игра должна получиться веселой, хотя бы потому, что в ней присутствует клуб из Эйндховена, с присутствующей ему результативностью в обе стороны. В случае поражения перспективы ПСВ пробиться в плей-офф сильно пострадают. Что же касается перспектив "Монако", то с возвращением Александра Головина можно рассчитывать на интересные ходы в предстоящем матче.
Прогноз: тотал больше (2,5)
Прогноз: тотал больше (2,5)
Возможно и Головин попытается проявить себя. В этом сезоне он редко проявляет себя так, как способен. А ПСВ выступает очень и очень неровно.
Возможно и Головин попытается проявить себя. В этом сезоне он редко проявляет себя так, как способен. А ПСВ выступает очень и очень неровно.