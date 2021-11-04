В 16 Дроммель Йоэль Отборы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 90

З 18 Боскальи Оливье Ударов всего: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

З 31 Макс Филипп Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

П 29 Мвене Филип Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 23 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

З 5 Рамальо Андре Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 3 Пасы: 40 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

З 3 Тезе Джордан Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

П 15 Гутьеррес Эрик Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Перехваты: 2 Пасы: 56 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

П 6 Сангаре Ибрахима Фолов заработано: 1 Отборы: 5 Перехваты: 2 Пасы: 54 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

П 32 Вертессен Йорбе Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 45

Н 9 Винисиус Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 58

Н 7 Захави Эран Ударов всего: 2 Отборы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 89

Запасные игроки

В 21 Деланге Максим

В 38 Мвого Ивон

З 4 Обиспо Армандо

П 8 ван Гинкел Марко

П 17 Жуниор Мауро

Н 19 Брума Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 45

Н 25 Доан Ритсу Фолов заработано: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 32

Н 20 Ромеро Максимилиано Фолов совершено: 1 Минут сыграно: 1

Пропускают

(Н) - Травма лодыжки

Не играл с 21.10.21 , с ним 21 из 24 очков в нац. чемпионате Гакпо Коди (Н) - Травма лодыжки

(П) - Простуда

Не играл с 24.10.21 , с ним 18 из 24 очков в нац. чемпионате Гётце Марио (П) - Простуда

(Н) - Травма бедра

Не играл с 21.10.21 , с ним 18 из 24 очков в нац. чемпионате Нони Мадуеке (Н) - Травма бедра