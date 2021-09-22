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А Кепа хорош. В пропущенном голе его вины почти нет. И Вернера с почином! Рад за него.
А Кепа хорош. В пропущенном голе его вины почти нет. И Вернера с почином! Рад за него.
С выходом в следующий круг, Челси!!
С выходом в следующий круг, Челси!!
Вперед, Тимоха, вперед, Челси!!
Вперед, Тимоха, вперед, Челси!!
«Астон Вилла», в отличие от соперника, успела в текущем сезоне потерпеть уже два поражения. Что интересно, одно из них «вилланам» нанес не кто-нибудь, а «Челси»: в четвертом туре премьер-лиги лондонцы одержали на «Стэмфорд Бридж» разгромную победу, а Ромелу Лукаку оформил дубль. Держат ли бирмингемцы в уме возможность реванша?
«Челси» под руководством Томаса Тухеля демонстрирует удивительную способность добиваться результата и экономить при этом силы. Тактическая гибкость, подстройка под соперника и грамотная ротация – все это должно помочь фавориту избежать незапланированной осечки.
«Астон Вилла», в отличие от соперника, успела в текущем сезоне потерпеть уже два поражения. Что интересно, одно из них «вилланам» нанес не кто-нибудь, а «Челси»: в четвертом туре премьер-лиги лондонцы одержали на «Стэмфорд Бридж» разгромную победу, а Ромелу Лукаку оформил дубль. Держат ли бирмингемцы в уме возможность реванша?
«Челси» под руководством Томаса Тухеля демонстрирует удивительную способность добиваться результата и экономить при этом силы. Тактическая гибкость, подстройка под соперника и грамотная ротация – все это должно помочь фавориту избежать незапланированной осечки.
Поставлю на победу хозяев.
Поставлю на победу хозяев.