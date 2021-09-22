В 1 Аррисабалага Кепа Голов пропущено: 1 Спасений: 5 Пасы: 37 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 96

З 24 Джеймс Рис Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 100 Точность пасов: 97 Минут сыграно: 96

З 31 Сарр Маланг Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 96 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 96

З 21 Чилуэлл Бенжамин Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 96

Н 22 Зиеш Хаким Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Офсайды: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 76

П 7 Канте Нголо Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 45

П 12 Лофтус-Чик Рубен Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 96

П 17 Ньигес Сауль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 76

З 14 Чалоба Трево Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Пасы: 78 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 96

Н 11 Вернер Тимо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 96

Н 20 Хадсон-Одои Каллум Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 96

Запасные игроки

В 13 Беттинелли Маркус

З 43 Мбуямба Ксавье

З 6 Силва Тиаго

П 18 Баркли Росс Отборы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 20

П 19 Маунт Мэйсон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 51

П 29 Хаверц Кай