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Челси - Астон Вилла
Брайтон энд Хоув Альбион - Суонси Сити
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Арсенал - Уимблдон
Миллуолл - Лестер Сити
Вулверхэмптон - Тоттенхэм

Протокол матча Челси против Астон Вилла

Челси Логотип футбольный клуб Челси (Лондон) 1:1
4:3 		Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем) Астон Вилла
Челси
1 : 1
4 : 3 по пенальти
22 сентября 2021, 21:45
среда
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 2.6 - 1.4
Средний возраст: 24.5 - 26.1
Легионеров: 6 - 5
Схемы: 4-3-3 - 4-2-3-1
Серия побед: 3 - 1
Астон Вилла
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Англия. Кубок Английской Лиги 2021/2022, 3 раунд
Стадион Стэмфорд Бридж
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.434.767.71
Фонбет 1.40 4.40 7.30
Мелбет 1.34 5.35 9.40
1XBET 1.33 5.50 9.80
BetBoom 1.39 5.20 8.70
 
31' Сарр Маланг (31)
 
46' Канте Нголо (7) уходит с поля, Маунт Мэйсон (19) вышел на поле
 
54' (1:0) Вернер Тимо (11) (Джеймс Рис (24))
 
2
76' Ньигес Сауль (17) уходит с поля, Лукаку Ромелу (9) вышел на поле
76' Зиеш Хаким (22) уходит с поля, Баркли Росс (18) вышел на поле
 
6
90+2' Джеймс Рис (24)
 
42' Сансон Морган (8) уходит с поля, Чуквуемека Кэрни (33) вышел на поле
 
2
64' (1:1) Арчер Кэмерон (35) (Кэш Мэтти (2))
64' Траоре Бертран (15) уходит с поля, Филоген-Бидас Джейден (32) вышел на поле
 
77' Кэш Мэтти (2) уходит с поля, Конса Эзри (4) вышел на поле
 
86' Янг Эшли (18)
5
Голы
Вернер Тимо
ассистент Джеймс Рис 		1:0 54’
64’ 1:1 Арчер Кэмерон
ассистент Кэш Мэтти
Послематчевые пенальти
0:1 Эль-Гази Анвар
Лукаку Ромелу 1:1
1:1 Янг Эшли
Маунт Мэйсон 2:1
2:1 Накамба Марвелус
Баркли Росс 3:1
3:2 Конса Эзри
Чилуэлл Бенжамин 3:2
3:3 Буэндия Эмилиано
Джеймс Рис 4:3
Наказания
Сарр Маланг 31’
86’ Янг Эшли
Джеймс Рис 90+2’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
42’ Чуквуемека Кэрни Сансон Морган
Маунт Мэйсон Канте Нголо 46’
64’ Филоген-Бидас Джейден Траоре Бертран
Лукаку Ромелу Ньигес Сауль 76’
Баркли Росс Зиеш Хаким 76’
77’ Конса Эзри Кэш Мэтти
Статистика
 18 Удары по воротам 10
7 Удары в створ 7
11 Фолы 8
10 Угловые 2
1 Офсайды 0
68% Владение мячом 32%
5 Cэйвы 6
2 Предупреждения 1
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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
23 сентября в 12:43
если б Янг не попал в перекладину в серии пенальти, то неизвестно, как бы все обернулось! Случайная победа, не более того! Даже с лукакой!
azkan
azkan
23 сентября в 08:32
А почему пишут счет 2:1? Например КПР-Эвертон 2:2?
azkan
azkan
23 сентября в 08:21
С победой Челси! Трудноватый матч получился. АВ в этом году очень хороши. То место которое они занимают в таблице считаю для них низким. И жаль что жребий свел их с Челси в самом начале. Вилланы еще попьют кровушку лидеров.
А Кепа хорош. В пропущенном голе его вины почти нет. И Вернера с почином! Рад за него.
ABir
ABir
23 сентября в 05:55
Астон вилла показала себя достойным кубковым бойцом
Brooklyn888
Brooklyn888
23 сентября в 00:33
С победой Челси!
David Young
David Young ответ Khamz (раскрыть)
23 сентября в 00:23
Что ж, сегодня синим удалось если не победить в основное время, то пройти дальше.
протон
протон
22 сентября в 23:59
Ранее сообщалось, что фанат «Челси» на открытой тренировке потребовал убрать Вернера из команды. Некоторые болельщики лондонского клуба в ответ стали громко возмущаться этим заявлением. А ведь забивает. В таких ситуациях нужно поддерживать игрока.
Comentarios
Comentarios
22 сентября в 23:58
Могли и влететь.. Кепе спасибо, норм отстоял
протон
протон
22 сентября в 23:56
Поздравляю Челси с победой.
Таганский
Таганский
22 сентября в 23:55
Бэн, конечно, попил кровушки, но Рис расставил точки..
С выходом в следующий круг, Челси!!
Таганский
Таганский
22 сентября в 23:42
И все-таки пенки..
Таганский
Таганский
22 сентября в 23:02
Тимоха забил-праздник какой-то!!))
Вперед, Тимоха, вперед, Челси!!
Khamz
Khamz
22 сентября в 22:52
Вперёд челси
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
22 сентября в 22:11
Вот почему эти ребята сидят на банке,пока не проявляют себя.
Comentarios
Comentarios
22 сентября в 21:19, ред.
Давненько не видели Челси с 4 мя защитниками
VeniaminS
VeniaminS
22 сентября в 21:14
П-1
RUPRICHT
RUPRICHT Хозяева забьют в обоих таймах
22 сентября в 18:59
Лондонская команда не потерпела в новом сезоне еще ни одного поражения, а не выиграла только однажды, когда в численном меньшинстве выстояла под давлением «Ливерпуля» на «Энфилде». На выходных «синие» разгромили «Тоттенхэм» в столичном дерби, продемонстрировав всю свою мощь во втором тайме. Посмотрим, предоставит ли Тухель отдых своим ведущим футболистам и скажется ли это на результате.

«Астон Вилла», в отличие от соперника, успела в текущем сезоне потерпеть уже два поражения. Что интересно, одно из них «вилланам» нанес не кто-нибудь, а «Челси»: в четвертом туре премьер-лиги лондонцы одержали на «Стэмфорд Бридж» разгромную победу, а Ромелу Лукаку оформил дубль. Держат ли бирмингемцы в уме возможность реванша?
«Челси» под руководством Томаса Тухеля демонстрирует удивительную способность добиваться результата и экономить при этом силы. Тактическая гибкость, подстройка под соперника и грамотная ротация – все это должно помочь фавориту избежать незапланированной осечки.
RUPRICHT
RUPRICHT
22 сентября в 18:54
Челси как обычно выходит. Победителем в таком матче, он находится в своей неплохой форме, так же думаю о Астон Вилле, поэтому и дал им гол, но несмотря не на что, Челси котороюый обыграл великий зенит, 1:0 Максимум забьет 1 или 2, не думаю о чем то большем, даже возможно ничья, ставки (фора к1(0), 1 тайм тб 0,5 )
Ironigor
Ironigor Точный счет 3:1
22 сентября в 12:24
Думаю в этом противостоянии явным фаворитом на победу является клуб Челси. И не только то что Челси играет у себя в родных стенах, но и последний матч между этими командами закончился убедительной победой 3:0.
Поставлю на победу хозяев.
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