В 31 Беленов Александр Фолов заработано: 1 Спасений: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 94

З 15 Ботака-Иобома Эрвинг Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Выносы: 3 Пасы: 41 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 94

З 44 Журавлёв Юрий Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 8 Пасы: 31 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 94

З 5 Йокич Боян Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Выносы: 3 Пасы: 29 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 94

З 4 Никитин Алексей Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 10 Пасы: 41 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 94

З 7 Алиев Азер Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 86

П 22 Голубев Артем Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 45

П 24 Мрзляк Филип Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 71

Н 17 Урунов Остон Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 87

П 6 Фищенко Руслан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 7 Пасы: 34 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 94

Н 9 Агаларов Гамид Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Выносы: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 79

Запасные игроки

В 1 Кузнецов Алексей

З 33 Сухов Александр Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 1 Минут сыграно: 8

П 19 Иванов Олег Выносы: 1 Минут сыграно: 7

П 29 Камилов Владислав Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 9 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 23

П 25 Саплинов Александр Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 15

Н 57 Кротов Вячеслав Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 49

Пропускают

(Н) - Травма колена

Не играл с 26.08.21 , с ним 4 из 13 очков в нац. чемпионате Жамалетдинов Тимур (Н) - Травма колена