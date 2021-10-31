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Это подтверждает еще факт, что чеченских команд нет и на более низших уровнях, где игроки могли бы как раз подготовиться к РПЛ. В ФНЛ-2 4 дагестанские команды, но 0 чеченских.
Смешно говорить, что в команде, где руководство решает все, может быть какое-то лобби Семенова или других весьма средних игроков.
Чтобы клуб был готов к РПЛ, у него должна быть сеть академий и фарм-клубов, как у "Динамо" или "Локомотива", которые сначала наигрывают игроков в той же "Казанке" и т.п. И собирают игроков со всей России.
Да, есть другой вариант, как "Зенит", который, после того, как Миллер уничтожил не только школы клуба, но и всего города, скупив все академии и убив конкуренцию, в которой игроки могли бы расти, теперь просто забил на молодежь и покупает просто готовых игроков, но это вариант супербогатых грандов, так же и МС и т.п. живут. Если эта опция недоступна, нужно заводить команды в ФНЛ, ФНЛ-2 и много работать. Если же поставить местную молодежь, то у нее просто не хватит класса.
Это подтверждает еще факт, что чеченских команд нет и на более низших уровнях, где игроки могли бы как раз подготовиться к РПЛ. В ФНЛ-2 4 дагестанские команды, но 0 чеченских.
Смешно говорить, что в команде, где руководство решает все, может быть какое-то лобби Семенова или других весьма средних игроков.
Чтобы клуб был готов к РПЛ, у него должна быть сеть академий и фарм-клубов, как у "Динамо" или "Локомотива", которые сначала наигрывают игроков в той же "Казанке" и т.п. И собирают игроков со всей России.
Да, есть другой вариант, как "Зенит", который, после того, как Миллер уничтожил не только школы клуба, но и всего города, скупив все академии и убив конкуренцию, в которой игроки могли бы расти, теперь просто забил на молодежь и покупает просто готовых игроков, но это вариант супербогатых грандов, так же и МС и т.п. живут. Если эта опция недоступна, нужно заводить команды в ФНЛ, ФНЛ-2 и много работать. Если же поставить местную молодежь, то у нее просто не хватит класса.