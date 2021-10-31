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Уфа - Ахмат
Арсенал - Сочи
Химки - Урал

Протокол матча Уфа против Ахмат

Уфа Логотип футбольный клуб Уфа 1:0 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный) Ахмат
Уфа
1 : 0
завершен
вчера, 14:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 8.5 - 12.7
Очков за игру в нац. чемп.: 0.8 - 1.3
Средний возраст: 26 - 26.4
Средний рост: 182.4 - 184.5
Легионеров: 3 - 4
Схемы: 5-3-2 - 5-4-1
Ахмат
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 13 тур
Стадион Нефтяник (Уфа) +1 +2, Снег
Уфа Логотип футбольный клуб Уфа 1:0 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный) Ахмат
90:00
Уфа
Ахмат
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    44' Мрзляк Филип (24)
     
    46' Голубев Артем (22) уходит с поля, Кротов Вячеслав (57) вышел на поле
     
    58' (1:0) Агаларов Гамид (9) (Йокич Боян (5))
     
    71' Мрзляк Филип (24) уходит с поля, Камилов Владислав (29) вышел на поле
     
    72' Урунов Остон (17)
     
    79' Агаларов Гамид (9) уходит с поля, Саплинов Александр (25) вышел на поле
     
    86' Алиев Азер (7) уходит с поля, Сухов Александр (33) вышел на поле
     
    87' Урунов Остон (17) уходит с поля, Иванов Олег (19) вышел на поле
     
    50' Лысцов Виталий (5)
     
    3
    63' Тодорович Дарко (4) уходит с поля, Полярус Артем (14) вышел на поле
    63' Харин Евгений (59) уходит с поля, Уткин Даниил (47) вышел на поле
    63' Конате Мохамед (13) уходит с поля, Архипов Артем (68) вышел на поле
     
    72' Тимофеев Артем (94)
     
    2
    84' Карапузов Владислав (77) уходит с поля, Янку Габриэль (9) вышел на поле
    84' Коновалов Игорь (11) уходит с поля, Себаи Сенин (18) вышел на поле
     
    90+3' Себаи Сенин (18)
    Голы
    Агаларов Гамид
    ассистент Йокич Боян     		1:0 58’
    Наказания
    Мрзляк Филип 44’
    50’ Лысцов Виталий
    Урунов Остон 72’
    72’ Тимофеев Артем
    90+3’ Себаи Сенин
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Кротов Вячеслав Голубев Артем 46’
    63’ Полярус Артем Тодорович Дарко
    63’ Уткин Даниил Харин Евгений
    63’ Архипов Артем Конате Мохамед
    Камилов Владислав Мрзляк Филип 71’
    Саплинов Александр Агаларов Гамид 79’
    84’ Янку Габриэль Карапузов Владислав
    84’ Себаи Сенин Коновалов Игорь
    Сухов Александр Алиев Азер 86’
    Иванов Олег Урунов Остон 87’
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 11
    		4 Удары в створ 1
    		10 Фолы 9
    		1 Угловые 3
    		1 Офсайды 1
    		43% Владение мячом 57%
    		1 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    протон
    протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 00:07
    не взирая на эти отношения порою негативные , они всегда находили общий язык, да и многие футболисты выступали в тереке , было такое, я возможно ошибаюсь. но такие как Адиев, Бериша,
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
    вчера в 23:36
    Учитывая не особо хорошие отношения Чечни и Дагестана (вроде территориальные споры у них) сомневаюсь, что они так хотят взять дагестанца и тем более что он захочет поехать именно к ним, а не, например, в "Краснодар".
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 20:37
    Ответ на твой комментарий есть в твоём же комментарии.
    То что Миллер сделал, это цветочки, по сравнению с нашими. А ты не задавался вопросом, почему нет таких команд из Чечни? А отвечу тебе. Их нет, потому что везде им дороги закрыты, сам догадайся кем!
    протон
    протон
    вчера в 20:30
    Не удивлюсь если Кадыров захочет Агаларова переманить в Терек. учитывая корни Агаларова (кавказ) и менталитет игрока.
    Кайзеркрюгер
    Кайзеркрюгер ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 20:26
    Кто-то выдерживает конкуренцию, кто-то нет. Обычное дело.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
    вчера в 19:06
    А в моем списке их около 30. Просто не охота всех приводить.
    Кайзеркрюгер
    Кайзеркрюгер ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 18:52
    Кузяев, Караваев, Жирков, Данни и другие с тобой не согласятся.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 18:33
    Да, раззабивался не на шутку Гамид! Хотя, конечно, Ахмат сам себе привез этот гол.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 18:16
    Молодец Агаларов, спаситель Уфы.
    Интересная команда , вроде бы и подбор игроков не плох, только таланты отдаются в другие клубы , а сами внизу таблицы. Остаться бы в высшей лиге. Удачи.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 18:01
    ПОка на этом уровне "на уровне",смотрим дальше,что вырастет.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 17:40
    Уфа ,так и продолжать.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 17:20
    Я так подозреваю, что ты ошибаешься, футбол в Чечне только поднимает голову, и очевидно, что как раз нет местных ребят, готовых играть на уровне РПЛ.

    Это подтверждает еще факт, что чеченских команд нет и на более низших уровнях, где игроки могли бы как раз подготовиться к РПЛ. В ФНЛ-2 4 дагестанские команды, но 0 чеченских.

    Смешно говорить, что в команде, где руководство решает все, может быть какое-то лобби Семенова или других весьма средних игроков.

    Чтобы клуб был готов к РПЛ, у него должна быть сеть академий и фарм-клубов, как у "Динамо" или "Локомотива", которые сначала наигрывают игроков в той же "Казанке" и т.п. И собирают игроков со всей России.

    Да, есть другой вариант, как "Зенит", который, после того, как Миллер уничтожил не только школы клуба, но и всего города, скупив все академии и убив конкуренцию, в которой игроки могли бы расти, теперь просто забил на молодежь и покупает просто готовых игроков, но это вариант супербогатых грандов, так же и МС и т.п. живут. Если эта опция недоступна, нужно заводить команды в ФНЛ, ФНЛ-2 и много работать. Если же поставить местную молодежь, то у нее просто не хватит класса.
    протон
    протон
    вчера в 17:18
    При всем моем уважении к Талалаеву, пора чемодан, вокзал , куар код, домой!
    протон
    протон
    вчера в 17:17
    Ожидал победы Терека но увы
    kts9999
    kts9999
    вчера в 17:01, ред.
    Гамид крут
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
    вчера в 16:54
    Я думаю у него хватит ума не повторить путь Рондона, Домингеса, Бухарова, Набиуллина, Ансальди и многих, многих других , поменявших футбол на деньги.
    протон
    протон
    вчера в 16:50
    11 голов за менее чем половину сезона за клуб, который находится в зоне, это прям потрясающий результат.
    Возможно, растёт основной форвард сборной на долгие годы. Главное не снизить к себе требования, без травм и не перейти в Спартак.
    Агаларов - просто топище! Очень надеюсь, что он доиграет в Уфе сезон и станет лучшим бомбардиром.
    Парень этого явно заслуживает - бьется до крнца и не кричит всякие сомнительные реплики.
    протон
    протон
    вчера в 16:49
    Из 14 мячей Уфы забил 11. Топчик
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 16:39
    Можно подумать, что в Чечне на руководящих местах сидят талантливые люди. Там тоже всё по связям как и везде.
    PhanTheit
    PhanTheit
    вчера в 16:24
    Андрюша ждемс с твоими бредовыми идеями на матччч у тв
    Кайзеркрюгер
    Кайзеркрюгер
    вчера в 16:22
    Гамиду надо расти и уходить из Уфы. В Зенит например, после ухода Азмуна легко бы усадил на лавку рукаку
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 16:21
    интересно а он забьёт 15 голов за сезон?
    Alexnvr
    Alexnvr
    вчера в 16:18
    Молодец Гамид. Главное чтоб согласился в топ-5 уехать когда предложение появится, а то затухнет в РПЛ - примеров много.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 16:10
    Терек, хоть и не завоёвывал чемпионат России, хотя бы достойно играл!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 16:06, ред.
    Зачем этот шлак нужен в команде? Возьмите наших местных ребят в команду, которые не могут попасть в большой футбол из-за отсутствия больших денег и связей, они хотя бы будут биться за Чечню!!! А этим бездарным, которые "играют" за деньги или из-за связей наплевать на команду, а некоторые просто неспособны играть. В кубковой игре стоял какой-то непонятный человек на воротах. Сколько отличных вратарей в Чечне? Почему они не играют за эту команду? У меня только один ответ. Не играют, потому что это вообще не чеченская команда! На месте Талалаева, я бы ушёл из этой "команды", если это можно назвать командой. Тренер он ведь неплохой. А Уфу (хоть я и не люблю их по определённым причинам) с победой! Рад за Хьамида! Надеюсь, что он уедет в Европу!
    particular
    particular ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 15:59
    Пока его знает только Уфа. Но, пожалуй, скоро о нём услышит УЕФА 🤣️ 😅️
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 15:54
    Все забивает и забивает Агаларов) Уже зимой уйдет или до лета еще посидит в Уфе?
    Адам Адам 2
    Адам Адам 2
    вчера в 15:51
    Самый беспонтовый и самый скучный мачт , весь российский футбол это дно полное
    Спагетти вернулся
    Спагетти вернулся
    вчера в 15:47
    Идеальный образец антизрелищного матча!
    Terek-Anji
    Terek-Anji
    вчера в 15:33
    В команде нет ни одного игрока, который соответствовал РПЛ. В лучшем случае эти игроки для середняка фнл, но магомед иудов решил, что этого хватит, чтобы попасть в ЛЕ. 🤣

    Какое руководство - таковы и результаты.
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