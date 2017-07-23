Самба Соу: «Потерял сознание на поле. Большую часть матча просто не помню»

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23 июля 2017, 21:47

Полузащитник московского «Динамо» , который получил травму в матче второго тура чемпионата России с «Уралом» (0:1), рассказал о том, как он себя чувствует на данный момент.

«Чувствую себя уже лучше. На поле потерял сознание. Сказали, что сейчас состояние уже намного лучше. Завтра надо сделать некоторые процедуры и все будет хорошо. Сегодня было важно победить в домашнем матче. Честно говоря, большего сказать не могу. Я же потерял сознание, поэтому большую часть встречи просто не помню. Но ничего – пересмотрим и продолжим работать, чтобы победить уже в следующем матче», — сказал Соу.