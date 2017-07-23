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Самба Соу: «Потерял сознание на поле. Большую часть матча просто не помню»

23 июля 2017, 21:47
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Полузащитник московского «Динамо» Самба Соу, который получил травму в матче второго тура чемпионата России с «Уралом» (0:1), рассказал о том, как он себя чувствует на данный момент.

«Чувствую себя уже лучше. На поле потерял сознание. Сказали, что сейчас состояние уже намного лучше. Завтра надо сделать некоторые процедуры и все будет хорошо. Сегодня было важно победить в домашнем матче. Честно говоря, большего сказать не могу. Я же потерял сознание, поэтому большую часть встречи просто не помню. Но ничего – пересмотрим и продолжим работать, чтобы победить уже в следующем матче», — сказал Соу.

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Все комментарии
Obdulio Varela
Obdulio Varela
24 июля 2017 в 15:32
Значит, сильный удар получил
Sem25
Sem25
23 июля 2017 в 22:58
Без него в центе поля у нас полный мрак. Скорейшего выздоровления!
sir-5
sir-5
23 июля 2017 в 22:11
Он даже итоговый счёт не знает,бедолага! Выздоравливай,герой,а врачей "Динамо" наказать.
Гость
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