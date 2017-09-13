Касильяс догнал Гиггза по числу сезонов в Лиге чемпионов

Вратарь «Порту» Икер Касильяс сравнялся с рекордом экс-хавбека «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза по числу сезонов в Лиге чемпионов. Испанский вратарь в матче группового этапа с «Бешикташем» начал свой 19-й сезон в главном клубном турнире Европы. Таким образом, в следующем сезоне экс-вратарь «Реала» может установить новый рекорд.
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это дырка бесполезная, ты его игру видел с ПОРТУ? БЕШИКТАШ 2 и 3 гол забили из за ошибки вратаря
это дырка бесполезная, ты его игру видел с ПОРТУ? БЕШИКТАШ 2 и 3 гол забили из за ошибки вратаря
сегодня с Порту дико проорал с 3 гола... какое же дырявое беспомощное, кто его на банку вообще ставит? игрок по центру пробивает по воротам, а он стоит возле штанги и не видит где ворота, пропускает гол который по центру летит низом с 15 метров
сегодня с Порту дико проорал с 3 гола... какое же дырявое беспомощное, кто его на банку вообще ставит? игрок по центру пробивает по воротам, а он стоит возле штанги и не видит где ворота, пропускает гол который по центру летит низом с 15 метров
Ждем 20-й)
Ждем 20-й)