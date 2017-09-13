Марсело дисквалифицирован на два матча

Арбитражный комитет Ла Лиги принял решение дисквалифицировать защитника «Реала» Марсело на два поединка.

Напомним, бразилец получил красную карточку в матче 3-го тура Примеры против «Леванте» после того, как ударил ногой по спине не владевшего мячом полузащитника соперника Джефферсона Лерму.

Марсело также придется заплатить 600 евро штрафа, еще 700 заплатит «Реал».

Таким образом, защитник пропустит поединки против «Реала Сосьедад» и «Бетиса».

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