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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
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20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
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Марсело дисквалифицирован на два матча

вчера, 15:56

Арбитражный комитет Ла Лиги принял решение дисквалифицировать защитника «Реала» Марсело на два поединка.

Напомним, бразилец получил красную карточку в матче 3-го тура Примеры против «Леванте» после того, как ударил ногой по спине не владевшего мячом полузащитника соперника Джефферсона Лерму.

Марсело также придется заплатить 600 евро штрафа, еще 700 заплатит «Реал».

Таким образом, защитник пропустит поединки против «Реала Сосьедад» и «Бетиса».

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Все комментарии
x_x
вчера в 21:43
Aidos Ayazov ответил злойшериф
вчера в 21:08
злойшериф:
да ну что ты пишешь бред а правда такова ,реал стал успешен выиграл все что возможно и его надо как то остановить вот и нашли способ технично сделать так чтобы реал как можно меньше играл матчей в оптимальном составе
Настолько успешен, что им дано право пинать всех кого хотят.
Aidos Ayazov
вчера в 21:05
В целом надо штрафовать 10-15% от месячного дохода игрока и клуба за который игрок играет. Тогда и не будут такого рода нарушения. Наверное как то так
Groove000
вчера в 20:20
у Рамоса научился? думаю, Реал опять очки отберет у Сосьедада и Бетиса
Чемпион Соккера ответил Zidane.5
вчера в 20:17
Zidane.5:
Дисквалифицируйте весь Реал, че уж там!! Если тащить Барсу то по черному.
А кто виноват,что ваши футболисты хамят?
Чемпион Соккера ответил Hayden
вчера в 20:14
Hayden:
Это всё Каталонияцы
Это всё инопланетяне))
Чемпион Соккера
вчера в 20:13
    злойшериф ответил Roman73
    вчера в 19:57
    Roman73:
    Давно не было. Это система. Реал хочет феерить, а если кто не уступает технически и тактически, план Б-ломать соперника, запугивать его, заставить отказаться от качественной игры, увлечь в склоки, стычки, драки. Таким варварским способом разрушить созидательную игру. За это я не люблю Реал. Такова же Бавария.
    да ну что ты пишешь бред а правда такова ,реал стал успешен выиграл все что возможно и его надо как то остановить вот и нашли способ технично сделать так чтобы реал как можно меньше играл матчей в оптимальном составе
    Roman73
    вчера в 19:38
    Давно не было.
    Это система.
    Реал хочет феерить, а если кто не уступает технически и тактически,
    план Б-ломать соперника, запугивать его, заставить отказаться от качественной игры,
    увлечь в склоки, стычки, драки. Таким варварским способом разрушить созидательную игру.
    За это я не люблю Реал.
    Такова же Бавария.
    Верг
    вчера в 19:16
    минимум матчей на 5 надо было, он не впервой скрыто как крыса бьет, пока рефери не видит, тут не прокатило, крысу наказали, пусть и слабо. Неймар и Дани алвес тоже самое вытворяли, плохое бразильское поколение
    Джеk Воробей
    вчера в 18:57
      NGY
      вчера в 18:53
      Тебас болельщик Реала...ко, ко ко...!

      Был бы он им на самом деле, той дисквалификации Роналду не было бы вообще!

      А Бенгоэчеа был бы отстранен от судейства в высшей лиги Испанского футбола, за низкие профессиональные качества!
      ROMA DROGBA
      вчера в 18:20
        Zidane.5
        вчера в 18:08
        Дисквалифицируйте весь Реал, че уж там!! Если тащить Барсу то по черному.
        No problem ответил Штиль
        вчера в 17:54
        Штиль:
        В клетку обезьяну!
          Штиль
          вчера в 17:50
          В клетку обезьяну!
          Шишанутый
          вчера в 17:44
            cska plus
            вчера в 17:38
            Марсело классный игрок, но как бы бить исподтишка удел слабых.
            DVoxNN
            вчера в 17:32
            Ахххаххах. Мадридские футболисты ведут себя как скоты, а у глоров Барса виновата )))
            Пластун
            вчера в 17:32
            И это наказание????? Истерички одни в реале(((((
            Hamman
            вчера в 17:27
            Зидану стоит провести с командой серьёзную профилактическую беседу! Очень непрофессионально удаляться из-за таких глупых и эмоциональных действий...
            Aslanergazy
            вчера в 17:24
            Грязные каталонцы ставят палки в колеса!
            Egorium
            вчера в 17:20
            Не хорошо поступил и наказание детское.
            Санчо Панса
            вчера в 17:15
            Нормально вообще....Какой то заговор против королевского клуба на старте сезона! Марса будет очень не хватать, конечно.
            Gallardo10
            вчера в 17:13
            таких зверей за решеткой нужно держать!!!
            Чемпион Соккера
            вчера в 17:12
            Нечего хамить.
            Foxes ответил Зидан 1972
            вчера в 17:10
            Зидан 1972:
            Душат Реал со всех сторон......
            Ага, и в Марсело что то такое вкололи, что бы тот, по спинам махал.
            hohoл
            вчера в 17:05
            Не ну норм че, по спине ногами махать. Где-то в Молдавии, дали бы в кабину разок другой и подписал бы он контракт уже с больничкой.
            2 матча, могли бы еще родителей вызвать и пожаловаться им...
            Зидан 1972
            вчера в 16:55
            Душат Реал со всех сторон......
            Летучий-Голландец.
            вчера в 16:55
            Марсело ключевой игрок Реала!
            Очень хорош он на своем фланге, везде успевает. Особенно в нападении)
            Реалу без него будет тяжело..
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