«Брайтон» выкупил Тима Крула у «Ньюкасла»

«Брайтон энд Хоув Альбион» принял решение подписать голкипера Тима Крула на полноценной основе. Напомним, в конце августа новичок Премьер-Лиги взял футболиста у «Ньюкасла» в аренду. Теперь «Брайтон» выкупил права на вратаря.
Контракт с 29-летним Крулом заключен на один год.
The full story on Tim Krul's permanent switch to #BHAFC from @NUFC. https://t.co/dggcEAUPkZ pic.twitter.com/j6lnZvpYt3— BHAFC ⚽️ (@OfficialBHAFC) 20 сентября 2017 г.
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