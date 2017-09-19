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Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
21:45 37’ Арсенал 1:0 Донкастер Роверс
21:45 39’ Челси 2:0 Ноттингем Форест
22:00 24’ Вест Бромвич 0:1 Манчестер Сити
22:00 23’ Ман Юнайтед 2:0 Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 Закончился первый тайм Герта 2:0 Байер
21:30 Закончился первый тайм Гамбург 0:1 Боруссия Д
Испания. Примера 2017/2018, 5 тур
21:00 68’ Атлетик Б 0:1 Атлетико М
23:00 сегодня Реал -:- Бетис
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
19:00 Матч завершен Беневенто 0:4 Рома
21:45 39’ Ювентус 0:0 Фиорентина
21:45 Идет первый тайм, 37’ Лацио 1:0 Наполи
21:45 Идет первый тайм, 37’ Милан 1:0 СПАЛ
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
12:00 Матч завершен Луч-Энергия 2:0 Анжи
15:00 Матч завершен Шинник 3:0 Урал
15:00 Матч завершен Тамбов 1:0 Арсенал Т
15:00 Матч завершен Оренбург 0:2 Рубин
15:00 Матч завершен Томь 2:1 Краснодар
17:00 Закончился в дополнительное время Авангард Кур 1:0 ЦСКА
17:00 Матч завершен Тюмень 1:2 Тосно
18:00 Матч завершен Волгарь 0:2 Ростов
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«Брайтон» выкупил Тима Крула у «Ньюкасла»

сегодня, 21:50

«Брайтон энд Хоув Альбион» принял решение подписать голкипера Тима Крула на полноценной основе. Напомним, в конце августа новичок Премьер-Лиги взял футболиста у «Ньюкасла» в аренду. Теперь «Брайтон» выкупил права на вратаря.

Контракт с 29-летним Крулом заключен на один год.

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Все комментарии
cska.78
сегодня в 21:55
Удачи!
Капитан Смoллетт
сегодня в 21:52
что-то крул регрессировал... года 3- 4 речь шла о топ-клубах...
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