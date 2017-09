«Брайтон» выкупил Тима Крула у «Ньюкасла»

«Брайтон энд Хоув Альбион» принял решение подписать голкипера Тима Крула на полноценной основе. Напомним, в конце августа новичок Премьер-Лиги взял футболиста у «Ньюкасла» в аренду. Теперь «Брайтон» выкупил права на вратаря.

Контракт с 29-летним Крулом заключен на один год.

The full story on Tim Krul's permanent switch to #BHAFC from @NUFC. https://t.co/dggcEAUPkZ pic.twitter.com/j6lnZvpYt3