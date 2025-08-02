Тренер «Ньюкасла» Хау — об Исаке: «Знаю, где он, лишь благодаря СМИ»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался по поводу того, что нападающий Александер Исак намерен покинуть клуб.
Я знаю, где он находится, только благодаря СМИ. Поэтому мне сложно вдаваться в подробности. Ситуация далека от идеала и довольно сложная. Люди в Англии разбираются с ней. Я не знаю, что будет дальше. С нашей точки зрения, мы по-прежнему поддерживаем Исака всеми возможными способами, а лично я хотел бы снова увидеть его в футболке «Ньюкасла».
Напомним, что на фоне слухов о переходе в «Ливерпуль» 25-летний футболист не явился на тренировку «сорок» и находится сейчас в Испании, работая индивидуально.
нет спортивного директора. нет исполнительного директора.
ушла Аманда Стейвли.
именно эта женщина нашла клубу саудовского инвестора.
Ньюкасл проиграл все трансферные сделки.
8 упущенных целей!!!
еще не хватало, чтоб Исак ушел конкуренту))
нет спортивного директора. нет исполнительного директора.
ушла Аманда Стейвли.
именно эта женщина нашла клубу саудовского инвестора.
Ньюкасл проиграл все трансферные сделки.
8 упущенных целей!!!
еще не хватало, чтоб Исак ушел конкуренту))