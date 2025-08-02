Тренер «Ньюкасла» Хау — об Исаке: «Знаю, где он, лишь благодаря СМИ»

Главный тренер «Ньюкасла» высказался по поводу того, что нападающий намерен покинуть клуб.

Я знаю, где он находится, только благодаря СМИ . Поэтому мне сложно вдаваться в подробности. Ситуация далека от идеала и довольно сложная. Люди в Англии разбираются с ней. Я не знаю, что будет дальше. С нашей точки зрения, мы по-прежнему поддерживаем Исака всеми возможными способами, а лично я хотел бы снова увидеть его в футболке «Ньюкасла».