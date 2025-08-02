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Тренер «Ньюкасла» Хау — об Исаке: «Знаю, где он, лишь благодаря СМИ»

вчера, 15:31

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался по поводу того, что нападающий Александер Исак намерен покинуть клуб.

Я знаю, где он находится, только благодаря СМИ. Поэтому мне сложно вдаваться в подробности. Ситуация далека от идеала и довольно сложная. Люди в Англии разбираются с ней. Я не знаю, что будет дальше. С нашей точки зрения, мы по-прежнему поддерживаем Исака всеми возможными способами, а лично я хотел бы снова увидеть его в футболке «Ньюкасла».

Напомним, что на фоне слухов о переходе в «Ливерпуль» 25-летний футболист не явился на тренировку «сорок» и находится сейчас в Испании, работая индивидуально.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:54
Припомнят они ему...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:55
вот так бывает, когда в клубе бардак.
нет спортивного директора. нет исполнительного директора.
ушла Аманда Стейвли.
именно эта женщина нашла клубу саудовского инвестора.
Ньюкасл проиграл все трансферные сделки.
8 упущенных целей!!!
еще не хватало, чтоб Исак ушел конкуренту))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:52
Довольно странная ситуация.. Идет предсезонная подготовка, а ведущего игрока команды на месте нет и тренер совершенно спокойный реагирует на то, что Александер уже несколько дней находится в Испании, где тренируется индивидуально. Если это шутка, то она сильно затянулась.
shlomo
shlomo
вчера в 16:30
А санкции против него не пробовали ввести...
hcsdpm9wwhk9
hcsdpm9wwhk9
вчера в 16:29
Наверно на наш соккер Хау периодически заглядывает, а то бы даже не знал где Исак
Гость
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