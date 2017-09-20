«Реал» повысит зарплату Роналду

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду близок к заключению нового контракта с мадридским клубом на улучшенных условиях. Об этом сообщил испанский журналист Эдуардо Инда.

«Роналду подпишет с „Реалом“ новый контракт, по условиям которого его зарплата увеличится. Он ведет переговоры с клубом. Его контракт рассчитан до 2021 года, а португалец хочет соглашение до 2022. При этом клуб намерен оставить срок действия прежним, но увеличить зарплату. Сейчас Криштиану зарабатывает в год 22 млн евро, а просит около 30 млн евро».

Инда также добавил, что Роналду хочет догнать по зарплате форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

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