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Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
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15:00 сегодня Оренбург -:- Рубин
15:00 сегодня Томь -:- Краснодар
17:00 сегодня Авангард Кур -:- ЦСКА
17:00 сегодня Тюмень -:- Тосно
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«Реал» повысит зарплату Роналду

сегодня, 10:24

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду близок к заключению нового контракта с мадридским клубом на улучшенных условиях. Об этом сообщил испанский журналист Эдуардо Инда.

«Роналду подпишет с „Реалом“ новый контракт, по условиям которого его зарплата увеличится. Он ведет переговоры с клубом. Его контракт рассчитан до 2021 года, а португалец хочет соглашение до 2022. При этом клуб намерен оставить срок действия прежним, но увеличить зарплату. Сейчас Криштиану зарабатывает в год 22 млн евро, а просит около 30 млн евро».

Инда также добавил, что Роналду хочет догнать по зарплате форварда «Барселоны» Лионеля Месси

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Все комментарии
FERIS
сегодня в 11:46
Рон уже давно заслужил прибавки в зарплате!
NGY ответил Alex12357
сегодня в 11:39
Alex12357:
А разницы то как раз и нет,вы вдумайтесь в слова которые написали,нигде вы не упомянули что для забивания игроки команды сделали всё,оставалось только забить !В ваших словах игроков кроме Роналду и Месси-не СУЩЕСТВУЕТ!!!
Для Бенземы команда тоже, сделала все, оставалось только забить...!

Да что там Бензема, для сотен нападающих в во всем мире, команды делают все, чтобы осталось только забить...однако ж, колличество в 300 голов за карьеру, для многих из них предел мечианий...!

Да и Рон сам, только в прошлом сезоне ЛЧ, отдал 5 голевых на партнеров, и это лучший результат в команде наряду с Карвахалем!
Kaiser ---
сегодня в 11:34
Я фигею просто,Роналду,чемпион и голеодор всея галактики,без 5 минут обладатель пяти золотых мячей,зарабатывает 22 ляма в год,а какой-то ноунейм Мбаппе,который только из яйца вылупился получает 18 лямов.Что не говори,не смотря на все свои чудачества,Перес молодец,не заливает игроков баблом,говорят Мбаппе запросил 12 лямов в год,а Перес его культурно нафиг послал.Еще раз,браво.
MaX10
сегодня в 11:30
Бюджет Сомали
И ему все мало
Джеk Воробей
сегодня в 11:26
Лучший игрок в мире..Для сравнения,месся все игры от начала сезона 12 голов и 0 трофеев,Роналду 2 игры, 3 трофея,пусть даже третий трофей не значимый..И 78 голов за сборную..Просто феноменально..Роналду и Реал будут в финале играть ,а месся снова перед экраном слезу пускать))
Особо ОпасеН
сегодня в 11:16
Он заслужил и на более большую сумму, чем ту что зарабатывает Месси. Так как один кладет Эйбарам, а другой в плей-офф ЛЧ.
Alex12357 ответил cevin cigan
сегодня в 11:13
cevin cigan:
Роналду за четыре года,успел выиграть три раза ЛЧ(забивая топ командам,как Атлетико,Бавария,Юве),а гном покеры Эйбарам и вылеты в 1/4 ЛЧ.......почувствуй разницу.
А разницы то как раз и нет,вы вдумайтесь в слова которые написали,нигде вы не упомянули что для забивания игроки команды сделали всё,оставалось только забить !В ваших словах игроков кроме Роналду и Месси-не СУЩЕСТВУЕТ!!!
Майкл59ru
сегодня в 11:11
А почему Роналда просит прибавку к зарплате ? Потому что он и сам уже понимает что его время уходит и то что Суперкубок это последний трофей который ему посчастливилось подержать в своих наманикюренных руках. Просто дальше его цена будет уменьшаться в геометрической прогрессии,как обесценивается б/у автомобиль с каждым годом. Плюс Перес сейчас вдохновлён великой победой над самим АПОЭЛом и с радостью поставит подпись под любой суммой озвученной Роналдой. А то что после ближайшей игры с Бетисом Роналда снова вернётся на банку,так это уже будет мало его волновать,ведь заветный контракт уже будет в его платиновых стрингах )
Старлей84 ответил cevin cigan
сегодня в 11:02
cevin cigan:
Роналду за четыре года,успел выиграть три раза ЛЧ(забивая топ командам,как Атлетико,Бавария,Юве),а гном покеры Эйбарам и вылеты в 1/4 ЛЧ.......почувствуй разницу.
    Mamaev
    сегодня в 11:01
    Не налоги то хватит? Эту зп ему почтой на нары будут отправлять))
    ДАША Д
    сегодня в 10:56
    А потом Месси попросит прибавки к зарплате, потом снова Роналду.... И так до бесконечности, пока оба не постареют.
    cevin cigan ответил Майкл59ru
    сегодня в 10:56
    Майкл59ru:
    А за что ему такие деньжища вообще платить ? Понимаю Месси платят,так он и отрабатывает на поле,исправно забивает,делает покеры и т.д. А Роналда что делает? Только истерит да дисквы зарабатывает. Надо Пересу серьёзно подумать и пока есть возможность не продлевать контракт,а продать Роналду куда нибудь в Китай,в "Шанхай Шеньхуа" например,заместо Тевеса )
    Роналду за четыре года,успел выиграть три раза ЛЧ(забивая топ командам,как Атлетико,Бавария,Юве),а гном покеры Эйбарам и вылеты в 1/4 ЛЧ.......почувствуй разницу.
    3ton
    сегодня в 10:53
      жменя семечек
      сегодня в 10:48
        zakirjan_87
        сегодня в 10:48
        Лидер Мадрида, заслуживает достойную оплату за свою игру!
        drug01
        сегодня в 10:43
        Правильно надо поднять,тем более ему надо растить своих детей!!!
        Майкл59ru
        сегодня в 10:42
        А за что ему такие деньжища вообще платить ? Понимаю Месси платят,так он и отрабатывает на поле,исправно забивает,делает покеры и т.д. А Роналда что делает? Только истерит да дисквы зарабатывает. Надо Пересу серьёзно подумать и пока есть возможность не продлевать контракт,а продать Роналду куда нибудь в Китай,в "Шанхай Шеньхуа" например,заместо Тевеса )
        Kavaro
        сегодня в 10:40
        22 млн это копейки по сегоднешным меркам, для игрока уровня Роналду. Да и персона Роналду приносит Реалу куда больше этих 22 млн за год.
        Zidane.5
        сегодня в 10:40
        У Криштиану аппетиты скромные, он и сам человек скромный и великодушный не то что некоторые в Барсе.
        Duda Gigolaev Osetin
        сегодня в 10:32
        Контракт на контракте... Интересно
        cevin cigan
        сегодня в 10:31
        Обладатель ЗМ,лучший игрок Мира-вполне заслужил(Рон ещё много пользы принесёт Реалу!)
        Alex12357
        сегодня в 10:29
        Давайте сразу 50-чтобы Меська лопнул!!!
        ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
        сегодня в 10:27
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