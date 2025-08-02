«Манчестер Юнайтед» повысил предложение за трансфер Шешко до 90 млн евро

Форвард «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко продолжает переговоры с «Манчестер Юнайтед».
Как стало известно, манкунианцы предложили 90 млн евро за переход 22-летнего игрока. Ранее сообщалось о сумме в 70 млн евро, но МЮ решил поднять стоимость, чтобы перебить трансферные предложения конкурентов.
В минувшем сезоне Шешко принял участие в 45 матчах во всех турнирах. На его счету 21 гол и 6 результативных передач.
Ньюкасл предложил 75 миллионов. У МЮ есть интересный для Лейпцига Расмус и вариант обмена. Плюс даже если Расмус не захочет переезжать в Лейпциг - зачем МЮ повышать цену сразу на 15 миллионов?
Ньюкасл предложил 75 миллионов. У МЮ есть интересный для Лейпцига Расмус и вариант обмена. Плюс даже если Расмус не захочет переезжать в Лейпциг - зачем МЮ повышать цену сразу на 15 миллионов?