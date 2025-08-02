Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» повысил предложение за трансфер Шешко до 90 млн евро

вчера, 14:51

Форвард «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко продолжает переговоры с «Манчестер Юнайтед».

Как стало известно, манкунианцы предложили 90 млн евро за переход 22-летнего игрока. Ранее сообщалось о сумме в 70 млн евро, но МЮ решил поднять стоимость, чтобы перебить трансферные предложения конкурентов.

В минувшем сезоне Шешко принял участие в 45 матчах во всех турнирах. На его счету 21 гол и 6 результативных передач.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Манчестер Сити» и «Астон Вилла» следят за полузащитником «Галатасарая»
Вчера, 14:41
СлухиФорвард «Реала» Родриго согласился перейти в «Ливерпуль»
Вчера, 14:10
МЮ упускает ещё одного топ-форварда. Провалились с Дьёкерешем, а их новая цель в шаге от «Ньюкасла»
Вчера, 13:43Максим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии4
СлухиСимонс отсутствует на тренировках «РБ Лейпциг»
Вчера, 11:57
Слухи«Тоттенхэм» намерен приобрести защитника «Барселоны» Араухо
Вчера, 09:59
СлухиЗащитник «Барселоны» Эктор Гарсия перейдёт в «Париж»
Вчера, 09:14
Все комментарии
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 17:09
Вы меня извините, но я прям через монитор слышу, как эта новость крякает.

Ньюкасл предложил 75 миллионов. У МЮ есть интересный для Лейпцига Расмус и вариант обмена. Плюс даже если Расмус не захочет переезжать в Лейпциг - зачем МЮ повышать цену сразу на 15 миллионов?
Alex Riddle
Alex Riddle
вчера в 15:24
Ну и чушь...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 