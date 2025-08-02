«Торино» может выкупить «Стадио Олимпико»

Президент «Торино» высказался о возможности покупки стадиона «Стадио Олимпико».

Стадион — это возможность: мы поговорили с мэром, назначили встречу сразу после августа, и встретимся снова в сентябре.

Цель приобретения стадиона связана с развитием инфраструктуры, и она не преследует никаких скрытых целей, а скорее желание владеть стадионом при подходящих условиях. Говоря об условиях, я ожидаю, что они будут аналогичны тем, которые получил «Ювентус».