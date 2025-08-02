«Торино» может выкупить «Стадио Олимпико»

Президент «Торино» Урбано Кайро высказался о возможности покупки стадиона «Стадио Олимпико».
Стадион — это возможность: мы поговорили с мэром, назначили встречу сразу после августа, и встретимся снова в сентябре.
Цель приобретения стадиона связана с развитием инфраструктуры, и она не преследует никаких скрытых целей, а скорее желание владеть стадионом при подходящих условиях. Говоря об условиях, я ожидаю, что они будут аналогичны тем, которые получил «Ювентус».
Также на презентации нового главного тренера Марко Барони Кайро поднял тему продажи клуба:
В ноябре я выразил готовность продать клуб, но пока не получил никаких предложений. Я двигаюсь вперёд с ещё большей решимостью.
Если кто-то придёт, нам также нужно будет понять, что это за человек. Мы иногда видели, как важные команды продавали людям, которые ставили их в невыгодное положение: за десять лет до меня были шесть лет в Серии B и три вылета, теперь же всё по-другому.