Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: стадионыИталия. Серия А 2025/2026

«Торино» может выкупить «Стадио Олимпико»

вчера, 14:43

Президент «Торино» Урбано Кайро высказался о возможности покупки стадиона «Стадио Олимпико».

Стадион — это возможность: мы поговорили с мэром, назначили встречу сразу после августа, и встретимся снова в сентябре.

Цель приобретения стадиона связана с развитием инфраструктуры, и она не преследует никаких скрытых целей, а скорее желание владеть стадионом при подходящих условиях. Говоря об условиях, я ожидаю, что они будут аналогичны тем, которые получил «Ювентус».

Также на презентации нового главного тренера Марко Барони Кайро поднял тему продажи клуба:

В ноябре я выразил готовность продать клуб, но пока не получил никаких предложений. Я двигаюсь вперёд с ещё большей решимостью.

Если кто-то придёт, нам также нужно будет понять, что это за человек. Мы иногда видели, как важные команды продавали людям, которые ставили их в невыгодное положение: за десять лет до меня были шесть лет в Серии B и три вылета, теперь же всё по-другому.

Подписывайся в ВК
Все новости
На «Камп Ноу» укладывают газон, «Барселона» сыграет дома 14 сентября
30 июля
Официально«Наполи» хочет построить новый стадион для чемпионата Европы 2032 года
27 июля
Клуб Сегунды за полгода построил временный стадион на 20 000 зрителей
24 июля Фото
«Бенфика» собирается построить стадион с рекордной вместимостью
22 июля
Команда Юрана будет проводить домашние матчи на стадионе клуба Суперлиги
22 июля
«Барселона» может не сыграть на «Камп Ноу» в этом году
21 июля
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:52
Надо было сделать сюрприз...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 