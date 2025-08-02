Тер Штеген разругался с «Барселоной». Лишился капитанской повязки, клуб взял другого голкипера

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02 августа 2025, 16:25

Травмы и натянутые отношения.

Серьёзная травма была трагедией

Статус Марка-Андре тер Штегена на протяжении восьми сезонов кряду был непоколебим – первый номер, лидер «сине-гранатовых», проводник философии клуба, а с определённого момента и капитан. В минувшем сезоне каталонцы только привыкали к Флику, при этом довольно резво вкатились в сезон. Для команды, только открывшей для себя новую главу, было важно, что на воротах – опытный элитный голкипер. Он придавал уверенности.

Поэтому его травма стала трагедией. С наибольшей вероятностью немец пропускал бы весь остаток сезона. При этом его позиции выглядели монолитными. У «блауграны» есть Иньяки Пенья, позже появился Войцех Щесны, но именно Марк-Андре будет первым номером, как только восстановится после повреждения. Позднее у Пеньи разгорелся конфликт с главным тренером, так что Войцех стал безальтернативным первым номером в отсутствие тер Штегена, а у последнего стало ещё меньше поводов для беспокойства. Всё же, учитывая специфику футбола «Барсы», тер Штеген смотрится в воротах как влитой, Войцех просто не вписывается из-за слабой игры ногами. Конечно, Щесны – это топ на ленточке, но вот когда дело доходит до участия в розыгрыше мяча, поляку не хватает необходимых качеств.

Тревожные звоночки были ещё весной

В то же время проблемы начались ещё по ходу сезона, просто они не так бросались в глаза. Немецкий вратарь захотел ускорить восстановление и вернуться в строй к маю. Сообщалось о лечении стволовыми клетками, что должно было сократить сроки возвращения.

В апреле Марк-Андре получил разрешение играть, а чуть позже появились инсайды, что вратарь оказывает давление на главного тренера, чтобы Щесного усадили на скамейку, а место в воротах уступили ему.

Флик же заявляет, что «Барселона» завершит сезон-2024/25 со Щесным в качестве основного голкипера, при этом немецкий вратарь тоже будет получать игровую практику. В тот период важно было избавиться от недосказанности – «сине-гранатовые» играли в полуфинале Лиги чемпионов и рассчитывали сломить «Интер», для этого было нужно единство. Тер Штеген в ответ не поехал в Милан на ответную игру с «нерадзурри». Тогда же появились слухи о подписании нового голкипера.

Лето – приобретение нового вратаря, новое повреждение

То, что копилось на протяжении прошлого сезона, нашло выход этим летом. Каталонский клуб договорился с «Эспаньолом» о подписании 24-летнего Хоана Гарсии – с Пеньей отношения не улучшились, а Щесны подходил лишь как временная замена. Сам тер Штеген при этом говорит, что находится в отличной форме и не беспокоится за своё положение в клубе. Он уверен, что будет в «Барсе» в следующем сезоне.

При этом в ходе предсезонки во второй половине июля он три дня подряд отсутствовал в общей группе, работая лишь в спортзале. Тогда же появились слухи о проблемах со спиной и необходимости новой операции. Дальше – сообщение о четырёх-пяти месяцах восстановления, бунт вратаря из-за попытки каталонцев зарегистрировать Гарсию в счёт зарплаты Марка, угроза лишения тер Штегена капитанской повязки и переход первого номера к новичку.

Немец перенёс операцию в конце июля, на восстановление уйдёт четыре месяца. Желание ускорить восстановление в прошлом сезоне не привело ни к чему хорошему, а конфликты весной привели к появлению Гарсии и обострению отношений с клубом.

«Барса» хочет двигаться дальше

Немцу Тер Штегену 33 года, в последнее время он стал подвержен травмам, это напрямую сказывается на качестве игры. Теперь к этому добавился ещё и его сложный характер – попытки повлиять на Флика, проблема с регистрацией контракта Хоана Гарсии, лишение статуса капитана.

«Сине-гранатовые» наверняка осознают, что это возрастной травматичный голкипер, на которого нельзя положиться, вдобавок приходится решать возникающие конфликты. При такой конфигурации решение лишить голкипера капитанской повязки становится более понятным, плюс сообщается, что вратарь не входит в планы Флика, об этом футболисту сказали прямо. При этом сам Марк намерен остаться в клубе.

Пока тер Штеген восстанавливается, у тренера есть возможность обкатать новый вратарский тандем – Хоана Гарсию в качестве первого номера и Щесного как подстраховку. Но после возвращения немца придётся принять окончательное решение.

Крайне печальный итог для лидера каталонцев

Тер Штегену можно только посочувствовать. После 30 лет в его карьере началась тёмная полоса. Больше травм, конфликты. Минувший сезон он пропустил практически полностью, так ещё и развелся с женой после 13 лет совместной жизни. Желание ускорить восстановление ни к чему не привело, а летом появилась необходимость в очередной операции.

Ещё и клуб на него больше не рассчитывает, собирается наигрывать молодого Гарсию. Всего за год Марк потерял статус лидера «Барселоны» и капитанскую повязку, место в старте и доверие Флика. Всё, что остаётся футболисту, упереться и ждать возвращения в основную обойму, чтобы доказать всем, что он ещё достоин быть частью «блауграны». Всё это – после более чем года отсутствия. Слишком жёсткие испытания для голкипера.