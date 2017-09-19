«Реал» продлил контракт с Бензема до 2021 года

Нападающий «Реала» Карим Бензема продлил контракт с клубом. Новое соглашение 29-летнего француза рассчитано до лета 2021 года, тогда как предыдущее истекало в 2019. По слухам, отступные в договоре Бензема составили 1 млрд евро.

Завтра «Реал» соберет специальную пресс-конференцию по этому поводу.

Бензема выступает за «Реал» с 2009 года и с тех пор провел за клуб 371 матч, забив 182 гола.

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