«Реал» продлил контракт с Бензема до 2021 года

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Когда самый дорогой футболист мира Неймар получит свой первый «Золотой мяч»?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок Лиги
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Испания. Кубок
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Нидерланды. Кубок Голландии
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. Кубок России
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Украина. Кубок
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
21:45 сегодня Арсенал -:- Донкастер Роверс
21:45 сегодня Челси -:- Ноттингем Форест
22:00 сегодня Вест Бромвич -:- Манчестер Сити
22:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 сегодня Герта -:- Байер
21:30 сегодня Гамбург -:- Боруссия Д
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
19:00 сегодня Беневенто -:- Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Фиорентина
21:45 сегодня Лацио -:- Наполи
21:45 сегодня Милан -:- СПАЛ
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
12:00 Матч завершен Луч-Энергия 2:0 Анжи
15:00 64’ Шинник 3:0 Урал
15:00 61’ Тамбов 0:0 Арсенал Т
15:00 64’ Оренбург 0:1 Рубин
15:00 62’ Томь 2:1 Краснодар
17:00 сегодня Авангард Кур -:- ЦСКА
17:00 сегодня Тюмень -:- Тосно
18:00 сегодня Волгарь -:- Ростов
18:30 сегодня Спартак-Нальчик -:- Динамо М
19:00 сегодня Кубань -:- Спартак М
  • Главные новости
  • Все новости
14:45
FIFPro назвала 55 претендентов на попадание в команду года42
13:56
«Луч-Энергия» прошел «Анжи», став первым участником 1/8 финала Кубка России65
11:49
«Челси» грозит трансферный запрет от ФИФА40
09:33
Моратти вновь станет президентом «Интера»23
09:19
Веллитон: «В Турции я не травмировал ни одного вратаря»69
16:15
Морьентес: «Игрой в ПСЖ Мбаппе может доказать, что способен выступать в „Реале“»2
16:07
Элбер: «ПСЖ уничтожил трансферный рынок своими покупками»7
15:52
«Барселона» поддержала право волеизъявления каталонцев о независимости19
15:06
Левандовски начал учить испанский язык31
14:24
«Челси», «Наполи» и «Эвертон» интересуются Кавани7
14:05
ВФСО: «Вопрос отставки Калитвинцева в настоящее время не стоит»12
13:42
«Ливерпуль» хотел заменить Коутиньо Мюллером7
13:31
Наставник «Бетиса»: «„Реал“ находится на уровне „Барселоны“ Гвардиолы»42
13:23
Орлов проведет лекцию на «Крестовском» перед матчем «Динамо СПб» - «Зенит»42
13:08
Скауты «Баварии» и МЮ следят за Милинкович-Савичем9
12:59
Аргентинские СМИ призвали Месси приберечь голы для сборной38
12:49
Инфантино поздравил Сорокина с избранием в совет ФИФА3
12:36
Сорокин: «Моё избрание в совет ФИФА крайне важно для России»5
11:58
Чеферин: «Хотим, чтобы маленькие клубы могли играть в турнирах самого высокого уровня»23
11:39
Сорокин избран в совет ФИФА8
11:32
Рыжиков, Навас, Карадениз и Цакташ не сыграют с «Оренбургом»17
11:18
«Интер» в январе арендует Алекса Тейшейру6
11:06
Игрок «Эвертона» Кин потроллил Окслейд-Чемберлена11
10:51
Надсон: «Сборная России на правильном пути, но чемпионом мира станет Бразилия»20
10:44
Хески: «Я забывал, что Окслейд-Чемберлен присутствует на поле в игре с „Лестером“»7

«Реал» продлил контракт с Бензема до 2021 года

сегодня, 14:52

Нападающий «Реала» Карим Бензема продлил контракт с клубом. Новое соглашение 29-летнего француза рассчитано до лета 2021 года, тогда как предыдущее истекало в 2019. По слухам, отступные в договоре Бензема составили 1 млрд евро.

Завтра «Реал» соберет специальную пресс-конференцию по этому поводу.

Бензема выступает за «Реал» с 2009 года и с тех пор провел за клуб 371 матч, забив 182 гола.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
ЭJlvIS
сегодня в 16:19
Бенз в Погребняка превращается
Chatlan
сегодня в 16:12
Надеюсь, Перес и Зидан знают, что делают.
Funny_Smailik
сегодня в 16:12
Ну чтож, поздравляю Реал! =D
Слайш
сегодня в 16:06
плохая новость (
Deuced
сегодня в 16:02
просто нет слов) и где они такого изумруда откопали в свое время))) походу и впрямь вызов для арабов - ща еще и лярд срубят
Ищущий и Понимающий
сегодня в 15:58
Лучше бы в отступных написали "ПРОДАЖА ЗАПРЕЩЕНА!"
Vector-B B
сегодня в 15:56
Дуб который пролежал долго в воде ,тоже дорожает ,как и Карим=)
cevin cigan
сегодня в 15:53
Всё таки у Бензина,имеется компромат на Зидана и Переца.
Zloi iron
сегодня в 15:47
По ходу внебрачный сын Переса )))
Зидан 1972
сегодня в 15:44
Неплохая статистика!
Майкл59ru
сегодня в 15:30
Земляк земляка не бросит на произвол судьбы. Пока лысый будет на посту главного тренера,Бензема будет пылить на поле. А когда уже не сможет самостоятельно передвигаться,наймут специального человека чтобы тот его на коляске по полю возил,ну или наймут велорикшу. Всё лишь бы братан не сидел на лавке )
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 15:28
1 млрд )))))))
ROMA DROGBA
сегодня в 15:25
Я понял! Он шантажирует Переса кое каким видео...
mouzz
сегодня в 15:24
Sparapet
сегодня в 15:24
Видимо, стадия поздняя, раз не стали вырезать эту опухоль.
Концерт Моцарта для фортепьяно с оркестром
сегодня в 15:23
Хорошо иметь Зидана в друзьях
Owl Fake
сегодня в 15:23
Прирождённый гипнотизёр.
ROMA DROGBA
сегодня в 15:23
Лярд за Бензема.
Звучит как вызов для ПСЖ
mouzz
сегодня в 15:22
Хахахахаха))))))))))) Кто на него позарится?))))
D.Trump
сегодня в 15:21
Реал реально защитники леса,такую цену за бревно прописать😂
Zidane.5
сегодня в 15:19
Как он это делает???))))))
BAVARIА-BEST
сегодня в 15:08
Тем временем новость для глоров Реала, они же у нас великие счетоводы)))):
Лео Месси - 9 голов в чемпионате Испании.
Все игроки реала вместе взятые - 9 голов в чемпионате Испании. Ахаха
95-shishani-95
сегодня в 15:06
Чтоб за норм деньги продать? Или они издеваются?))
mphuZ
сегодня в 15:03
Это похороны!
Igo0rek
сегодня в 15:02
У него явно дети Переса в заложниках!
Alex12357
сегодня в 14:58
Ну Зидан в своей стихии!Что тут скажешь ,время покажет кто есть кто.
амурец
сегодня в 14:57
ну сделали бы отступные 20 млрд и контракт пожизненный деревья надо беречь
жменя семечек
сегодня в 14:56
зидану как любому человеку, свойственны некоторые слабости ) я сам такой! если человека поддерживаю, то поддерживаю его во всём
Vladimir808
сегодня в 14:56
Бензема!!!
Думаю отступные маловаты.))) Надо удвоить.
И непростительно малый срок, надо продлить до 31 года!!!)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:56
НУ И УМОРА !
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
Rambler's Top100