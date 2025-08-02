Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыКитай. Суперлига 2025

«Шанхай Шэньхуа» ушёл от поражения, уступая со счётом 0:3 по ходу встречи

вчера, 15:05
Юньнань ЮкуньЛоготип футбольный клуб Юньнань Юкунь4 : 4Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай ШэньхуаМатч завершен

«Юньнань Юкунь» и «Шанхай Шэньхуа» сыграли вничью в матче 19-го тура Суперлиги Китая.

Первый мяч во встрече забил игрок хозяев Нене на 14-й минуте. Следом Цзин Ло на 25-й и Оскар Мариту на 33-й упрочили преимущество «Юньнаня». На 45+6-й минуте забил футболист «Шанхая» Гао Тиануй, а на 53-й Шенглонг Жианг сократил отставание до минимума. Педро на 65-й минуте сделал счёт 4:2 в пользу хозяев поля, но сначала на 77-й Ханчао Ю, а потом на 81-й Андре Луис с пенальти установили окончательные цифры на табло.

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, идёт на первом месте в чемпионате, набрав 45 очков после 19 матчей. «Юньнань Юкунь» на 8-й строчке, у них 26 баллов.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Ювентус» не смог обыграть «Реджану» в контрольном поединке
Вчера, 13:56
«Бенфика» обыграла «Спортинг» и стала победителем Суперкубка Португалии
01 августа
«Рубин» победил «Оренбург» в игре Кубка России
31 июля
«Рома» с крупным счётом обыграла «Канн» в товарищеском матче
31 июля
«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» в товарищеском матче
31 июля
«Барселона» разгромила «Сеул», в матче 10 голов
31 июля
Все комментарии
gn466w72p9c4
gn466w72p9c4
вчера в 16:54
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 16:52
    Слуцкий провалил этот матч.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 16:34, ред.
    Лёня показал Юкунье где Шеньхуа зимует)...
    a-league
    a-league
    вчера в 15:28, ред.
    Лёня жестко отскочил, проигрывая по ходу 3-0, 4-2 ..., правда там чуток судья с пеналем помог, и играли, как водится, до 102 китайских минут, но отскок засчитан
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     