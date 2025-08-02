«Шанхай Шэньхуа» ушёл от поражения, уступая со счётом 0:3 по ходу встречи

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вчера, 15:05

«Юньнань Юкунь» и «Шанхай Шэньхуа» сыграли вничью в матче 19-го тура Суперлиги Китая.

Первый мяч во встрече забил игрок хозяев Нене на 14-й минуте. Следом Цзин Ло на 25-й и Оскар Мариту на 33-й упрочили преимущество «Юньнаня». На 45+6-й минуте забил футболист «Шанхая» Гао Тиануй, а на 53-й Шенглонг Жианг сократил отставание до минимума. Педро на 65-й минуте сделал счёт 4:2 в пользу хозяев поля, но сначала на 77-й Ханчао Ю, а потом на 81-й Андре Луис с пенальти установили окончательные цифры на табло.

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер , идёт на первом месте в чемпионате, набрав 45 очков после 19 матчей. «Юньнань Юкунь» на 8-й строчке, у них 26 баллов.