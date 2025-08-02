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«Манчестер Сити» и «Астон Вилла» следят за полузащитником «Галатасарая»

вчера, 14:41

Полузащитник «Галатасарая» Габриэль Сара может продолжить карьеру в Английской Премьер-Лиге.

По информации источника, 26-летний футболист интересен «Астон Вилле» и «Манчестер Сити». Турецкий клуб готов продать игрока за 40 млн евро, бирмингемцы предлагают 20 млн евро. «Горожане» пока не делали запрос в команду из Стамбула, но наблюдают за ситуацией.

В минувшем сезоне Сара сыграл 31 матч в чемпионате Турции, забил 2 мяча и отдал 9 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» готов отпустить своего защитника Карлоса Куэсту в московский «Спартак».

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