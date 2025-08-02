Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияИспания. Примера 2025/2026

Президент «Барселоны» готов сыграть матч Ла Лиги в США

вчера, 15:38

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в разговоре с представителями СМИ, освещавшими азиатское турне клуба, сообщил, что открыт для возможности провести матч чемпионата Испании за пределами страны.

Я в полном распоряжении Ла Лиги. Если Ла Лиге необходимо провести матч в США для продвижения своего имиджа и повышения коммерческой привлекательности, мы в полном распоряжении Ла Лиги. Очевидно, что мы хотим, чтобы матч, насколько это возможно, не нанёс никакого спортивного ущерба — что, я думаю, так и произойдёт, — и мы уже сообщили Ла Лиге, что в полном распоряжении.

Также главе «сине-гранатовых» задали вопрос о финансовой поддержке турне со стороны Rakuten и её основателя Хироси Микитани. Президент допустил возможность возобновления коммерческого партнёрства с японской компанией, которая была главным спонсором клуба с 2017 по 2022 год.

Они проявили интерес. Микитани сыграл решающую роль в том, чтобы мы смогли поехать в Японию в рамках турне. Мы думаем, что они могут стать хорошим партнёром.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Реал» проведёт товарищеский матч с «Тиролем»
Вчера, 14:55
ОфициальноРПЛ опубликовала расписание матчей с 8-го по 13-й тур
Вчера, 08:28
Стали известны пары 3-го квалификационного раунда ЛЧ сезона 2025/26
31 июля
СлухиРоссия и Катар ведут переговоры о проведении товарищеского матча в сентябре
29 июля
В Федерации футбола Уругвая сообщили, что матч с Россией в ноябре возможен
28 июля
«Барселона» попросила УЕФА разрешить провести первый матч ЛЧ на выезде
25 июля
Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 16:30
Если не сыграет Дональд отключит газ)...
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:03
Не думаю что это хорошая идея
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 