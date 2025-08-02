Президент «Барселоны» готов сыграть матч Ла Лиги в США

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вчера, 15:38

Президент «Барселоны» в разговоре с представителями СМИ , освещавшими азиатское турне клуба, сообщил, что открыт для возможности провести матч чемпионата Испании за пределами страны.

Я в полном распоряжении Ла Лиги. Если Ла Лиге необходимо провести матч в США для продвижения своего имиджа и повышения коммерческой привлекательности, мы в полном распоряжении Ла Лиги. Очевидно, что мы хотим, чтобы матч, насколько это возможно, не нанёс никакого спортивного ущерба — что, я думаю, так и произойдёт, — и мы уже сообщили Ла Лиге, что в полном распоряжении.

Также главе «сине-гранатовых» задали вопрос о финансовой поддержке турне со стороны Rakuten и её основателя Хироси Микитани. Президент допустил возможность возобновления коммерческого партнёрства с японской компанией, которая была главным спонсором клуба с 2017 по 2022 год.